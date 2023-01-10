電子轉強 精確補量翻多 台積買盤暗潮洶湧
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|1/6收盤價(元)
|1/10收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3105
|穩懋
|30
|155.00
|176.00
|13.55
|63.00
|3141
|晶宏
|55
|88.60
|93.40
|5.42
|26.40
|6271
|同欣電
|1
|205.00
|209.00
|1.95
|0.40
|2038
|海光
|1
|21.50
|21.80
|1.40
|0.03
|3665
|貿聯-KY
|1
|245.00
|245.00
|0.00
|0.00
|8.98
|89.83
投組表現：
穩懋（3105）表現最佳，安卓手機市場庫存調整接近尾聲，法人預期營收自第二季開始漸入佳境，惟爆量後須留意短線震盪，持有者可能開始調節部分持股。
貿聯-KY（3665）表現最差，特斯拉股價9日反彈近6％，不過台股資金目前不在車電股上，屬於長線題材。
盤勢預測 ：
美股在消費者物價指數（CPI）公布前震盪走高，科技股及費半指數續強，美元指數已達目標102～103區域。今年或只剩三碼的升息空間，接下來美元走勢將由歐元及日圓決定，而歐元強弱又由通膨決定，在首季通膨趨緩後，全球貨幣緊縮將告一段落，屆時超跌的科技類股將再度吸引資金，目前已在長線找機會。
台股近期由大型股表現，新台幣升值環境下，外資被迫回補權值股，台積電12日法說會前走勢偏多，但進入農曆新年將是美股財報季，預期後續將有封關前賣壓出現。台股在台積電法說及美CPI公布前，量縮震盪整理但並未大幅回檔，量能若回到1,700億元水準，封關前資金動能將再更低；開紅盤後若可守住萬四，指數往前高15,300點挑戰機率更大，抱電子股建議首選績優股。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|1/6收盤價(元)
|1/10收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1590
|亞德客-KY
|2
|917.00
|982.00
|7.09
|13.00
|6488
|環球晶
|5
|445.00
|470.00
|5.62
|12.50
|6789
|采鈺
|12
|219.00
|228.50
|4.34
|11.40
|2049
|上銀
|5
|185.50
|190.00
|2.43
|2.25
|8358
|金居
|41
|57.30
|58.40
|1.92
|4.51
|4.37
|43.66
投組表現：
亞德客-KY（1590）表現最佳，大陸全面大解封，疫情受害股可望轉變為最大受惠股。
金居（8358）表現最差，股價10日盤中一度觸及60元整數價位，惟終場未能守城，等待下次量增機會。
盤勢預測：
美股四大指數9日漲跌互見，惟與台股高度相關的的那斯達克、道瓊指數持續上揚，帶動台股在量縮之際仍維持住上升趨勢，此外，美元指數再創波段新低，也激勵的新台幣匯率走勢、再創波段新高，暗示市場熱錢有望續往台股匯聚。
選股方面，外資翻多只是開始、台積電買盤仍暗潮洶湧，故預期電、金權值股後市仍有望持續發威，IC設計、矽智財（IP）、高效能運算（HPC）、晶圓代工、半導體設備等族群，將有機會隨電子股轉強列車往上走，且近期營運逐漸走出谷底的產業，也會見到利空出盡，股價迎來反彈契機。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|1/6收盤價(元)
|1/10收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3162
|精確
|27
|48.35
|49.00
|1.34
|1.76
|4974
|亞泰
|50
|63.10
|63.10
|0.00
|0.00
|4163
|鐿鈦
|17
|109.00
|108.50
|-0.46
|-0.85
|1707
|葡萄王
|11
|165.00
|164.00
|-0.61
|-1.10
|3594
|磐儀
|40
|29.25
|29.00
|-0.85
|-1.00
|3592
|瑞鼎
|2
|346.50
|337.00
|-2.74
|-1.90
|-0.31
|-3.10
投組表現：
精確（3162）表現最佳，補量翻多，後勢看旺。
瑞鼎（3592）表現最差，股價跌破5日線，維持盤整格局。
盤勢預測：
台股2023年開紅盤迄今和美股高度連動，資金動向逐漸流向人氣電子股，然封關在即，投資人心態轉趨謹慎，盤面的結構遠比指數漲跌重要。另一方面，美國消費者物價指數（CPI）即將出爐，超級財報周也將13日揭開序幕，市場面臨不小考驗。
此外，美國聯準會（Fed）官員堅守鷹派立場，認為戰勝通膨仍為時過早。近期經濟數據顯示，美國經濟軟著陸機會升高，有利市場溫漲格局。
疫後首個科技大展美國消費性電子展（CES）落下帷幕，除電動車、元宇宙外，高齡健康正夯，長照醫療與科技結合是疫後時代創造價值的來源，訂單有增無減，工研院預估台灣熟齡商機2025年將上看3.6兆元。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|1/6收盤價(元)
|1/10收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6235
|華孚
|1
|36.50
|37.00
|1.37
|0.05
|6215
|和椿
|84
|24.20
|24.45
|1.03
|2.10
|8069
|元太
|17
|172.00
|173.50
|0.87
|2.55
|6124
|業強
|90
|28.20
|26.95
|-4.43
|-11.25
|5475
|德宏
|201
|12.25
|11.60
|-5.31
|-13.07
|-1.96
|-19.62
投組表現：
華孚（6235）表現最佳，股價10日上漲1.09％，月、季線呈多頭排列，後市仍有上漲空間。
德宏（5475）表現最差，股價10日下跌4.13％，失守半年線，故建議賣出。
盤勢預測：
美股四大指數9日漲跌互見，台積電ADR上漲2.87％，台股大盤10日盤中維持狹幅盤整格局，高低點價差僅87.57點，而終場則在尾盤急拉之下，小漲50.75點作收，漲幅0.34％，收在14,802.96點。
展望後市，台股大盤近期表現強於美股，加權指數日K已拉出連六紅，且短中期均線也呈現多頭排列，籌碼方面，外資在元旦假期後買盤回歸，連續四日買超，故市場普遍樂觀看待台股封關行情，加權指數要突破15,000點整數關卡應只是時間問題。
選股方面，則建議投資人多留意半導體族群中的IC設計股，以及電動車概念股。
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