熱錢效應爆發 電子股迎報復性反彈

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 1/17收盤價(元) 2/2收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6612 奈米醫材 45 109.00 124.00 13.76 67.50 1336 台翰 191 26.00 29.25 12.50 62.08 4979 華星光 1 44.45 49.60 11.59 0.52 2358 廷鑫 2 15.90 16.80 5.66 0.18 4747 強生 1 47.30 45.30 -4.23 -0.20 13.01 130.07

投組表現：

奈米醫材（6612）表現最佳，股價2日下跌3.5％、量縮整理，反彈可期。

強生（4747）表現最差，股價2日上漲0.55％，下檔45元強力支撐並未跌破，有望持續反彈。

盤勢預測 ：

美國聯準會（Fed）升息1碼，符合市場預期，美股四大指數1日全數上漲，台股大盤2日也開高走高，最高來到15,602.09點，終場上漲175.03點，漲幅1.14％，收在15,595.16點。

展望後市，加權指數在美股上漲激勵下，順利站穩15,500點，攻克「萬六」大關指日可待。

選股方面，除元宇宙及電動車題材股投資人可特別關注外，Apple、亞馬遜及Alphabet公布財報後的股價表現亦是重點，蘋果概念股及半導體族群將是布局焦點。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 1/17收盤價(元) 2/2收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2049 上銀 10 201.50 231.50 14.89 30.00 6180 橘子 27 73.80 81.90 10.98 21.87 6443 元晶 54 35.20 37.80 7.39 14.04 3008 大立光 1 2075.00 2220.00 6.99 14.50 1590 亞德客-KY 2 999.00 1055.00 5.61 11.20 9.16 91.61

投組表現：

上銀（2049）表現最佳，股價2日續漲2.89％，持續創下波段新高。

亞德客-KY（1590）表現最差，年前漲多後漲勢稍緩，股價2日力守平盤，後市仍有望續漲。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，主席鮑爾會後談話更承認打通膨有成，台股熱錢效應爆發，電子股迎來報復性反彈，研判台股2月有望持續吸引熱錢回籠。

選股方面，電子股表現仍相對亮眼，後市有望持續走高，由矽智財（IP）族群擔綱先鋒、IC設計類股接棒，而後續記憶體、矽晶圓等概念股，都有機會獲得資金點火、推高股價，相關個股股價拉回年線或季線位置，將是空手投資人介入的好機會。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 1/17收盤價(元) 2/2收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6180 橘子 36 73.80 81.90 10.98 29.16 3162 精確 16 47.75 52.80 10.58 8.08 8436 大江 15 175.00 192.00 9.71 25.50 3479 安勤 35 79.50 82.60 3.90 10.85 2732 六角 8 144.00 139.00 -3.47 -4.00 6.96 69.59

投組表現：

橘子（6180）表現最佳，量價續揚，惟目前已進入未升段，不建議再追價。

六角（2732）表現最差，股價2日下跌1.77％、小破5日線，經整理後仍可望上攻。

盤勢預測：

巴西、阿根廷加強經濟整合，討論使用共同貨幣，兩國總統聯合聲明，表示單一貨幣將有助推動區內貿易，雙方擬將新貨幣稱為「sur」，此舉可能創建世界第二大貨幣；另一方面，大陸疫情趨緩、陸續解封後需求攀升，原物料報價上漲，相關類股有望獲得資金點火，帶動股價起飛。

展望後市，美國聯準會（Fed）一如市場預期宣布升息1碼，主席鮑爾也認為通膨減緩過程已開始，正試圖管理調整利率政策，對股市後續影響將屬正面。

至於選股方面，Meta財測樂觀，股價盤後飆漲近20％，也帶動台股相關族群2日表現活躍，投資人可多加留意。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 1/17收盤價(元) 2/2收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3665 貿聯-KY 12 251.00 274.50 9.36 28.20 3293 鈊象 3 481.00 518.00 7.69 11.10 1909 榮成 85 17.50 18.60 6.29 9.35 2028 威致 52 29.40 30.80 4.76 7.28 3105 穩懋 14 180.00 187.50 4.17 10.50 6.64 66.43

投組表現：

貿聯-KY（3665）表現最佳，特斯拉降價策略成功，將可望明顯增加銷量，有助特斯拉概念股上攻，值得長期投資。

穩懋（3105）表現最差，三星對後市看法極度悲觀，PA族群本周表現一般，惟中長線看來手機族群最壞狀況已過，股價若有拉回仍可逢低布局。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，儘管主席鮑爾鴿、鷹派言論並重，但投資人「選擇性辦案」，在聽到Fed承認通膨趨緩後便喜出望外；而就目前點陣圖觀察，3、5月各升1次就到頂的機率較高，惟點陣圖也可能動態調整，後續仍需持續關注通膨下降程度。

美股重量級財報方面，超微（AMD）公布去年第四季財報優於預期，帶動半導體類股大漲，Meta公布樂觀財測，加上公司將買進自家股票，也激勵股價盤後大漲近兩成，科技股強於傳產股已漸成為美股近期主流。

而台股2日也續強，櫃買指數更是連六日上漲，匯率方面，Fed會議後美元再探低，帶動新台幣強升，吸引外資回補。

展望後市，研判本波科技股強勢格局有望延續至3日蘋果、google等科技巨頭公布財報後，台股未來若有拉回，可留意開紅盤低檔區15,250點左右能否有守，選股則建議「看大作小」、留意中小型股。