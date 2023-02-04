卓楷偉︱晶采電動車供應鏈

台股金兔年首周大漲669點，跳空開高順利站穩年線，證券分析師卓楷偉認為，今年以來新台幣明顯走升，指數及結構轉強，電子類股成交比重回6成，操作可轉趨積極；本周投資組合前兩大為晶采（8049）、光聯（5315），再選入亞泰（4974）、鐿鈦（4163）與智崴（5263）。

籠罩全球股市的烏雲仍在，經濟衰退需求放緩，卻不同肅殺的虎年咬得投資人遍體鱗傷，對股市的不利因素逐漸明朗。首看油價、天然氣、盧布等波段重挫，歐元、英磅、歐股大漲，預告俄烏問題有轉圜餘地；另外延燒全球三年的疫情影響淡化，且美國通膨漸入佳境，低息時代回不去，但升息腳步也已放慢，鼓舞資本市場，加上台海氣氛和緩，均為股市帶來正面影響。

台積電執行長魏哲家認為，全世界最能把腦力發揮到極致的工作，就是金融銀行產業，其中將「腦力發揮到極致」莫屬金融投資，因為股市與人生都沒有標準答案，沒有穩賺不賠的生意，也沒有穩賺不賠的交易。

狡兔年產業走勢不同去年，勿以偏概全，外資在過去三年合計賣超2.2兆元，個股基期偏低，一旦外資回補利潤自來，同時投資人尚需留心大陸解封後的復甦問題，是否停滯甚至因報復需求帶動通膨再起。

選股方面，第三代半導體材料在電動車上的應用，以及零主件縮小體績、輕量化將成亮點，光學鏡頭感測器正搭上自駕車潮，消費電子著重折疊及5G手機，元宇宙AR／VR整合應用趨勢均為開啟商機的鑰匙。

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