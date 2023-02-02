熱錢效應爆發 電子股迎報復性反彈
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|1/17收盤價(元)
|2/2收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6612
|奈米醫材
|45
|109.00
|124.00
|13.76
|67.50
|1336
|台翰
|191
|26.00
|29.25
|12.50
|62.08
|4979
|華星光
|1
|44.45
|49.60
|11.59
|0.52
|2358
|廷鑫
|2
|15.90
|16.80
|5.66
|0.18
|4747
|強生
|1
|47.30
|45.30
|-4.23
|-0.20
|13.01
|130.07
投組表現：
奈米醫材（6612）表現最佳，股價2日下跌3.5％、量縮整理，反彈可期。
強生（4747）表現最差，股價2日上漲0.55％，下檔45元強力支撐並未跌破，有望持續反彈。
盤勢預測 ：
美國聯準會（Fed）升息1碼，符合市場預期，美股四大指數1日全數上漲，台股大盤2日也開高走高，最高來到15,602.09點，終場上漲175.03點，漲幅1.14％，收在15,595.16點。
展望後市，加權指數在美股上漲激勵下，順利站穩15,500點，攻克「萬六」大關指日可待。
選股方面，除元宇宙及電動車題材股投資人可特別關注外，Apple、亞馬遜及Alphabet公布財報後的股價表現亦是重點，蘋果概念股及半導體族群將是布局焦點。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|1/17收盤價(元)
|2/2收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2049
|上銀
|10
|201.50
|231.50
|14.89
|30.00
|6180
|橘子
|27
|73.80
|81.90
|10.98
|21.87
|6443
|元晶
|54
|35.20
|37.80
|7.39
|14.04
|3008
|大立光
|1
|2075.00
|2220.00
|6.99
|14.50
|1590
|亞德客-KY
|2
|999.00
|1055.00
|5.61
|11.20
|9.16
|91.61
投組表現：
上銀（2049）表現最佳，股價2日續漲2.89％，持續創下波段新高。
亞德客-KY（1590）表現最差，年前漲多後漲勢稍緩，股價2日力守平盤，後市仍有望續漲。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，主席鮑爾會後談話更承認打通膨有成，台股熱錢效應爆發，電子股迎來報復性反彈，研判台股2月有望持續吸引熱錢回籠。
選股方面，電子股表現仍相對亮眼，後市有望持續走高，由矽智財（IP）族群擔綱先鋒、IC設計類股接棒，而後續記憶體、矽晶圓等概念股，都有機會獲得資金點火、推高股價，相關個股股價拉回年線或季線位置，將是空手投資人介入的好機會。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|1/17收盤價(元)
|2/2收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6180
|橘子
|36
|73.80
|81.90
|10.98
|29.16
|3162
|精確
|16
|47.75
|52.80
|10.58
|8.08
|8436
|大江
|15
|175.00
|192.00
|9.71
|25.50
|3479
|安勤
|35
|79.50
|82.60
|3.90
|10.85
|2732
|六角
|8
|144.00
|139.00
|-3.47
|-4.00
|6.96
|69.59
投組表現：
橘子（6180）表現最佳，量價續揚，惟目前已進入未升段，不建議再追價。
六角（2732）表現最差，股價2日下跌1.77％、小破5日線，經整理後仍可望上攻。
盤勢預測：
巴西、阿根廷加強經濟整合，討論使用共同貨幣，兩國總統聯合聲明，表示單一貨幣將有助推動區內貿易，雙方擬將新貨幣稱為「sur」，此舉可能創建世界第二大貨幣；另一方面，大陸疫情趨緩、陸續解封後需求攀升，原物料報價上漲，相關類股有望獲得資金點火，帶動股價起飛。
展望後市，美國聯準會（Fed）一如市場預期宣布升息1碼，主席鮑爾也認為通膨減緩過程已開始，正試圖管理調整利率政策，對股市後續影響將屬正面。
至於選股方面，Meta財測樂觀，股價盤後飆漲近20％，也帶動台股相關族群2日表現活躍，投資人可多加留意。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|1/17收盤價(元)
|2/2收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3665
|貿聯-KY
|12
|251.00
|274.50
|9.36
|28.20
|3293
|鈊象
|3
|481.00
|518.00
|7.69
|11.10
|1909
|榮成
|85
|17.50
|18.60
|6.29
|9.35
|2028
|威致
|52
|29.40
|30.80
|4.76
|7.28
|3105
|穩懋
|14
|180.00
|187.50
|4.17
|10.50
|6.64
|66.43
投組表現：
貿聯-KY（3665）表現最佳，特斯拉降價策略成功，將可望明顯增加銷量，有助特斯拉概念股上攻，值得長期投資。
穩懋（3105）表現最差，三星對後市看法極度悲觀，PA族群本周表現一般，惟中長線看來手機族群最壞狀況已過，股價若有拉回仍可逢低布局。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，儘管主席鮑爾鴿、鷹派言論並重，但投資人「選擇性辦案」，在聽到Fed承認通膨趨緩後便喜出望外；而就目前點陣圖觀察，3、5月各升1次就到頂的機率較高，惟點陣圖也可能動態調整，後續仍需持續關注通膨下降程度。
美股重量級財報方面，超微（AMD）公布去年第四季財報優於預期，帶動半導體類股大漲，Meta公布樂觀財測，加上公司將買進自家股票，也激勵股價盤後大漲近兩成，科技股強於傳產股已漸成為美股近期主流。
而台股2日也續強，櫃買指數更是連六日上漲，匯率方面，Fed會議後美元再探低，帶動新台幣強升，吸引外資回補。
展望後市，研判本波科技股強勢格局有望延續至3日蘋果、google等科技巨頭公布財報後，台股未來若有拉回，可留意開紅盤低檔區15,250點左右能否有守，選股則建議「看大作小」、留意中小型股。
「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？
俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介
4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。
逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹