卓楷偉︱葡萄王受惠陸解封行情

2022年最後一周，台股再度收黑，續跌133點，以14,137點作收，證券分析師卓楷偉認為，距離元月17日農曆封關僅剩兩周時間，然盤面明顯無集團作帳行情，買成長股才是王道；本周投資組合前兩大為葡萄王（1707）、鐿鈦（4163），再選入橘子（6180）、精確（3162）與磐儀（3594）。

美第三季實質國內生產毛額（GDP）季增年率終值上修至3.2％，引發市場擔憂2023年聯準會（Fed）持續偏鷹，且台股電子五哥庫存逾千億元，股價也難有亮點，加上11月外銷訂單金額較去年同期銳減23.4％，創2009年金融海嘯時期以來單月最大減幅，庫存調整恐需兩至三季的時間，權值族群難有甜頭。

台股上周因歐美聖誕節補假及新年長假即將到來，交易量能平淡，加權指數在半年線上下震盪，然市場氛圍緩和就有反彈空間，季線翻揚，在技術面多頭火種續燃下，投資人可在半年線到季線間進行操作。

個股股價通常領先景氣一季落底，觀察近期大陸解封後刺激經濟政策及歐美新科技趨勢效應，航運、鋼鐵、防疫、快篩、視訊、筆電、自行車等族群要經過相當時間的調整，反觀後疫情時代受惠的工業電腦、醫材醫美、遊樂園、電動車（充電樁）相關個股將走出新的格局，預期後勢個股走勢將大相逕庭。

此外，行情易急挫，存股族的被動收入恐不如預期，未來產業屬成長面、能填息的股票才值得參與除息，個股殖息高低可以美10年期公債殖利率3.83％左右為參考指標。

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