張貽程︱采鈺台積電小金雞

台股在新年首周開紅盤，摩爾投顧分析師張貽程指出，外資近期心態已漸由空翻多，在其買盤加持下，大型權值股可望扮演啟動台股的主引擎，並帶出金兔年行情。本周投資組合前兩大為采鈺（6789）、金居（8358），再選入環球晶（6488）、亞德客-KY（1590）與上銀（2049）。

台股加權指數上周周K收紅，終結2022年12月來的連四周黑K，是相當好的開頭，且按照近期台股慣性，周K大多會呈現連紅或連黑，故研判台股本波漲勢有望延續至春節封關周。

美國聯準會（Fed）也公布12月會議紀要，沒有任何官員表態今年會降息，被評為最鷹派會議紀要，但股市卻不跌反漲，代表隨著大幅升息高峰過去，市場對利空的反應也進入尾聲。

另一方面，外資在台指期淨多單維持在1.6萬口以上，去年底更一度超過1.9萬口，代表其避險心態已大幅降低，且對元月行情大力相挺，故研判其在農曆年封關前可能抱持「人棄我取」心態，投資人可留意更多法人籌碼訊號。

展望後市，台股成交量在元旦假期結束後穩步回溫，若後續能回歸至2,000億元以上，將是最佳情況，惟台股量增最重要推手仍是外資，電子權值股台積電、聯發科、國巨及大型金控、塑化股買盤的活絡，將會扮演啟動台股主引擎的第一步，為金兔年行情鋪路。

選股方面，投資人須避免追逐盤面過熱題材股，轉而鎖定現階段基期相對偏低補漲股，並趁封關前夕搶賺紅包行情。

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