台股2023年首周開紅盤，加權指數單周上漲逾235.65點，重返半年線之上，周K也終結連四黑，法人指出，台股距離農曆年封關僅餘七個交易日，加上美股走勢震盪、大陸疫情不穩，外資也未能見到明顯回籠，預期年前仍將維持震盪格局。

元月行情持續醞釀中，惟受制於經濟前景不明，美國就業市場火熱又再度引發市場對聯準會（Fed）鷹派升息的擔憂，且電子產業上半年持續調整庫存，法人建議，投資人農曆年雖仍可「抱股過年」，但持股水位應降至約5成，並以非電族群的原物料、金融類股為主。

金虎年最後一周，達人也搶賺年終紅包，證券分析師卓楷偉本周投組增為6檔，持股則保留多檔上周「致勝方程式」，包括鐿鈦、葡萄王、精確、磐儀，再新加入彩色影像感測器（CIS）廠亞泰、驅動IC廠瑞鼎；整體持股比例99.9％。

證券分析師容逸燊本周投組則降至5檔，鎖定多檔跌深電子股，包括驅動IC廠晶宏、砷化鎵晶圓代工大廠穩懋、連接器大廠貿聯-KY、封測大廠同欣電，並看好鋼鐵價格逐漸回升，選入鋼筋廠海光；整體持股比例99.9％。

摩爾投顧分析師張貽程則選入多檔上周技術面出現突破之個股，包括台積電旗下光學封測廠采鈺、銅箔基板廠金居、矽晶圓龍頭廠環球晶、氣動元件廠亞德客-KY及工具機大廠上銀；整體持股比例99.6％。

啟發投顧分析師趙彭博則選入多檔股價上周轉強，且2022年12月營收表現亮眼之標的，包含電子紙大廠元太、筆電及手機散熱廠業強、玻纖布廠德宏、自動化製程設備廠和椿、金屬機殼廠華孚；整體持股比例達99.9％。

台股2023年開出紅盤，本循環逐洞賽第二周績效也出爐，本循環新參賽者卓楷偉以「黑馬」之姿再度突圍，以0.86％的單周績效出線，連兩周穩居冠軍寶座，而另一位新晉參賽者容逸燊，也繳出0.25％成績、取得第二名；至於趙彭博、張貽程則分別以-0.42％、-5.04％位居第三、四名。

台股在農曆年前量縮震盪，在資金量能萎縮下，上周由非電、電子輪動點火，除綠能、軍工、CES展概念股輪番上陣外，行政院宣布將普發6千元現金，加上邊境解封、旺季效應加持，消費、觀光類股強勢飆漲；寒假、農曆年假來臨，遊戲族群也維繫熱度，橘子單周漲幅達4.43％、最高價74.6元更創下兩年半來新高。

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