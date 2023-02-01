熱錢回流 6大類股成焦點

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 1/17收盤價(元) 2/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6612 奈米醫材 45 109.00 128.50 17.89 87.75 1336 台翰 191 26.00 29.40 13.08 64.94 4979 華星光 1 44.45 48.40 8.89 0.40 2358 廷鑫 2 15.90 16.70 5.03 0.16 4747 強生 1 47.30 45.05 -4.76 -0.23 15.30 153.02

投組表現：

奈米醫材（6612）表現最佳，股價1日上漲7.08％，股價再創歷史新高，後市仍看好。

強生（4747）表現最差，股價1日下跌1.31％，惟下檔約45元附近有強勁支撐，後市反彈可期。

盤勢預測 ：

美國聯準會（Fed）利率決策公布在即，台美兩地股市近期維持區間震盪格局，多空雙方僵持不下、不敢冒進，美股四大指數1月31日全數上漲，台股大盤1日開高後一度漲點收斂，惟終場仍上漲154.93點，尾盤急拉收上最高點15,420.13點。

展望後市，就技術面觀察，台股加權指數月、季線及半年線仍呈多頭排列，研判上漲趨勢並未改變。

選股方面，櫃買指數日K連五紅，建議投資人現階段可關注1月業績有望增長的中小型股，包括鉅明、朋億、聖暉、沛波、由田等。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 1/17收盤價(元) 2/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2049 上銀 10 201.50 225.00 11.66 23.50 6180 橘子 27 73.80 81.80 10.84 21.60 3008 大立光 1 2075.00 2215.00 6.75 14.00 6443 元晶 54 35.20 37.40 6.25 11.88 1590 亞德客-KY 2 999.00 1055.00 5.61 11.20 8.22 82.18

投組表現：

上銀（2049）表現最佳，疫後復甦激勵股價持續走揚，1日再創逾七個月新高。

亞德客-KY（1590）表現最差，股價1日轉強、終場上漲3.43％，創七個月高。

盤勢預測：

台股1日表現仍舊是弱中透強，加上美國聯準會（Fed）宣布升息1碼已是板上釘釘，台股在內外資共襄盛舉、熱錢積極回流的行情加持下，可望持續吸金，故研判加權指數2月有望延續1月的多頭情緒。

族群操作上，許多個股均已跟隨大盤重返年線之上，壓力有望轉為支撐，其中，電子股表現仍相對亮眼，包括車電、矽智財（IP）、工具機、ABF載板、記憶體及IC設計等類股，均有買盤持續進駐、推高股價，為投資人可留意之焦點。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 1/17收盤價(元) 2/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6180 橘子 36 73.80 81.80 10.84 28.80 3162 精確 16 47.75 51.90 8.69 6.64 8436 大江 15 175.00 187.50 7.14 18.75 3479 安勤 35 79.50 83.30 4.78 13.30 2732 六角 8 144.00 141.50 -1.74 -2.00 6.55 65.49

投組表現：

橘子（6180）表現最佳，量價續揚，惟目前已進入未升段，不建議再追價。

六角（2732）表現最差，股價1日上漲2.54％、重返5日線，技術面轉強。

盤勢預測：

超級央行周、美股超級財報周均在本周登場，美國就業報告即將見曉，市場態度轉趨謹慎，惟國際貨幣基金（IMF）小幅上調2023年全球經濟成長預測。

儘管全球通膨問題仍存，並持續壓抑消費電子需求，不過，電動車市場已走出不同的路，全球車市仍呈現高成長趨勢，掌握關鍵零主件的廠商行情欲小不易，預期電動車將是下一個科技業的機會，且電池儲能、充電站等相關領域均相當重要，自動駕駛時代更有望將產業推向無限可能。

選股方面，鴻華先進規劃於今年首季掛牌創新板，結合了鴻海、裕隆兩大集團優勢，進行新能源車自主開發與技術研發，整車生產與零組件銷售為台灣資本市場溢注強勁的活力。

此外，敏實集團旗下的精確，則受惠大陸與東歐新廠正式量產，美國南加州建廠也蓄勢待發，股價有望持續強勢表態。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 1/17收盤價(元) 2/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3293 鈊象 3 481.00 517.00 7.48 10.80 1909 榮成 85 17.50 18.65 6.57 9.77 3105 穩懋 14 180.00 191.50 6.39 16.10 3665 貿聯-KY 12 251.00 263.50 4.98 15.00 2028 威致 52 29.40 30.80 4.76 7.28 5.90 58.96

投組表現：

鈊象（3293）表現最佳，年假期間為博弈類手遊旺季，國際電玩展又將於2日展開、打響電玩買氣，今年起也將打入歐洲市場，有望取得歐洲線上博弈類型執照。

威致（2028）表現最差，傳產鋼鐵類股待3月旺季來臨後可望有所表現，回補庫存後可享有低價庫存利潤，可持股續抱。

盤勢預測：

美股標普500指數1月大漲6.6％，那斯達克指數也上漲11.53％，創下2001年來最強1月，由目前的結構觀察，美股已重回科技股強於傳產股的局面，目前風險性資產的吸引力也逐漸提升，預期未來進入降息循環後，科技股也會重返領頭羊角色。

台股1日受美股激勵，加權指數再度走高，但仍無法突破新春開紅盤首日盤中高點15,493.82點；至於陸股方面，大陸疫情趨緩後經濟展開復甦，1月製造業及非製造業採購經理人指數均已回到50之上，故在3月4日中國召開「全國兩會」前可於低檔布局。

展望後市，美國聯準會（Fed）預期將會宣布升息1碼，但在目前通膨率仍在6％以上，主席鮑爾在此時釋出鴿派訊息機率極低，市場短線對於鮑爾「放鴿」過度期待，若其會後談話較為強硬，恐將導致短線拉回，部分績優股若受大盤拖累、出現回檔，建議可偏多布局。