資金輪動快速 科技股打底訊號要看它

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 12/23收盤價(元) 12/29收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3479 安勤 45 75.10 80.30 6.92 23.40 6139 亞翔 30 36.75 37.25 1.36 1.50 4163 鐿鈦 11 109.00 107.50 -1.38 -1.65 3594 磐儀 90 27.95 27.35 -2.15 -5.40 4155 訊映 60 28.55 27.70 -2.98 -5.10 1.28 12.75

投組表現：

安勤（3479）表現最佳，獲利賣壓湧現，然多頭格局並未改變。

訊映（4155）表現最差，連兩日盤中站回5日線，即將重返多頭型態。

盤勢預測 ：

美股尖牙股FAANG殞落，拖累那斯達克指數28日回測前低，反倒先前弱勢的特斯拉終於上演跌深反彈，指標股未能如預期走出聖誕行情，顯然台股投資人今年要搭上紅包行情也並不容易。統計過去10年間，台股在封關最後一周上漲機率高達100％，但今年市場變數眾多，景氣燈號暌違四年亮出低迷的藍燈，投資人進場應謹慎為之，然股市投資並不需要「殷殷期盼景氣回溫」，最壞的時候往往是最佳的布局機會。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 12/23收盤價(元) 12/29收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1752 南光 40 63.10 64.20 1.74 4.40 1513 中興電 1 66.00 67.00 1.52 0.10 2359 所羅門 1 26.25 26.20 -0.19 -0.01 4747 強生 43 55.20 54.00 -2.17 -5.16 1449 佳和 298 16.75 16.25 -2.99 -14.90 -1.56 -15.57

投組表現：

南光（1752）表現最佳，股價29日上漲2.39％，月、季線呈現多頭排列，上漲格局並未破壞，後市仍有上漲空間。

佳和（1449）表現最差，股價29日下跌1.81％，股價量縮整理，反彈仍可期。

盤勢預測：

美股四大指數28日全數下跌，台股大盤29日再度開低走低，最低下探至13,981.63點，跌破萬四大關，終場下跌88.08點，跌幅0.62％，收在14,085.02元點，成交量萎縮至1,500億元之下。

展望後市，加權指數29日盤中雖一度跌破14,000點重要關卡，但卻在季線13,934.88點前獲得支撐，收盤重新站上萬四，並留下長下影線，代表多頭並未棄守，短線仍有反彈機會。

選股方面，生技醫療、解封受益、綠能、鋼鐵、遊戲類股近期輪動上漲，建議投資人可將資金分散、逢低布局，以避免踏空風險。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 12/23收盤價(元) 12/29收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3479 安勤 27 75.10 80.30 6.92 14.04 8996 高力 11 183.50 179.50 -2.18 -4.40 2388 威盛 27 69.30 67.40 -2.74 -5.13 3587 閎康 12 165.00 158.50 -3.94 -7.80 1760 寶齡富錦 11 190.00 176.50 -7.11 -14.85 -1.81 -18.14

投組表現：

安勤（3479）表現最佳，股價29日下跌3.25％，惟受惠於上半周強勢上攻，單周累計仍維持上漲。

寶齡富錦（1760）表現最差，低檔有買盤出現，股價29日由黑翻紅。

盤勢預測：

美股聖誕節後連續兩日天拉回，尤其在科技股領跌下，台股與亞洲股市接連遭到拖累，儘管台股難逃下跌命運，惟已表現得相對抗跌，加權指數在29日出現近200點下影線，展現出年底作帳行情的韌性，且30日可望再度上演。

選股方面，市場資金輪動快速，「昨強今弱」現象不斷發生，故建議投資人「買黑不買紅」，無須追漲、追高，只要靜待資金輪動到先前拉回的好股，並留意大波動風險。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 12/23收盤價(元) 12/29收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6111 大宇資 25 61.40 62.90 2.44 3.75 2731 雄獅 20 102.50 103.00 0.49 1.00 00673R 期元大S&P原油反1 78 8.82 8.80 -0.23 -0.16 2642 宅配通 40 52.10 50.80 -2.50 -5.20 2028 威致 70 29.20 27.35 -6.34 -12.95 4167 松瑞藥 60 26.55 24.65 -7.16 -11.40 -2.50 -24.96

投組表現：

大宇資（6111）表現最佳，股價帶量突破區間後再度拉回，預期電玩展及寒假題材應可延續到元旦過後，未來幾日走勢有望續強並挑戰收復除權息缺口。

松瑞藥（4167）表現最差，製藥類生技股漲多休息，量縮震盪，所幸股價守住24元低檔，但27元之上已成蓋頭反壓。

盤勢預測：

美股主要指數28日續跌超過1％，其中特斯拉經過一個月暴跌後首度止穩，反觀最強勢的蘋果已開始補跌，美股科技股將可在1～2個月內見低，一旦蘋果止跌，將是科技股打底的訊號，如同台積電10月補跌後，11月即帶領大盤反轉向上。

台股29日測低但並未一路下殺，電子權值股開低走高，航運股出面穩盤，下周2023年開盤後若指數能夠站穩萬四，農曆年前還可維持震盪格局，短線布局暫以低檔傳產股為主；至於智慧型手機買氣低迷，外傳蘋果將砍供應鏈價格，上半年針對部分鏡頭砍價幅度達兩成，大立光及玉晶光營運恐受衝擊，手機相關產業還需面臨調整。