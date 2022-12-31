趙彭博︱生達大陸搶藥潮

台股2022年封關周呈現下跌，啟發投顧分析師趙彭博指出，台股投資人期待的紅包行情能否順利展開，需端看美股漲跌及外資態度而定，而「萬四」將是本波指數關鍵支撐。本周投資組合前兩大為大宇資（6111）、瑞基（4171），再選入生達（1720）、山富（2743）與高僑（6234）。

華爾街分析師先前已陸續對美股2023年走勢提出預測，悲觀論調仍占多數，首先，美國通膨仍持續；第二，美國正面臨經濟衰退，導致消費者支出減少，企業獲利預期普遍下調；第三，大陸解封後，染疫人數暴增阻礙全球經濟活動。

然也有少數樂觀者認為，美國通膨有逐漸下降趨勢，2023年可能達成軟著陸，美股有望啟動大反彈，惟綜上所述，美股2023年行情仍是震盪下行機率較大。台股上周下跌133.94點，2022年封關指數收在14,137.69點，周K連四黑。

展望後市，台股雖隨美股先跌後漲，所幸季線上揚，故短線走升機率仍在，而在「萬四」失而復得後，也確定14,000點將是此波段重要支撐。

至於農曆年前是否仍有紅包行情，則須視美股漲跌及外資態度而定，據歷史統計，美股在1月表現漲多跌少，而外資連賣台股3年後，似乎也沒有繼續提款的必要，故農曆年前台股發展相對樂觀。 選股方面，遊戲類股受惠農曆年長假將至利多，加上2月台北電玩展登場，基本面較佳的橘子、大宇資、宇峻等可特別關注；此外，汽車售後維修（AM）概念股堤維西、東陽、耿鼎等也是不錯標的。

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