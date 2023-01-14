張貽程︱91APP*-KY消費力道增

摩爾投顧分析師張貽程指出，農曆年封關周台股恐量縮，惟紅包行情仍可期，建議投資人跟隨法人動向，並保留部分資金在防禦型類股。本周投資組合前兩大為91APP*-KY（6741）、富邦恒生國企正2（00665L），再選入富邦上証正2（00633L）、FH香港正2（00650L）與環球晶（6488）。

繼台股2023年首周開出紅盤、終結去年12月以來周K連四黑的頹勢後，新年第二周加權指數持續上漲，單周漲點達450.79點，周K成功拉出連二紅。台積電法說會結果、美國12月消費者物價指數（CPI）均符合預期，帶動台股上周漲點擴大、外資買超力道加大，外資1月以來累計買超台股955.99億元，激勵台積電股價13日重返5字頭。

外資本波積極回補權值股，以及去年同樣受挫的金融類股，因此研判電子、金融權值股是外資今年首季買超重點。

本周台股僅有短短兩個交易日就要封關、迎接金兔年，加上美股16日將會休市一天，研判台股整體成交量可能會更加縮小，惟有鑑於封關日歷史漲機率高達7成，預估仍有紅包行情可期。而展望金兔年，台股開紅盤後，隨即就會面臨倒美國聯準會（Fed）2月的利率決策會議，研判升息1碼的機會相當大，若結果符合預期，市場也有機會以利多反應之。

選股方面，隨美元轉弱、新台幣持續走強，國際熱錢持續回流新興市場，建議可留意半導體、IC設計、車用、矽智財（IP）等族群；同時保留一定比例資金在防禦型類股，如生技醫療、電商內需、旅遊等。

延伸閱讀

第4洞︱封關倒數 達人鎖定內需概念

容逸燊︱元大台灣50反1封關易湧賣壓

卓楷偉︱華景電台積電供應鏈

趙彭博︱鐿鈦上月營收亮眼