台股虎年「虎落平陽」，金兔年力拚「一躍而起」，受全球市場拖累，台股虎年走勢不平靜，加權指數重挫近3千點，惟法人指出，美元指數轉弱、新台幣走強，帶動外資元月來積極回補、大買1,256.02億元，資金回籠有望帶動一波行情。

此外，統計近十年來新春開紅盤首日，台股收漲機率高達7成，法人分析，台股休市期間國際經濟動向，將左右台股金兔年首周表現，而美國聯準會（Fed）也將召開2023年首次利率決策會議，是否如預期升息1碼，也將是市場關注焦點。

證券分析師卓楷偉金兔年首周投組選入五檔個股，續留前次投組中的零組件廠精確、連鎖餐飲品牌六角，再加入工業電腦廠安勤、遊戲股橘子、保健食品大廠大江，選入多檔營運今年可望現轉機之個股；整體持股比例99.8％。

證券分析師容逸燊本周投組則電子、傳產並重，選入電動車概念股貿聯-KY、砷化鎵代工廠穩懋、條鋼廠威致鋼鐵、造紙股榮成、遊戲股王鈊象，特別布局「跌深股」卡位台股「兔跳行情」；整體持股比例大幅回升至99.9％。

摩爾投顧分析師張貽程則布局各個產業指標股，選入股王大立光，看好即便手機產業前景不佳，其股價仍可望利空出盡，再加上選入工具機大廠上銀、氣動元件廠亞德客-KY、遊戲軟體商橘子、太陽能模組廠元晶；整體持股比例99.8％。

啟發投顧分析師趙彭博則續留封關周投組表現最佳的製藥股強生，以及鋁合金大廠廷鑫，並加入塑膠射出大廠台翰精密、高階醫療器材研發商奈米醫材、陸系面板大廠華星光；投組前兩大為台翰、奈米醫材；整體持股比例99.9％。

台股17日虎年封關，逐洞賽第四周績效也出爐，在封關周兩個交易日中，卓楷偉再度以4.43％的單周績效奪下冠軍，在賽事進行三分之一之際，已豪取三座周冠軍，暫居領先地位；而容逸燊、張貽程、趙彭博則分別以0.27％、-0.68％、-2.33％位居第二至四名。

台股虎年封關周雖僅有兩個交易日，單周仍上漲108.8點，加權指數周K連續三周收紅，並在17日收上14,932.93點，「萬五」關卡將留待金兔年開紅盤再行挑戰；籌碼方面，外資則對台股「愛不釋手」，2023年元月來僅一天賣超台股，單月累計加碼1,256.02億元。

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