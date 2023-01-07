卓楷偉︱亞泰去年Q4營收靚

2023年順利開出紅盤，首周上漲235點，收在14,373點，終止周線連四黑的走勢，證券分析師卓楷偉認為，行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，季線形成下檔有力的支撐位置，對大盤後續量能回溫應抱期待；本周投資組合前兩大為亞泰（4979）、鐿鈦（4163），再選入葡萄王（1707）、精確（3162）、磐儀（3594）與瑞鼎（3592）。



因應大陸8日開放邊境後的變數與挑戰，大陸工業信息部表示，為保障民眾用藥需求，將全力以赴治療藥物、檢測試劑和防護用品等醫療物資生產，布洛芬、對乙醯氨基酚兩類重點解熱鎮痛藥日產能已經達到2.02億片、N95口罩日產能超過1.9億個，抗原檢測試劑達1.1億人份、指夾式血氧機日產提升至25萬台以上，此時想再搭上任何傳統疫情紅利股反彈的未班車，風險遠過於利潤。



然而解封後民生經濟不容立即樂觀，民間儲蓄、工商經濟三年緩步停滯，直接影響消費性電子市場，過多庫存有待上半年消化。儘管如此，大陸當局承諾推出財政刺激措施，亦為資金面注入活水。



展望後市，新科技將是市場資金炒熱的焦點，美國消費電子展（CES）作為年初重頭戲，除百度拚打造全球最大無人自駕區，Mobileye重新IPO後不畏市場逆風走出多頭格局，電動車產業相關需求持續成長；此外，阿凡達2電影上市之後，也為後續3D電影甚至5D體感革命、MR、元宇宙迎來新境界。

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