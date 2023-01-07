容逸燊︱晶宏終端消費回溫

台股上周周線終止連四黑，轉揚235點，以14,373點作收，證券分析師容逸燊表示，美國消費者物價指數（CPI）公布前夕，大盤仍處於量縮格局，加上丙種資金即將關帳，指數並無上攻萬五的必要性，操作上可選擇低檔轉強個股；本周投資組合前兩大為晶宏（3141）、穩懋（3105），再選入貿聯-KY（3665）、同欣電（6271）與海光（2038）。

從籌碼角度，外資本周歸隊後量能逐步往上，但波動率指數（VIX）始終維持相對低檔，外資亦開始回補跌深電子股，借券賣出餘額也自高檔1,080萬張大減超過150萬張，顯示農曆年後偏多心態。另外外資期貨淨多單維持在1.5～2萬口水位，而散戶小台籌碼越來越偏空則為反指標，預期本周跌破萬四機率偏低，下半周才會有避險賣盤出籠，上半周仍可操作中小型股。

台股6日再度形成量縮格局，暫無法攻上14,400點壓力，若量能不足即使站上也容易受到年前賣壓影響。類股方面，受大陸補貼晶片政策轉彎，成熟製程續強，記憶體族群同步受惠，經過打底半年後即將進入庫存調整末期；另外手機庫存開始消化利多，帶動IC設計相關族群向上走高，儲能類股則短線拉回，可中長線作多。

今年房市恐面臨修正，資金轉進股市增添活水，歐股成為近期領漲美股的指標，暖冬影響下天然氣價格也已回到俄烏戰爭起漲區之下，今年通膨將明顯降溫。未來一周留意新興市場壓力，抱股過年族群建議在成熟製程、記憶體、儲能、鋼鐵等外資長線操作類股。

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