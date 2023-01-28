容逸燊︱貿聯電動車產業已超跌

台股虎年封關周上漲108點，連三周收紅，以14,932點作收，證券分析師容逸燊表示，封關前土洋對作，指數遭受壓抑，由於開市當天即是台指期結算，目前選擇權籌碼看來，萬五壓力較大，且今年休市期較長，建議布局基期較低個股等待發動；本周投資組合前兩大為貿聯-KY（3665）、穩懋（3105），再選入威致（2028）、榮成（1909）與鈊象（3293）。

美國16日休市，沒有海外股市干擾下，台股封關日在資金拉抬下小幅收高，但壓在萬五關卡，且外資連續三日買超台股逾600億元，大盤卻只有201點漲點，顯示部分資金提前落袋；美元弱勢下外資積極回補亞洲股市，隨陸股在防疫政策轉彎後明顯帶動各產業復甦，外資也開始積極回補陸港股，實際進場表示今年台海風險發生機率極低，但碰上選舉年，投資人可留意年後軍工概念股能否再起。

盤面上突破去年下半年高點的族群為鋼鐵、水泥、觀光。主因受大陸房市政策提振，有利春節後原物料行情；觀光族群則在疫情後緩步復甦，回跌止穩後分批布局，暑假之前將再迎來一波旅遊旺季。

此外，儲能概念股漲幅較大，夏季用電旺季前題材都將延續，太陽能則在低檔位階，預期5～6月也將輪漲到太陽能相關類股；鋼鐵則受惠春季傳產旺季也將迎來漲價，上述都是值得抱股過年的族群。

另一方面，春節期間美股科技股財報陸續公布，預期營收數據不佳，若實際表現優於預期，或有反彈契機。

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