張貽程︱台耀有望先蹲後跳

台股揮別2022年，摩爾投顧分析師張貽程指出，台股過去12年來1月漲率近7成，故農曆年封關前仍有望反彈，軍工、生技、再生能源、旅遊、遊戲等題材中小型股，將有紅包行情可期。本周投資組合前兩大為台耀（4746）、瑞基（4171），再選入儒鴻（1476）、大江（8436）與橘子（6180）。2022全年台股大跌4,081.15點，外資大舉提款是「最大元凶」，全年賣超台股1.23兆元。

此外，美國聯準會（Fed）今年累積升息17碼也是關鍵，升息使美元強勢，進而打壓新興股市表現，而美國債市數度出現殖利率倒掛的景氣衰退訊號，更加深市場恐慌氛圍、造成股市劇烈波動，惟2022年台股極度弱勢的表現，反倒有望成為2023年反攻的跳板。

展望元月行情，台股過去12年中有8次上漲，漲率高達66.67％，有望先將2022年12月的下跌化為反彈空間，且外資在台指期貨的淨多單口數，仍維持在1.4萬口以上的水位，代表外資對1月行情仍有相當程度的信心，故農曆年封關前的最後11個交易日，行情仍可望維持熱度。

台股在量縮格局中，資金輪動快速，昨強今弱的情況頻繁發生，投資人須避免追買強勢股，並多留意先前曾經強勢，且短暫拉回的族群，避免追高套牢或遭當沖洗盤。

選股方面，軍工、生技製藥、再生能源、食品、旅遊、遊戲等熱門中小型股，均有紅包行情可期；而隨外資陸續歸隊，台股1月成交量能有望回溫，權值股亦可望開始活絡，帶出2023年外資法人動向。

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