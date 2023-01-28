張貽程︱大立光利空出盡可期

台股金兔年將開紅盤，摩爾投顧分析師張貽程指出，美國通膨率降溫、外資資金積極回補，台股可望延續虎年最後周K連三紅的氣勢，建議投資人跟隨法人腳步卡位主流股。本周投資組合前兩大為大立光（3008）、上銀（2049），再選入亞德客-KY（1590）、橘子（6180）與元晶（6443）。

台股虎年封關周雖僅僅兩個交易日，但仍充分展現趨勢的慣性，加權指數周K線持續收紅，目前已拉出連三根紅K；且根據先前幾周的觀察，大盤周K大多會以連續紅K或黑K的形式出現，故研判農曆金兔年開紅盤後，台股仍有機會延續這股氣勢。

而由於美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增率明顯降溫，兩年半以來首度月減，代表通膨頂點很可能已經過去，帶動美元指數持續走低、非美元貨幣轉強，熱錢也重新流入新興市場。

台股加權指數17日封關日雖未能衝破15,000點與前高15,152.38點，但新台幣匯率已衝破前高，外資1月來也累計買超1,256.02億元，展現大肆回補的意圖。

展望後市，投資人仍要持續關注美股與國際股市的變化，及眾多美國科技股的財報表現，儘管數字本身可能衰退或低於預期，但往往股價的表現才更為重要，研判2023年將有許多「利空」變「利多」的情況出現。

選股方面，建議投資人跟隨法人腳步，包括半導體、IC設計、車用、矽智財（IP）等，都有望是法人第一季買超的「主力部隊」。

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