布局找中小型業績增長股 這5標的可關注
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|1/17收盤價(元)
|1/31收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1336
|台翰
|191
|26.00
|29.85
|14.81
|73.54
|4979
|華星光
|1
|44.45
|49.40
|11.14
|0.50
|6612
|奈米醫材
|45
|109.00
|120.00
|10.09
|49.50
|2358
|廷鑫
|2
|15.90
|17.00
|6.92
|0.22
|4747
|強生
|1
|47.30
|45.65
|-3.49
|-0.17
|12.36
|123.59
投組表現：
台翰（1336）表現最佳，股價1月31日上漲7.37％，成交量放大，收盤價站上五個月來新高，後市仍看好。
強生（4747）表現最差，股價1月31日平盤作收、成交量萎縮，出現下影線，反彈可期。
盤勢預測 ：
美股四大指數30日全數下跌，台積電ADR下跌0.18％，拖累台股大盤1月31日開低走低，終場下跌228.62點，跌幅1.48％，收在全場最低點15,265.2點，成交量也微幅萎縮。
展望後市，美國2月2日凌晨將公布利率決策，市場觀望氣氛濃厚，台美兩地股市均將面臨大漲後回檔的風險，但同時也可能是持股比例較低投資人逢低買進的機會。
選股方面，櫃買指數1月31日逆勢上漲，表現強於大盤，顯示中小型業績增長股將是目前最好的布局標的，包括華園、港建、順達、大宇資及業旺等均可持別關注。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|1/17收盤價(元)
|1/31收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2049
|上銀
|10
|201.50
|223.00
|10.67
|21.50
|6180
|橘子
|27
|73.80
|80.50
|9.08
|18.09
|6443
|元晶
|54
|35.20
|36.90
|4.83
|9.18
|3008
|大立光
|1
|2075.00
|2125.00
|2.41
|5.00
|1590
|亞德客-KY
|2
|999.00
|1020.00
|2.10
|4.20
|5.80
|57.97
投組表現：
上銀（2049）表現最佳，產業景氣走出谷底，疫後復甦商機有望激勵股價持續走揚。
亞德客-KY（1590）表現最差，年前股價漲多後漲勢稍緩，高價股等待法人買盤。
盤勢預測：
台股金兔年首個交易日就創下多項紀錄，包含加權指數漲點、外資單日買超和歷年開紅盤的表現，證明2023年是有機會「暴跳」的一年，且「萬五」大關附近預期將有強勁支撐，因此，未來加權指數只要出現正常的拉回，都將是進場布局的好時機。
選股及操作方面，電子及生技類股近期輪流接棒上攻，顯示不論是受題材面或基本面驅動，資金均維持健康輪動態勢，兩大類股均有利可圖，建議投資人現階段可做好雙邊資金配置。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|1/17收盤價(元)
|1/31收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1909
|榮成
|85
|17.50
|18.75
|7.14
|10.63
|3105
|穩懋
|14
|180.00
|192.00
|6.67
|16.80
|2028
|威致
|52
|29.40
|30.95
|5.27
|8.06
|3665
|貿聯-KY
|12
|251.00
|261.50
|4.18
|12.60
|3293
|鈊象
|3
|481.00
|494.50
|2.81
|4.05
|5.21
|52.14
投組表現：
榮成（1909）表現最佳，隨著大陸取消清零政策，物流運輸活動可逐漸恢復，國際木材價格也跌深反彈，有助造紙業者今年走出疫情低谷。
鈊象（3293）表現最差，盤面資金集中電子族群，遊戲股則可期待電玩展後表現，持股建議續抱。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）2日將宣布最新的利率決定，此前，美國12月個人消費支出物價指數（PCE）明顯下滑，以及勞動市場開始出現裁員，又將Fed推向兩難困境，目前通膨離目標2％仍有一大段路，預期本周會議將不會放出降息訊號。此外，AMD、蘋果、Google及高通等重量級科技股財報陸續揭曉，麥當勞、福特等傳產也將揭示上季消費力道；繼特斯拉降價後福特也將跟進，都想要藉3月底前截止的7,500美元免稅方案提高市占，電動車題材在3月前應會持續成為市場焦點。
台股31日跌點主要來自台積電，不過台積電若能守穩13日的499元跳高缺口仍相對強勢，30日的跳高缺口一半以下即可進行中長線投資。另外新閣揆可能對口罩禁令有新政策，短線將帶動餐飲相關行業，本波若拉回將成為上車機會，電動車及綠電族群仍是首季主軸。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|1/17收盤價(元)
|1/31收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6180
|橘子
|36
|73.80
|80.50
|9.08
|24.12
|8436
|大江
|15
|175.00
|188.50
|7.71
|20.25
|3162
|精確
|16
|47.75
|49.95
|4.61
|3.52
|3479
|安勤
|35
|79.50
|81.60
|2.64
|7.35
|2732
|六角
|8
|144.00
|138.00
|-4.17
|-4.80
|5.04
|50.44
投組表現：
橘子（6180）表現最佳，量縮震盪，若能補量將續攻。
六角（2732）表現最差，漲多後的量縮整理。
盤勢預測：
台廠逐漸倚重的東南亞市場正明顯復甦，解封後的大陸致力於振興經濟成長，今年泰國預計接待2,500萬人次國際遊客，預估五分之一來自疫後大陸，泰國央行25日再度宣布升息一碼；疫後人口唯一成長的國家新加坡也超越香港成亞洲最大金融中心，升息抗通膨亦加大銀行利差，今年最強東南亞貨幣將由星元、泰銖相互爭霸。
全球本周進入超級央行周，歐洲央行（ECB）與英國央行（BOE）都將公告最新貨幣政策，美國聯準會（Fed）預期高利率政策將持續一段時間。新台幣持續強勢將挑戰30元大關，股市活水充沛，台灣的基準利率在1.75％仍屬微利時代，對利率最敏感的金融業，預估全球市場回穩，財富管理務業務激增，加上去年防疫雙險4月可望終結，整體營運將是谷底回升的一年。
「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？
俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介
4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。
逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹