高僑跌破月線 萬海資金撤出持續量縮
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|12/30收盤價(元)
|1/5收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4171
|瑞基
|74
|66.00
|68.60
|3.94
|19.24
|6111
|大宇資
|76
|65.10
|66.70
|2.46
|12.16
|2743
|山富
|1
|60.20
|59.70
|-0.83
|-0.05
|1720
|生達
|1
|61.50
|58.30
|-5.20
|-0.32
|6234
|高僑
|1
|23.60
|22.35
|-5.30
|-0.13
|3.09
|30.91
投組表現：
瑞基（4171）表現最佳，股價5日下跌1.58％，成交量萎縮、留下影線，研判後市仍有上漲空間。
高僑（6234）表現最差，股價5日下跌3.25％，已跌破月線，建議賣出。
盤勢預測：
美股四大指數4日全數上漲，台股大盤5日則是開高走低，最高上漲至14,357.6點，終場上漲101.92點，漲幅0.72％，收在14,301.05點。
展望後市，台股受美股上漲的激勵，加權指數5日再度站上14,300點，距離半年線14,303.74點僅一步之遙，且本周以來日K已拉出連三紅，預估台股在農曆年前，維持碎步向上態勢未變。
選股方面，上市櫃公司已開始陸續公布2022年12月營收，目前已公布之企業中，營收呈現月增且年成長也逾30％的個股，包括豐達科、互動、華孚、仲琦及明泰，投資人可特別留意，尋找逢低買入的時機。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|12/30收盤價(元)
|1/5收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3594
|磐儀
|20
|27.05
|29.80
|10.17
|5.50
|6180
|橘子
|26
|69.90
|72.60
|3.86
|7.02
|4163
|鐿鈦
|20
|106.00
|109.50
|3.30
|7.00
|3162
|精確
|26
|49.25
|49.50
|0.51
|0.65
|1707
|葡萄王
|25
|168.00
|166.00
|-1.19
|-5.00
|1.52
|15.17
投組表現：
磐儀（3594）表現最佳，量價齊揚，多方持續挺進。
葡萄王（1707）表現最差，股價跌破5日線，進入盤整，補量千張即可翻正。
盤勢預測：
全球股市持續動盪，蘋果市值跌破2兆美元，台積電2023年營收恐零成長；不過，隨各國禁售燃油車的時間越來越近，電動車產業迎來黃金十年，其中鋰電池堪比電動車的心臟，電池製造商「寧德時代」創辦人曾毓群更已超越李嘉誠成為香港首富，曾毓群表示，未來電池產業發展還有10年10倍的增長空間，新能源產業進入成熟期，產業的高速發展機會確立。
過去正負極材料、電解液、隔離膜等熱門台廠供應鏈股價早已反應。敏實集團入股的精確同為寧德時代供應鏈，營運進入爆發期後，今年塞爾維亞廠通過認證，未來每年將貢獻10億元以上的營收規模，公司也評估在美設廠，訂單展望無虞。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|12/30收盤價(元)
|1/5收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3218
|大學光
|7
|298.50
|309.00
|3.52
|7.35
|6111
|大宇資
|41
|65.10
|66.70
|2.46
|6.56
|6679
|鈺太
|5
|234.00
|238.00
|1.71
|2.00
|1707
|葡萄王
|6
|168.00
|166.00
|-1.19
|-1.20
|2731
|雄獅
|10
|106.50
|104.50
|-1.88
|-2.00
|2615
|萬海
|24
|80.10
|77.10
|-3.75
|-7.20
|0.55
|5.51
投組表現：
大學光（3218）表現最佳，受惠疫情後解封題材，近視矯正人數增加將使獲利進補，今年業績可望持續成長。
萬海（2615）表現最差，航運類股非盤面焦點，資金撤出持續量縮，農曆年前後需等待SCFI指數止穩反攻，建議拉高時減碼出場。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）12月會議記要表明2023年暫不降息，但今年升息幅度越來越緩，以避免經濟硬著陸，特斯拉4日反彈5.12％，帶動科技類股順利止穩，費半指數終場上漲2.74％。大陸放寬監管，顯示當局拚經濟的決心，陸股長期底部成形，預期在兩會後將有進一步刺激政策，逢回可偏多操作。
台股5日量能微幅增加，外資回頭買超，萬四仍會是過年前的鐵板區，但中小型股輪動快速，部分族群已見結帳賣壓，短線壓力落在14,400點附近，內資股建議過年前逢高減碼，外資長期操作權值股則可放到農曆年後。展望後市，投資人可優先關注重量級台積電及大立光法說會，以及美國消費者物價指數（CPI）公布。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|12/30收盤價(元)
|1/5收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4171
|瑞基
|70
|66.00
|68.60
|3.94
|18.20
|6180
|橘子
|1
|69.90
|72.60
|3.86
|0.27
|8436
|大江
|1
|171.00
|175.00
|2.34
|0.40
|1476
|儒鴻
|1
|495.50
|489.00
|-1.31
|-0.65
|4746
|台耀
|63
|73.50
|67.60
|-8.03
|-37.17
|-1.90
|-18.95
投組表現：
瑞基（4171）表現最佳，股價5日續跌1.58％，惟新變種病毒散播快，股價仍有機會維持在高檔。
台耀（4746）表現最差，股價跌破月線，震盪整理中、等待換手。
盤勢預測 ：
美國聯準會（Fed）公布12月的會議紀要，可說是升息來論調最鷹派的紀要，19位官員沒人表態今年會降息，及終點利率的中位數突破5％，不過，美股四大指數4日仍然全數收紅，顯示升息利空已進入尾聲，進入利空出盡的狀態。
選股方面，資金在類股間持續健康輪動，預期在農曆年封關前夕，各族群均有輪漲機會，而在台積電5日領漲下，也持續帶動IC設計、矽智財（IP）、高效能運算（HPC）、晶圓代工等概念股。
操作方面，則建議投資人秉持「買黑不買紅」策略，在賺取短波段價差後，便可即早獲利入袋。
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