電子轉強 精確補量翻多 台積買盤暗潮洶湧

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 1/6收盤價(元) 1/10收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3105 穩懋 30 155.00 176.00 13.55 63.00 3141 晶宏 55 88.60 93.40 5.42 26.40 6271 同欣電 1 205.00 209.00 1.95 0.40 2038 海光 1 21.50 21.80 1.40 0.03 3665 貿聯-KY 1 245.00 245.00 0.00 0.00 8.98 89.83

投組表現：

穩懋（3105）表現最佳，安卓手機市場庫存調整接近尾聲，法人預期營收自第二季開始漸入佳境，惟爆量後須留意短線震盪，持有者可能開始調節部分持股。

貿聯-KY（3665）表現最差，特斯拉股價9日反彈近6％，不過台股資金目前不在車電股上，屬於長線題材。

盤勢預測 ：

美股在消費者物價指數（CPI）公布前震盪走高，科技股及費半指數續強，美元指數已達目標102～103區域。今年或只剩三碼的升息空間，接下來美元走勢將由歐元及日圓決定，而歐元強弱又由通膨決定，在首季通膨趨緩後，全球貨幣緊縮將告一段落，屆時超跌的科技類股將再度吸引資金，目前已在長線找機會。

台股近期由大型股表現，新台幣升值環境下，外資被迫回補權值股，台積電12日法說會前走勢偏多，但進入農曆新年將是美股財報季，預期後續將有封關前賣壓出現。台股在台積電法說及美CPI公布前，量縮震盪整理但並未大幅回檔，量能若回到1,700億元水準，封關前資金動能將再更低；開紅盤後若可守住萬四，指數往前高15,300點挑戰機率更大，抱電子股建議首選績優股。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 1/6收盤價(元) 1/10收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1590 亞德客-KY 2 917.00 982.00 7.09 13.00 6488 環球晶 5 445.00 470.00 5.62 12.50 6789 采鈺 12 219.00 228.50 4.34 11.40 2049 上銀 5 185.50 190.00 2.43 2.25 8358 金居 41 57.30 58.40 1.92 4.51 4.37 43.66

投組表現：

亞德客-KY（1590）表現最佳，大陸全面大解封，疫情受害股可望轉變為最大受惠股。

金居（8358）表現最差，股價10日盤中一度觸及60元整數價位，惟終場未能守城，等待下次量增機會。

盤勢預測：

美股四大指數9日漲跌互見，惟與台股高度相關的的那斯達克、道瓊指數持續上揚，帶動台股在量縮之際仍維持住上升趨勢，此外，美元指數再創波段新低，也激勵的新台幣匯率走勢、再創波段新高，暗示市場熱錢有望續往台股匯聚。

選股方面，外資翻多只是開始、台積電買盤仍暗潮洶湧，故預期電、金權值股後市仍有望持續發威，IC設計、矽智財（IP）、高效能運算（HPC）、晶圓代工、半導體設備等族群，將有機會隨電子股轉強列車往上走，且近期營運逐漸走出谷底的產業，也會見到利空出盡，股價迎來反彈契機。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 1/6收盤價(元) 1/10收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3162 精確 27 48.35 49.00 1.34 1.76 4974 亞泰 50 63.10 63.10 0.00 0.00 4163 鐿鈦 17 109.00 108.50 -0.46 -0.85 1707 葡萄王 11 165.00 164.00 -0.61 -1.10 3594 磐儀 40 29.25 29.00 -0.85 -1.00 3592 瑞鼎 2 346.50 337.00 -2.74 -1.90 -0.31 -3.10

投組表現：

精確（3162）表現最佳，補量翻多，後勢看旺。

瑞鼎（3592）表現最差，股價跌破5日線，維持盤整格局。

盤勢預測：

台股2023年開紅盤迄今和美股高度連動，資金動向逐漸流向人氣電子股，然封關在即，投資人心態轉趨謹慎，盤面的結構遠比指數漲跌重要。另一方面，美國消費者物價指數（CPI）即將出爐，超級財報周也將13日揭開序幕，市場面臨不小考驗。

此外，美國聯準會（Fed）官員堅守鷹派立場，認為戰勝通膨仍為時過早。近期經濟數據顯示，美國經濟軟著陸機會升高，有利市場溫漲格局。

疫後首個科技大展美國消費性電子展（CES）落下帷幕，除電動車、元宇宙外，高齡健康正夯，長照醫療與科技結合是疫後時代創造價值的來源，訂單有增無減，工研院預估台灣熟齡商機2025年將上看3.6兆元。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 1/6收盤價(元) 1/10收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6235 華孚 1 36.50 37.00 1.37 0.05 6215 和椿 84 24.20 24.45 1.03 2.10 8069 元太 17 172.00 173.50 0.87 2.55 6124 業強 90 28.20 26.95 -4.43 -11.25 5475 德宏 201 12.25 11.60 -5.31 -13.07 -1.96 -19.62

投組表現：

華孚（6235）表現最佳，股價10日上漲1.09％，月、季線呈多頭排列，後市仍有上漲空間。

德宏（5475）表現最差，股價10日下跌4.13％，失守半年線，故建議賣出。

盤勢預測：

美股四大指數9日漲跌互見，台積電ADR上漲2.87％，台股大盤10日盤中維持狹幅盤整格局，高低點價差僅87.57點，而終場則在尾盤急拉之下，小漲50.75點作收，漲幅0.34％，收在14,802.96點。

展望後市，台股大盤近期表現強於美股，加權指數日K已拉出連六紅，且短中期均線也呈現多頭排列，籌碼方面，外資在元旦假期後買盤回歸，連續四日買超，故市場普遍樂觀看待台股封關行情，加權指數要突破15,000點整數關卡應只是時間問題。

選股方面，則建議投資人多留意半導體族群中的IC設計股，以及電動車概念股。