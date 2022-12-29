資金輪動快速 科技股打底訊號要看它
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|12/23收盤價(元)
|12/29收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3479
|安勤
|45
|75.10
|80.30
|6.92
|23.40
|6139
|亞翔
|30
|36.75
|37.25
|1.36
|1.50
|4163
|鐿鈦
|11
|109.00
|107.50
|-1.38
|-1.65
|3594
|磐儀
|90
|27.95
|27.35
|-2.15
|-5.40
|4155
|訊映
|60
|28.55
|27.70
|-2.98
|-5.10
|1.28
|12.75
投組表現：
安勤（3479）表現最佳，獲利賣壓湧現，然多頭格局並未改變。
訊映（4155）表現最差，連兩日盤中站回5日線，即將重返多頭型態。
盤勢預測 ：
美股尖牙股FAANG殞落，拖累那斯達克指數28日回測前低，反倒先前弱勢的特斯拉終於上演跌深反彈，指標股未能如預期走出聖誕行情，顯然台股投資人今年要搭上紅包行情也並不容易。統計過去10年間，台股在封關最後一周上漲機率高達100％，但今年市場變數眾多，景氣燈號暌違四年亮出低迷的藍燈，投資人進場應謹慎為之，然股市投資並不需要「殷殷期盼景氣回溫」，最壞的時候往往是最佳的布局機會。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|12/23收盤價(元)
|12/29收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1752
|南光
|40
|63.10
|64.20
|1.74
|4.40
|1513
|中興電
|1
|66.00
|67.00
|1.52
|0.10
|2359
|所羅門
|1
|26.25
|26.20
|-0.19
|-0.01
|4747
|強生
|43
|55.20
|54.00
|-2.17
|-5.16
|1449
|佳和
|298
|16.75
|16.25
|-2.99
|-14.90
|-1.56
|-15.57
投組表現：
南光（1752）表現最佳，股價29日上漲2.39％，月、季線呈現多頭排列，上漲格局並未破壞，後市仍有上漲空間。
佳和（1449）表現最差，股價29日下跌1.81％，股價量縮整理，反彈仍可期。
盤勢預測：
美股四大指數28日全數下跌，台股大盤29日再度開低走低，最低下探至13,981.63點，跌破萬四大關，終場下跌88.08點，跌幅0.62％，收在14,085.02元點，成交量萎縮至1,500億元之下。
展望後市，加權指數29日盤中雖一度跌破14,000點重要關卡，但卻在季線13,934.88點前獲得支撐，收盤重新站上萬四，並留下長下影線，代表多頭並未棄守，短線仍有反彈機會。
選股方面，生技醫療、解封受益、綠能、鋼鐵、遊戲類股近期輪動上漲，建議投資人可將資金分散、逢低布局，以避免踏空風險。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|12/23收盤價(元)
|12/29收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3479
|安勤
|27
|75.10
|80.30
|6.92
|14.04
|8996
|高力
|11
|183.50
|179.50
|-2.18
|-4.40
|2388
|威盛
|27
|69.30
|67.40
|-2.74
|-5.13
|3587
|閎康
|12
|165.00
|158.50
|-3.94
|-7.80
|1760
|寶齡富錦
|11
|190.00
|176.50
|-7.11
|-14.85
|-1.81
|-18.14
投組表現：
安勤（3479）表現最佳，股價29日下跌3.25％，惟受惠於上半周強勢上攻，單周累計仍維持上漲。
寶齡富錦（1760）表現最差，低檔有買盤出現，股價29日由黑翻紅。
盤勢預測：
美股聖誕節後連續兩日天拉回，尤其在科技股領跌下，台股與亞洲股市接連遭到拖累，儘管台股難逃下跌命運，惟已表現得相對抗跌，加權指數在29日出現近200點下影線，展現出年底作帳行情的韌性，且30日可望再度上演。
選股方面，市場資金輪動快速，「昨強今弱」現象不斷發生，故建議投資人「買黑不買紅」，無須追漲、追高，只要靜待資金輪動到先前拉回的好股，並留意大波動風險。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|12/23收盤價(元)
|12/29收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6111
|大宇資
|25
|61.40
|62.90
|2.44
|3.75
|2731
|雄獅
|20
|102.50
|103.00
|0.49
|1.00
|00673R
|期元大S&P原油反1
|78
|8.82
|8.80
|-0.23
|-0.16
|2642
|宅配通
|40
|52.10
|50.80
|-2.50
|-5.20
|2028
|威致
|70
|29.20
|27.35
|-6.34
|-12.95
|4167
|松瑞藥
|60
|26.55
|24.65
|-7.16
|-11.40
|-2.50
|-24.96
投組表現：
大宇資（6111）表現最佳，股價帶量突破區間後再度拉回，預期電玩展及寒假題材應可延續到元旦過後，未來幾日走勢有望續強並挑戰收復除權息缺口。
松瑞藥（4167）表現最差，製藥類生技股漲多休息，量縮震盪，所幸股價守住24元低檔，但27元之上已成蓋頭反壓。
盤勢預測：
美股主要指數28日續跌超過1％，其中特斯拉經過一個月暴跌後首度止穩，反觀最強勢的蘋果已開始補跌，美股科技股將可在1～2個月內見低，一旦蘋果止跌，將是科技股打底的訊號，如同台積電10月補跌後，11月即帶領大盤反轉向上。
台股29日測低但並未一路下殺，電子權值股開低走高，航運股出面穩盤，下周2023年開盤後若指數能夠站穩萬四，農曆年前還可維持震盪格局，短線布局暫以低檔傳產股為主；至於智慧型手機買氣低迷，外傳蘋果將砍供應鏈價格，上半年針對部分鏡頭砍價幅度達兩成，大立光及玉晶光營運恐受衝擊，手機相關產業還需面臨調整。
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