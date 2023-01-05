高僑跌破月線 萬海資金撤出持續量縮

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 12/30收盤價(元) 1/5收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4171 瑞基 74 66.00 68.60 3.94 19.24 6111 大宇資 76 65.10 66.70 2.46 12.16 2743 山富 1 60.20 59.70 -0.83 -0.05 1720 生達 1 61.50 58.30 -5.20 -0.32 6234 高僑 1 23.60 22.35 -5.30 -0.13 3.09 30.91

投組表現：

瑞基（4171）表現最佳，股價5日下跌1.58％，成交量萎縮、留下影線，研判後市仍有上漲空間。

高僑（6234）表現最差，股價5日下跌3.25％，已跌破月線，建議賣出。

盤勢預測：

美股四大指數4日全數上漲，台股大盤5日則是開高走低，最高上漲至14,357.6點，終場上漲101.92點，漲幅0.72％，收在14,301.05點。

展望後市，台股受美股上漲的激勵，加權指數5日再度站上14,300點，距離半年線14,303.74點僅一步之遙，且本周以來日K已拉出連三紅，預估台股在農曆年前，維持碎步向上態勢未變。

選股方面，上市櫃公司已開始陸續公布2022年12月營收，目前已公布之企業中，營收呈現月增且年成長也逾30％的個股，包括豐達科、互動、華孚、仲琦及明泰，投資人可特別留意，尋找逢低買入的時機。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 12/30收盤價(元) 1/5收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3594 磐儀 20 27.05 29.80 10.17 5.50 6180 橘子 26 69.90 72.60 3.86 7.02 4163 鐿鈦 20 106.00 109.50 3.30 7.00 3162 精確 26 49.25 49.50 0.51 0.65 1707 葡萄王 25 168.00 166.00 -1.19 -5.00 1.52 15.17

投組表現：

磐儀（3594）表現最佳，量價齊揚，多方持續挺進。

葡萄王（1707）表現最差，股價跌破5日線，進入盤整，補量千張即可翻正。

盤勢預測：

全球股市持續動盪，蘋果市值跌破2兆美元，台積電2023年營收恐零成長；不過，隨各國禁售燃油車的時間越來越近，電動車產業迎來黃金十年，其中鋰電池堪比電動車的心臟，電池製造商「寧德時代」創辦人曾毓群更已超越李嘉誠成為香港首富，曾毓群表示，未來電池產業發展還有10年10倍的增長空間，新能源產業進入成熟期，產業的高速發展機會確立。

過去正負極材料、電解液、隔離膜等熱門台廠供應鏈股價早已反應。敏實集團入股的精確同為寧德時代供應鏈，營運進入爆發期後，今年塞爾維亞廠通過認證，未來每年將貢獻10億元以上的營收規模，公司也評估在美設廠，訂單展望無虞。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 12/30收盤價(元) 1/5收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3218 大學光 7 298.50 309.00 3.52 7.35 6111 大宇資 41 65.10 66.70 2.46 6.56 6679 鈺太 5 234.00 238.00 1.71 2.00 1707 葡萄王 6 168.00 166.00 -1.19 -1.20 2731 雄獅 10 106.50 104.50 -1.88 -2.00 2615 萬海 24 80.10 77.10 -3.75 -7.20 0.55 5.51

投組表現：

大學光（3218）表現最佳，受惠疫情後解封題材，近視矯正人數增加將使獲利進補，今年業績可望持續成長。

萬海（2615）表現最差，航運類股非盤面焦點，資金撤出持續量縮，農曆年前後需等待SCFI指數止穩反攻，建議拉高時減碼出場。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）12月會議記要表明2023年暫不降息，但今年升息幅度越來越緩，以避免經濟硬著陸，特斯拉4日反彈5.12％，帶動科技類股順利止穩，費半指數終場上漲2.74％。大陸放寬監管，顯示當局拚經濟的決心，陸股長期底部成形，預期在兩會後將有進一步刺激政策，逢回可偏多操作。

台股5日量能微幅增加，外資回頭買超，萬四仍會是過年前的鐵板區，但中小型股輪動快速，部分族群已見結帳賣壓，短線壓力落在14,400點附近，內資股建議過年前逢高減碼，外資長期操作權值股則可放到農曆年後。展望後市，投資人可優先關注重量級台積電及大立光法說會，以及美國消費者物價指數（CPI）公布。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 12/30收盤價(元) 1/5收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4171 瑞基 70 66.00 68.60 3.94 18.20 6180 橘子 1 69.90 72.60 3.86 0.27 8436 大江 1 171.00 175.00 2.34 0.40 1476 儒鴻 1 495.50 489.00 -1.31 -0.65 4746 台耀 63 73.50 67.60 -8.03 -37.17 -1.90 -18.95

投組表現：

瑞基（4171）表現最佳，股價5日續跌1.58％，惟新變種病毒散播快，股價仍有機會維持在高檔。

台耀（4746）表現最差，股價跌破月線，震盪整理中、等待換手。

盤勢預測 ：

美國聯準會（Fed）公布12月的會議紀要，可說是升息來論調最鷹派的紀要，19位官員沒人表態今年會降息，及終點利率的中位數突破5％，不過，美股四大指數4日仍然全數收紅，顯示升息利空已進入尾聲，進入利空出盡的狀態。

選股方面，資金在類股間持續健康輪動，預期在農曆年封關前夕，各族群均有輪漲機會，而在台積電5日領漲下，也持續帶動IC設計、矽智財（IP）、高效能運算（HPC）、晶圓代工等概念股。

操作方面，則建議投資人秉持「買黑不買紅」策略，在賺取短波段價差後，便可即早獲利入袋。