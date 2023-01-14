容逸燊︱元大台灣50反1封關易湧賣壓

外資近期積極回補台股，借券賣出空單也自高峰回補近200萬張，權王台積電帶動大盤上周短線急漲，證券分析師容逸燊表示，美元指數走弱，資金開始卡位新興市場，但指數接近萬五壓力區，目前量能不足為敗筆，加上封關前賣壓持續，本周建議採取守勢為主，操作上可做交叉避險策略；本周投資組合前兩大為元大台灣50反1（00632R）、東森（2614），再選入台塑（1301）、世界（5347）與德微（3675）。

美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增6.5％，大致符合預期，並無帶給股市太多激情，可預見首季通膨下滑已是市場共識。

盤面上電子股短線拉回震盪外，近期銅價大漲帶動原物料相關族群，卻因大盤量能不足，多數股票開高易受短線調節，預期封關前指數仍以量縮震盪格局為主，甚至要小心長假前的短線賣壓。從籌碼角度，外資期現貨積極買超，但中小型股賣壓沉重，指數形成土洋對作，多頭暫無攻擊打算，本周若有急跌不失為長線布局的機會。

台股13日在台積電大漲下開高走低，節前內資大戶落跑將延續到本周。科技股漲勢暫歇，即使年後萬四也不易再破，只要美股科技股不再大幅回檔，年後站上萬五機會較大，建議持股比例可維持3～4成；大陸疫後將有強烈內需出現，鋼鐵、水泥、塑化等原物料族群可操作到農曆年後，儲能及績優電子股也可續抱，電子業中景氣率先落底的將會是面板及記憶體族群。

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