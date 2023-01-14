趙彭博︱鐿鈦上月營收亮眼

台股在上周最高攻上14,962.31點，「萬五」近在咫尺，啟發投顧分析師趙彭博指出，受惠外資持續回補、美股在去年12月通膨率公布後也止穩，加權指數攻克15,000點指日可待。本周投資組合前兩大為鐿鈦（4163）、立益物流（1443），再選入強生（4747）、廷鑫（2358）與華經（2468）。

美國通膨降溫、物價壓力亦有舒緩跡象，市場預期美國聯準會（Fed）升息步伐可望放緩；而根據華爾街利率期貨交易人統計，Fed在2月升息1碼的機率超過93％。在此樂觀氛圍下，美股四大指數走揚，台股加權指數也受到激勵，單周上漲450.79點，漲幅3.14％，收在14,824.13點。

展望後市，權王台積電在12日法說會公布去年第四季財報，毛利率、獲利及每股稅後純益（EPS）再創新高，激勵台股13日盤中最高衝上14,962.31點，距離15,000點整數關卡僅一步之遙。

雖「萬五」大關之上套牢賣壓沉重，但加權指數月、季線及半年線均呈現多頭排列，且外資年後對台股也是買多於賣，加上美股在CPI公布後，因通膨壓力暫時解除，也降低了美股重挫的可能性，預示著台股攻克15,000點指日可待。

選股方面，元旦假期後外資歸隊，半導體類股率先發起攻勢，台積電股價也在13日順利站回500元整數價位，故預期半導體、IC設計類股將是市場熱點；此外，有鑑於農曆春節長假到來，觀光、餐飲、飯店、網購及物流等受益股，亦可特別關注。.

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