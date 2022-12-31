2023年來臨！美股2022年末在科技股壓抑下表現疲軟，台股表現也意興闌珊，即便年末最後交易日力守紅盤，仍難挽回頹勢，指數全年重挫4,081.15點，創史上第二高單年跌點紀錄。

法人指出，挺過美國暴力升息後，今年接踵而來的是經濟衰退疑慮，惟統計台股近10年來元月行情，漲率達6成，加上大陸解封也將帶動需求回溫，預期台股在下檔季線13,938.98點支撐下，表現仍可期。

證券分析師卓楷偉本周投組續留微創醫療器材廠鐿鈦、工業電腦廠磐儀，再新納入大陸「微解封」受惠股葡萄王、遊戲股橘子、車用鋁壓鑄廠精確，看好多檔12月營收可望續強股；整體持股比例99.6％。

證券分析師容逸燊投組則持續維持6檔，續留作為解封受惠股的旅行業者雄獅，再加入遊戲研發商大宇資、連鎖眼科龍頭大學光、航運股萬海、微機電麥克風廠鈺太、保健食品股葡萄王；整體持股比例99.2％。

摩爾投顧分析師張貽程則看好大陸解封題材持續發酵，投組首重原料藥廠台耀、檢測試劑大廠瑞基，占比達46.3％、46.2％，再選入紡織股儒鴻、以海外保健品銷售為主的大江、遊戲股橘子；整體持股比例99.9％。

啟發投顧分析師趙彭博則鎖定近期為盤面焦點的題材中小型股，投組主要著墨遊戲股大宇資、檢測概念股瑞基2檔，占比高達49.5％、48.8％，而化學製藥廠生達、旅行業者山富、軍工概念股高僑；整體持股比例99.8％。

大陸去年末防疫管制快速鬆綁，並宣布1月8日邊境解封，受疫情影響的需求也終於復甦，原物料、生技製藥等族群受惠；而國內政策如兵役延長、綠能、還稅於民等，也激勵「政策加持股」挺身而出，歲末年終中小型股搶盡鋒頭。

新年新氣象，台股逐洞賽新循環首周績效也出爐，本循環第1洞由新加入的卓楷偉勝出，首次參賽便繳出亮眼表現，以1.37％單周績效拔得頭籌，表現遠優於大盤，奪下本循環「首勝」；而張貽程、容逸燊、趙彭博則分別以-1.17 ％、-1.23％、-3.03％位居第二至四名。

市場資金在類股間快速輪動，且在外資休假期間，受制於量能萎縮，權值股「有志難伸」，中小型題材股表現相對活潑，其中又以軍工、綠能、解封受惠、生技醫療等「題材加惠股」漲勢最為剽悍。

達人上周投組方面，卓楷偉、張貽程投組中的工業電腦廠安勤，受惠新品齊發，且後市將力拚進軍高效能運算（HPC）市場，單周繳出高達8.39％漲幅，28日最高價衝上87.6元，創近三年高。

此外，寒假、農曆年遊戲族群旺季來臨，容逸燊投組中的大宇資，處分知名大陸《仙劍奇俠傳》IP尾款逾6億元2022年第四季才剛入袋，預估可望貢獻每股稅後純益（EPS）約7元，單周股價也勁揚6.03％。

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