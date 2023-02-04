張貽程︱強生股價醞釀上攻

台股金兔年「動如脫兔」，摩爾投顧分析師張貽程指出，外資大舉回補，資金有望在股市中持續點火，建議投資人適時將部分漲多股獲利入袋，轉而布局低位階股。本周投資組合前兩大為強生（4747）、台耀（4746），再選入京元電子（2449）、茂迪（6244）與長榮航（2618）。

台股加權指數開紅盤首周大漲669.73點，一舉突破年線15,337.62點，展現十足的多頭氣勢，且外資也延續了農曆年前的回補態勢，熱錢不斷湧進台股市場。

2023年才剛進入2月，今年來外資進場買超金額就已經突破2,300億元，回補力道相當強勁，但對比去年賣超的1.23兆元，以及前年、大前年的賣超額度，目前回補的仍僅是九牛一毛，意味後市還有極大回補空間，此外，新台幣匯率轉強也帶動熱錢湧入，預期資金可望持續伺機點火，給予台股最大支持。

此外，美國聯準會（Fed）如預期宣布升息1碼，後續3月再升1碼後，升息循環有望告一段落，市場預期維持終點利率至10月底，並有望在11、12月出現降息空間，因此，今年可說是股市大秀拳腳的時機。

選股方面，台股上周表現強勁，建議投資人可適時逢高獲利了結部分漲多股，並找尋換手機會，低位階者如矽智財、IC設計、矽晶圓、記憶體、車用電子等，將有望接棒成為第二波上漲族群；至於非電族群也有利可圖，如再生能源、生技醫療、觀光餐飲等，投資人可利用資金分配的操作，多方布局績優股。

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