台股進入金虎年最後倒數，美國2022年12月通膨率、權王台積電（2330）法說會「兩大事件」上周靴子落地，且結果均符合市場預期，外資1月來大買台股955.99億元、台積電股價也重返500元價位，連帶推升加權指數封關前夕續朝「萬五」大關挺進，多空激烈交戰，紅包行情準備最後衝刺。

法人指出，長假效應及美股16日休市影響，預期台股交投將轉趨清淡，建議稍微降低持股水位，不過休市期間有美股財報季將登場，仍值得關注。

證券分析師卓楷偉本周投組納入五檔個股，投組中保留零組件廠精確，再選入半導體設備廠華景電、連鎖餐飲品牌六角、電動車線材廠良維、近期轉戰車用市場的毅嘉，投組首重華景電、占比達46.4％；整體持股比例99.7％。

證券分析師容逸燊本周操作則相對保守，評斷台股在「萬五」關前有壓回可能，選入元大台灣50反1避險，再加入電商概念股東森、塑化龍頭股台塑、晶圓代工廠世界先進、二極體廠德微，持股水位也明顯降低，整體持股比例70.1％。

摩爾投顧分析師張貽程則續留上周表現最佳的環球晶，並看好大陸解封帶動經濟復甦，選入多檔與陸港股連動的ETF，包括富邦恒生國企正2、富邦上証正2及FH香港正2，再加入軟體服務公司91APP*-KY；整體持股比例100％。

啟發投顧分析師趙彭博本周則鎖定多檔上周轉強之低價股，包括醫療器材廠鐿鈦、物流業者立益物流、製藥股強生、鋁合金大廠廷鑫、系統整合廠華經，投組前兩大為鐿鈦、立益物流，各占45.8％、45.1％；整體持股比例99.8％。

逐洞賽第三周績效出爐，本循環新參賽者再度嶄露鋒芒，容逸燊以4.49％單周績效勇奪周冠軍，取得個人循環首冠，張貽程以3.28％緊追在後；而卓楷偉、趙彭博分別以-0.3％、-4.59％位居第三、四名。

台股在外資積極回補下，2023年連續兩周開紅盤，本月來累計大漲686.44點。達人上周投組方面，容逸燊上周選入的砷化鎵代工廠穩懋，雖受手機需求疲弱衝擊，法人估其首季營運仍將處於谷底，然「股價跌深」似已成為最大優勢，加上外資單周敲進8,029張，股價單周勁揚1成。

此外，台積電法說會並未釋出更多利空，並透露2023年有望先蹲後跳，帶動整體半導體族群大反攻，台積電上游矽晶圓生產商環球晶單周漲幅高達9.21％，2022年全年營收達702.87億元，創下歷史新高。

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