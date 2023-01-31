布局找中小型業績增長股 這5標的可關注

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 1/17收盤價(元) 1/31收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1336 台翰 191 26.00 29.85 14.81 73.54 4979 華星光 1 44.45 49.40 11.14 0.50 6612 奈米醫材 45 109.00 120.00 10.09 49.50 2358 廷鑫 2 15.90 17.00 6.92 0.22 4747 強生 1 47.30 45.65 -3.49 -0.17 12.36 123.59

投組表現：

台翰（1336）表現最佳，股價1月31日上漲7.37％，成交量放大，收盤價站上五個月來新高，後市仍看好。

強生（4747）表現最差，股價1月31日平盤作收、成交量萎縮，出現下影線，反彈可期。

盤勢預測 ：

美股四大指數30日全數下跌，台積電ADR下跌0.18％，拖累台股大盤1月31日開低走低，終場下跌228.62點，跌幅1.48％，收在全場最低點15,265.2點，成交量也微幅萎縮。

展望後市，美國2月2日凌晨將公布利率決策，市場觀望氣氛濃厚，台美兩地股市均將面臨大漲後回檔的風險，但同時也可能是持股比例較低投資人逢低買進的機會。

選股方面，櫃買指數1月31日逆勢上漲，表現強於大盤，顯示中小型業績增長股將是目前最好的布局標的，包括華園、港建、順達、大宇資及業旺等均可持別關注。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 1/17收盤價(元) 1/31收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2049 上銀 10 201.50 223.00 10.67 21.50 6180 橘子 27 73.80 80.50 9.08 18.09 6443 元晶 54 35.20 36.90 4.83 9.18 3008 大立光 1 2075.00 2125.00 2.41 5.00 1590 亞德客-KY 2 999.00 1020.00 2.10 4.20 5.80 57.97

投組表現：

上銀（2049）表現最佳，產業景氣走出谷底，疫後復甦商機有望激勵股價持續走揚。

亞德客-KY（1590）表現最差，年前股價漲多後漲勢稍緩，高價股等待法人買盤。

盤勢預測：

台股金兔年首個交易日就創下多項紀錄，包含加權指數漲點、外資單日買超和歷年開紅盤的表現，證明2023年是有機會「暴跳」的一年，且「萬五」大關附近預期將有強勁支撐，因此，未來加權指數只要出現正常的拉回，都將是進場布局的好時機。

選股及操作方面，電子及生技類股近期輪流接棒上攻，顯示不論是受題材面或基本面驅動，資金均維持健康輪動態勢，兩大類股均有利可圖，建議投資人現階段可做好雙邊資金配置。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 1/17收盤價(元) 1/31收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1909 榮成 85 17.50 18.75 7.14 10.63 3105 穩懋 14 180.00 192.00 6.67 16.80 2028 威致 52 29.40 30.95 5.27 8.06 3665 貿聯-KY 12 251.00 261.50 4.18 12.60 3293 鈊象 3 481.00 494.50 2.81 4.05 5.21 52.14

投組表現：

榮成（1909）表現最佳，隨著大陸取消清零政策，物流運輸活動可逐漸恢復，國際木材價格也跌深反彈，有助造紙業者今年走出疫情低谷。

鈊象（3293）表現最差，盤面資金集中電子族群，遊戲股則可期待電玩展後表現，持股建議續抱。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）2日將宣布最新的利率決定，此前，美國12月個人消費支出物價指數（PCE）明顯下滑，以及勞動市場開始出現裁員，又將Fed推向兩難困境，目前通膨離目標2％仍有一大段路，預期本周會議將不會放出降息訊號。此外，AMD、蘋果、Google及高通等重量級科技股財報陸續揭曉，麥當勞、福特等傳產也將揭示上季消費力道；繼特斯拉降價後福特也將跟進，都想要藉3月底前截止的7,500美元免稅方案提高市占，電動車題材在3月前應會持續成為市場焦點。

台股31日跌點主要來自台積電，不過台積電若能守穩13日的499元跳高缺口仍相對強勢，30日的跳高缺口一半以下即可進行中長線投資。另外新閣揆可能對口罩禁令有新政策，短線將帶動餐飲相關行業，本波若拉回將成為上車機會，電動車及綠電族群仍是首季主軸。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 1/17收盤價(元) 1/31收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6180 橘子 36 73.80 80.50 9.08 24.12 8436 大江 15 175.00 188.50 7.71 20.25 3162 精確 16 47.75 49.95 4.61 3.52 3479 安勤 35 79.50 81.60 2.64 7.35 2732 六角 8 144.00 138.00 -4.17 -4.80 5.04 50.44

投組表現：

橘子（6180）表現最佳，量縮震盪，若能補量將續攻。

六角（2732）表現最差，漲多後的量縮整理。

盤勢預測：

台廠逐漸倚重的東南亞市場正明顯復甦，解封後的大陸致力於振興經濟成長，今年泰國預計接待2,500萬人次國際遊客，預估五分之一來自疫後大陸，泰國央行25日再度宣布升息一碼；疫後人口唯一成長的國家新加坡也超越香港成亞洲最大金融中心，升息抗通膨亦加大銀行利差，今年最強東南亞貨幣將由星元、泰銖相互爭霸。

全球本周進入超級央行周，歐洲央行（ECB）與英國央行（BOE）都將公告最新貨幣政策，美國聯準會（Fed）預期高利率政策將持續一段時間。新台幣持續強勢將挑戰30元大關，股市活水充沛，台灣的基準利率在1.75％仍屬微利時代，對利率最敏感的金融業，預估全球市場回穩，財富管理務業務激增，加上去年防疫雙險4月可望終結，整體營運將是谷底回升的一年。