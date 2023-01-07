趙彭博︱元太二度攜手BMW

台股新年首周小碎步向上攻堅，啟發投顧分析師趙彭博指出，台股後續能否突破，需觀察美股走勢是否轉強、上市櫃去年12月營收表現「兩大重點」。本周投資組合前兩大為元太（8069）、業強（6124），再選入德宏（5475）、和椿（6215）與華孚（6235）。

美國聯準會（Fed）公布的去年12月會議紀錄中，所有決策官員均認為2023年不可能降息，且鷹派的會議紀錄還顯示Fed在遏制通膨的同時，更擔心升息過頭引發的經濟衰退。

而美國勞工部5日公布最新初領失業救濟金20.4萬人，低於市場預期的22.5萬人，顯示就業市場火熱，Fed持續升息的空間仍大，導致美股承受不小壓力。

展望後市，台股大盤在元旦連假後，每日均以小碎步方式向上攻堅，日K拉出連四紅，且於6日終於站上半年線14,301.07點，不過，由於上檔仍須面臨月線14,375.12點壓力，下又有季線14,012.26點支撐，故研判短線大盤區間震盪機率較高。

至於大盤何時才能突破，仍須視下列兩個條件而定，首先是美股何時止跌反彈；其次則是上市櫃企業陸續公布中的2022年12月營收，兩者均將左右台股後市發展。

操作及選股方面，市場熱點不斷在半導體、百貨餐飲、軍工、遊戲、生技等類股輪動，惟投資人與期採取追逐熱點的方式，不如守株待兔、分散投資，並鎖定2022年12月營收月增且年增逾30％之個股，包括元太、仲琦、華孚、瑞耘、天宇及創意等，皆可特別留意。

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