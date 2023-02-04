容逸燊︱大江陸解封受惠股

台股兔年成功開出紅盤，單周大漲669點，延續農曆年前周線連三紅的氣勢，拉出第四根紅K棒，證券分析師容逸燊表示，新台幣升破3字頭，外資強迫回補電子權值股，只要農曆年後的跳高缺口15,300點未回補前，台股就相對強勢；本周投資組合前兩大為大江（8436）、為升（2231），再選入貿聯-KY（3665）、聯發科（2454）與廣錠（6441）。

美股2日受聯準會（Fed）認同通膨放緩的樂觀情緒影響，但尖牙股財報不盡人意，蘋果上季因強勢美元及大陸封城衝擊，單季營收下滑5％，終止14個季度的連續成長，Google也因Youtube廣告收入減緩，只有亞馬遜財報優於預期，但全年營收成長僅9％，第一季財測保守。

類股方面，台股3日早盤強勢的元宇宙、旅遊觀光及航運類股虎頭蛇尾，中場過後出現賣壓，Meta雖已跌深反彈，台股元宇宙相關類股仍屬短線行情，SCFI指數仍持續下挫，航運股目前只能期待殖利率題材，旅遊觀光早盤衝高後拉回，今年上半年連假不少，各國也預備將新冠疫情感染程度調低，但旅遊服務業最大問題在缺工，戰線將拉長至暑假旺季，操作可拉回低接。

至於上周自低檔發動強勁攻勢的電動車族群，受益特斯拉農曆期間因降價策略成功帶動銷量，12月單月銷售即占第四季營收二分之一，歐系及美系電動車廠進入價格戰，這個優勢進入第一季會更加明顯，美股也成為科技股強於傳產的結構，將有利持續推升台股電動車族群。

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