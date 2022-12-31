容逸燊︱大宇資IP利益進補

台股周線連四黑，上周更一度回測萬四支撐，所幸2022年封關日指數小幅反彈，收在14,137點，證券分析師容逸燊表示，本周外資歸隊，投資人可著重在權值股表現，搭配強勢的中小型股將有機會開出紅盤，又以非電族群上漲空間大；本周投資組合前兩大為大宇資（6111）、大學光（3218），再選入萬海（2615）、鈺太（6679）、葡萄王（1707）與雄獅（2731）。

從期貨籌碼角度，波動率指數（VIX）始終維持低檔，小台散戶比例也成為作空的反指標，十大特定法人12月持倉偏多，外資期貨多單30日大增5,039口，未平倉淨多單接近兩萬口水位，借券放空張數餘額從高檔的千萬張降至970萬張左右，顯示外資趁指數壓低時積極回補空單，故指數短期內沒有大跌風險，但電子股弱勢整理恐將持續到農曆年後。

考慮在春節長假前只有11個交易日，加上外資近期借券賣出大幅回補，限空令在1月後才考慮退場，預期指數在農曆封關前應能撐在萬四附近。

大盤成交量不足，中小型股打帶跑，急漲時容易遭受調節，2023年新春開盤後若新台幣能升值，將有效帶動外資買盤回籠，近期蘋果及特斯拉仍在築底階段，且首季屬於產業淡季，電子股發揮空間不大，可優先關注軍工及生技等新題材買盤能否延續，鋼鐵族群則坐擁漲價題材，多頭走勢可望延續；至於旅遊觀光類股受缺工因素困擾，月營收將緩步成長，有回檔時可低接、勿追高，營運將可漸入佳境。

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