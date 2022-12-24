容逸燊︱宅配通進入貨運巔峰

台股上周受到日本央行無預警調整殖利率曲線控制（YCC）政策衝擊，指數跌破近一個月低檔區14,400點支撐，證券分析師容逸燊表示，全球去槓桿化及資產板塊大挪移，加上2023年聯準會（Fed）終端利率恐提升至5.25％，美股科技股躊躇不前，所幸本周外資進入耶誕假期，台股量能續縮，盤面成為中小型股表現主場。本周投資組合前兩大為宅配通（2642）、雄獅（2731），再選入威致（2028）、松瑞藥（4167）、大宇資（6111）與期元大S&P原油反1（00673R）。

從籌碼角度來看，台指期結算後外資偏多，小台散戶卻反向建立空方部位，在VIX恐慌指數持續創低下，指數不易跌破萬四關卡。電子股暫已止穩，惟要等待外資明年歸隊後才能有所表現，不過美元指數已整理8日未破新低，短線或有反彈機會，新興市場短線將有壓力。

內資以操作傳產族群為主，鋼鐵股龍頭中鋼上周帶量上漲，然整體量能不足，導致其他中小型鋼鐵股後半周拉回；大陸開放入境措施，長線將有解封題材，航空類股開始表態，觀光族群未來也有機會接棒演出。航運股部分受大陸疫情爆發影響，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）指數23日仍小跌作收，貨櫃三雄都已自低檔反彈3成，建議等待拉回低接勿過度追高。

本周若國際情勢無重大利空影響，將呈現指數冷淡、個股表現，尤其投信及集團年底作帳，小型股更有表現空間，可注意生技、遊戲、旅遊等非電族群是否有點火跡象。

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