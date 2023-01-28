卓楷偉︱安勤今年展望佳

台股虎年以14,932點封關，距離萬五近在咫尺，證券分析師卓楷偉認為，融資餘額創近兩年半來低點，籌碼相對平穩輕盈，開紅盤後軋空手、軋融券、軋借券行情蓄勢待發；本周投資組合前兩大為安勤（3479）、橘子（6180），再選入大江（8436）、六角（2732）與精確（3162）。

加權指數不含台積電封關收在10,738點，慎思抱股過年不是問題，關鍵是在於選股。封關前大立光法說釋出利空訊號，手機需求惡化，全球客戶看法都很悲觀，即使大陸解封後也未見好轉，相關類股應聲倒地，押寶跌深反彈的投資人慘遭市場修理。

反觀台積電業績表現優於預期，今明兩年每股稅後純益（EPS）若能維持在39元以上，台股底部會打的更加扎實；另，台積電今年資本支出最多雖下修逾一成，但刀口指向海外擴廠，繼美國亞利桑那州晶圓廠後，劍指日本二廠，甚至將以德國作為歐洲晶圓廠的設廠地點，相關供應鏈業績成長無虞，開紅盤後波段攻勢可期。

台股2022年個股受大空頭的洗禮，基期低介入雖相對安全，但走空的族群仍未修正完畢，搶反彈恐差強人意；2023年開市以來，危機與商機並存，個股走勢如K型兩極化，聯準會利率上看5％，資金環境顯得緊俏，操作上不搶反彈，汰弱留強為主。

類股方面，美國消費性電子展（CES）讓盤面的電子族群再度活躍，其中電動車、智慧長照醫療，元宇宙等三大主題吸引多頭目光外，國家戰略性產業亦扮演重要角色。

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