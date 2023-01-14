卓楷偉︱華景電台積電供應鏈

虎年封關前資金逢低掃貨，在台積電助漲下，大盤上周強彈450點，收在14,824點，證券分析師卓楷偉認為，大盤至農曆封關前，成長股將逐步走揚，權值股則待補量到2,000億元以上後才會較為活躍；本周投資組合前兩大為華景電（6788）、六角（2732），再選入良維（6290）、精確（3162）與毅嘉（2402）。

回顧過去一年，全球通膨爆炸、通貨緊縮，國內萬物齊漲，台灣年度代表字以「漲」拔得頭籌；然對台股而言，卻是一個「跌」字，加權指數2022年重挫4,081點，跌幅22.4％，平均每位股民賠逾百萬元。進入2023年後，美國通膨數據放緩，美國聯準會（Fed）升息接近尾聲，根據過去經驗，美國在高利率的時間不會太久，接下來市場將進入舒適期，有利投資活動。

相較去年，類股普遍跌深，基期低、價位便宜、位階安全，即使出現「黑天鵝」回檔測試前低12,629點，動盪的幅度較去年也相對有限；惟需留意因疫情紅利造就不少公司今年有極低的本益比和高配息的現象，當心領息賠本的風險，將本求利並非明智之舉，比本益比更重要的指標為成長性。

類股方面，甫落幕的美國消費性電子大展（CES）中，電動車領域大放異彩，逾300家參展的規模創下歷年之最，台廠在電動車發展已有相當好的基礎，隨美國政府目標2030年前全美建造完成50萬座充電站，加上大陸國家電網亦成立智慧車聯網平台，將形成地表最大電動車充電網絡，產業營運進入爆發期。

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