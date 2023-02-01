熱錢回流 6大類股成焦點
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|1/17收盤價(元)
|2/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6612
|奈米醫材
|45
|109.00
|128.50
|17.89
|87.75
|1336
|台翰
|191
|26.00
|29.40
|13.08
|64.94
|4979
|華星光
|1
|44.45
|48.40
|8.89
|0.40
|2358
|廷鑫
|2
|15.90
|16.70
|5.03
|0.16
|4747
|強生
|1
|47.30
|45.05
|-4.76
|-0.23
|15.30
|153.02
投組表現：
奈米醫材（6612）表現最佳，股價1日上漲7.08％，股價再創歷史新高，後市仍看好。
強生（4747）表現最差，股價1日下跌1.31％，惟下檔約45元附近有強勁支撐，後市反彈可期。
盤勢預測 ：
美國聯準會（Fed）利率決策公布在即，台美兩地股市近期維持區間震盪格局，多空雙方僵持不下、不敢冒進，美股四大指數1月31日全數上漲，台股大盤1日開高後一度漲點收斂，惟終場仍上漲154.93點，尾盤急拉收上最高點15,420.13點。
展望後市，就技術面觀察，台股加權指數月、季線及半年線仍呈多頭排列，研判上漲趨勢並未改變。
選股方面，櫃買指數日K連五紅，建議投資人現階段可關注1月業績有望增長的中小型股，包括鉅明、朋億、聖暉、沛波、由田等。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|1/17收盤價(元)
|2/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2049
|上銀
|10
|201.50
|225.00
|11.66
|23.50
|6180
|橘子
|27
|73.80
|81.80
|10.84
|21.60
|3008
|大立光
|1
|2075.00
|2215.00
|6.75
|14.00
|6443
|元晶
|54
|35.20
|37.40
|6.25
|11.88
|1590
|亞德客-KY
|2
|999.00
|1055.00
|5.61
|11.20
|8.22
|82.18
投組表現：
上銀（2049）表現最佳，疫後復甦激勵股價持續走揚，1日再創逾七個月新高。
亞德客-KY（1590）表現最差，股價1日轉強、終場上漲3.43％，創七個月高。
盤勢預測：
台股1日表現仍舊是弱中透強，加上美國聯準會（Fed）宣布升息1碼已是板上釘釘，台股在內外資共襄盛舉、熱錢積極回流的行情加持下，可望持續吸金，故研判加權指數2月有望延續1月的多頭情緒。
族群操作上，許多個股均已跟隨大盤重返年線之上，壓力有望轉為支撐，其中，電子股表現仍相對亮眼，包括車電、矽智財（IP）、工具機、ABF載板、記憶體及IC設計等類股，均有買盤持續進駐、推高股價，為投資人可留意之焦點。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|1/17收盤價(元)
|2/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6180
|橘子
|36
|73.80
|81.80
|10.84
|28.80
|3162
|精確
|16
|47.75
|51.90
|8.69
|6.64
|8436
|大江
|15
|175.00
|187.50
|7.14
|18.75
|3479
|安勤
|35
|79.50
|83.30
|4.78
|13.30
|2732
|六角
|8
|144.00
|141.50
|-1.74
|-2.00
|6.55
|65.49
投組表現：
橘子（6180）表現最佳，量價續揚，惟目前已進入未升段，不建議再追價。
六角（2732）表現最差，股價1日上漲2.54％、重返5日線，技術面轉強。
盤勢預測：
超級央行周、美股超級財報周均在本周登場，美國就業報告即將見曉，市場態度轉趨謹慎，惟國際貨幣基金（IMF）小幅上調2023年全球經濟成長預測。
儘管全球通膨問題仍存，並持續壓抑消費電子需求，不過，電動車市場已走出不同的路，全球車市仍呈現高成長趨勢，掌握關鍵零主件的廠商行情欲小不易，預期電動車將是下一個科技業的機會，且電池儲能、充電站等相關領域均相當重要，自動駕駛時代更有望將產業推向無限可能。
選股方面，鴻華先進規劃於今年首季掛牌創新板，結合了鴻海、裕隆兩大集團優勢，進行新能源車自主開發與技術研發，整車生產與零組件銷售為台灣資本市場溢注強勁的活力。
此外，敏實集團旗下的精確，則受惠大陸與東歐新廠正式量產，美國南加州建廠也蓄勢待發，股價有望持續強勢表態。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|1/17收盤價(元)
|2/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3293
|鈊象
|3
|481.00
|517.00
|7.48
|10.80
|1909
|榮成
|85
|17.50
|18.65
|6.57
|9.77
|3105
|穩懋
|14
|180.00
|191.50
|6.39
|16.10
|3665
|貿聯-KY
|12
|251.00
|263.50
|4.98
|15.00
|2028
|威致
|52
|29.40
|30.80
|4.76
|7.28
|5.90
|58.96
投組表現：
鈊象（3293）表現最佳，年假期間為博弈類手遊旺季，國際電玩展又將於2日展開、打響電玩買氣，今年起也將打入歐洲市場，有望取得歐洲線上博弈類型執照。
威致（2028）表現最差，傳產鋼鐵類股待3月旺季來臨後可望有所表現，回補庫存後可享有低價庫存利潤，可持股續抱。
盤勢預測：
美股標普500指數1月大漲6.6％，那斯達克指數也上漲11.53％，創下2001年來最強1月，由目前的結構觀察，美股已重回科技股強於傳產股的局面，目前風險性資產的吸引力也逐漸提升，預期未來進入降息循環後，科技股也會重返領頭羊角色。
台股1日受美股激勵，加權指數再度走高，但仍無法突破新春開紅盤首日盤中高點15,493.82點；至於陸股方面，大陸疫情趨緩後經濟展開復甦，1月製造業及非製造業採購經理人指數均已回到50之上，故在3月4日中國召開「全國兩會」前可於低檔布局。
展望後市，美國聯準會（Fed）預期將會宣布升息1碼，但在目前通膨率仍在6％以上，主席鮑爾在此時釋出鴿派訊息機率極低，市場短線對於鮑爾「放鴿」過度期待，若其會後談話較為強硬，恐將導致短線拉回，部分績優股若受大盤拖累、出現回檔，建議可偏多布局。
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