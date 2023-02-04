趙彭博︱百達成交量放大

台股金兔年開紅盤首周氣勢如虹，啟發投顧分析師趙彭博指出，台股上周突破年線15,337.62點，土洋法人也在農曆年後展開連買，技術面、籌碼面均具優勢，投資人可布局1月營收績優股。本周投資組合前兩大為百達-KY（2236）、鴻名（3021），再選入光鋐（4956）、華經（2468）與亞力（1514）。

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，符合市場預期，聯邦資金利率目標區間提高至4.5％～4.75％，為2007年10月來最高水平，也是Fed自2022年3月來第八次升息。而Fed將根據升息累績影響及經濟發展，訂定未來升息範圍，暗示可能將在某個時間結束升息，或轉向連續小幅升息。

市場認為，Fed逐漸轉為鴿派立場，故美股四大指數在升息幅度確定當日全數上漲；反觀台股，加權指數1月30日開紅盤日隨即暴漲560.89點，單周也勁揚669.73點，收在15,602.66點。

展望後市，加權指數在上周順利攻克年線15,337.62點，且單周最高點更已來到15,617.73點，且就技術面觀察，月、季線及半年線也呈現多頭排列。至於籌碼面，外資、投信在春節長假後均連續買超，為台股注入豐沛的資金活水。

選股方面，Meta財報優於預期，帶動元宇宙題材股躍居市場短線熱點，投資人可特別關注宏達電、威盛、建達及大眾控等股；此外，上市櫃公司1月營收陸續公布中，德英、京城銀、其陽、邁達特等營收年增、月增股亦可特別留意。

延伸閱讀

第6洞︱金兔彈跳 達人布局轉機股

張貽程︱強生股價醞釀上攻

卓楷偉︱晶采電動車供應鏈

容逸燊︱大江陸解封受惠股