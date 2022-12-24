卓楷偉︱訊映血糖機業績復甦

2022年即將進入尾聲，台股卻是連三周收黑，上周續跌256點，以14,271點作收，證券分析師卓楷偉認為，到明年財報公告前還有一季的空窗期，行情雖具本夢比，操作上仍建議應放棄小價差，以技術面強勢的潛力股去追求波段行情，市場好時漲勢更快；本周投資組合前兩大為安勤（3479）、磐儀（3594），再選入訊映（4155）、鐿鈦（4163）與亞翔（6139）。

美國11月消費者物價指數（CPI）降至7.1％，美股非但沒有強彈，反而拉出長黑日K棒且留出長上影線，隨後聯準會（Fed）升息2碼雖符合預期，但暗示2024年才會降息，引發市場擔憂。

美國今年暴力升息17碼，2023年基準利率恐飆升至5％以上，升息縮表壓縮市場本益比，尤其今年多檔個股位階已高，大幅修正過程容易造成投資人受傷慘重。美國高息造成經濟衰退風險籠罩或有輕傷，但勢必造成亞洲相繼跟進升息潮，大陸內需房地產需求不振才是重創，內傷難醫，資產與股票已不是便宜就可以買。

當前台股「牛熊同一皁」，市場利空不斷，操作明顯更加困難，過去的疫情紅利股如航運、視訊、筆電、防疫等族群即使有高配息，需求一旦放緩甚至庫存壓力過高，搶反彈也有風險；反觀經濟學人雜誌預測2023年後疫情時代全球解封潮下，市場供需將出現爆發式逆轉，後年更好的成長型產業才是主要投資標的，旅遊股股價市場已提前反應，然演唱會、遊樂園、文創醫材等概念股卻是可成大器的璞玉。

延伸閱讀

第1洞︱張貽程奪總冠軍 新循環開跑

張貽程︱寶齡富錦喜迎內資行情

趙彭博︱佳和股價創16個月新高

容逸燊︱宅配通進入貨運巔峰