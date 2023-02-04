台股金兔年開紅盤且氣勢兇猛，加上美國聯準會（Fed）周間宣布升息1碼，主席鮑爾坦承通膨開始降溫，美元走貶帶動新台幣強升，外資積極回補台股，連14日買超2,503.49億元，加權指數單周飆漲逾669點，一舉攻克「萬五」關卡及年線，劍指「萬六」。

法人指出，台股農曆年休市期間美股由跌深科技股領軍強彈，故投資人短線可關注底部成型、位階偏低且業績面具轉機性之電子股。此外，元月營收若有出現增長之公司，亦有表態機會。

證券分析師卓楷偉本周投組全數換血，選入中小尺寸液晶模組廠晶采、中小尺寸面板廠光聯、影像感測器模組大廠亞泰、醫材廠鐿鈦、體感遊樂設備大廠智崴，布局產品組合轉佳、營運有望現轉機者；整體持股比率99.9％。

證券分析師容逸燊本周投組則鎖定解封受惠股、電動車題材股等，選入大江生醫、胎壓偵測系統大廠為升、特斯拉概念股貿聯-KY、IC設計龍頭聯發科、工業電腦廠廣錠，卡位跌深股反彈行情；整體持股比率為99.8％。

摩爾投顧分析師張貽程投組則首重強生、台耀2檔生技製藥類股，再選入半導體封測廠京元電子、太陽能電池模組廠茂迪、航空股長榮航，選入今年來營收有望轉佳，且長線趨勢仍看好之個股；整體持股比率99.9％。

啟發投顧分析師趙彭博本周選股以低價股為主軸，投組中5檔個股均為銅板股，投組前三大為汽車零組件廠百達-KY、線材製造大廠鴻名、LED晶片廠光鋐，再納入系統整合廠華經、機電大廠亞力電機；整體持股比率99.9％。

台股金兔年開紅盤，在外資回補、美股科技股轉強、Fed升息幅度放緩利多激勵下，加權指數「大跳躍」，單周強漲逾669.73點，重返「萬五」大關及年線之上。

而本循環逐洞賽在金兔年首周績效也揭曉，在大盤強漲的歡欣氣氛下，4位達人報酬率皆完勝大盤，趙彭博更以17.64％的雙位數報酬率，成功抱回個人首座周冠軍，張貽程績效也高達9.47％，取得第二名頭銜，卓楷偉、容逸燊則分別以7.43％、5.35％位居第三、四名。

達人投組方面，在虎年封關日達人便已「慧眼識英雄」，欽點金兔年最有望迎來兔跳行情之題材股，其中趙彭博投組中的塑膠射出大廠台翰、眼科醫材廠奈米醫材單周同步繳出雙位數漲幅。

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