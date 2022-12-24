台股進入今年倒數最後一周交易日，本循環逐洞賽競賽也落幕，由摩爾投顧分析師張貽程以4洞冠軍、累計績效9.66％「殺出重圍」，首度參賽便勇奪總冠軍，啟發投顧分析師趙彭博則以2洞冠軍、累計績效15.33％取得優勝；另外，本周也將加入兩位新參賽者，為證券分析師卓楷偉、證券分析師容逸燊，新循環逐洞賽於歲末年終展開。

美國聯準會（Fed）升息幅度雖放緩，惟「慢慢升、升更多」局面卻已確立，即便台股走勢震盪，4位達人仍表現不俗、競爭激烈，循環總冠軍張貽程、優勝趙彭博累計績效分別高達9.66％、15.33％，均遠優於期間大盤的5.38％漲幅；而陳杰瑞、劉烱德也各取得4洞、2洞冠軍。

上循環逐洞賽期間，台股「先下後上」，12月則在高檔多空拉鋸、走勢震盪，Fed12月升息幅度放緩至2碼，為市場資金面打上強心針，加權指數「絕地大反攻」、上漲1,929.8點。不過，2023年底終端利率預測為5.1％，高於9月預期的4.6％，加上市場對明年經濟衰退的擔憂也沉重，科技股企業獲利預估恐遭到下修，導致12月耶誕行情落空，台股續跌逾600點，季線、半年線等中期均線接連失守。

回顧上循環最後一洞競賽結果，即便大盤單周再度收黑，惟張貽程仍以10.32％的高報酬脫穎而出，同時順利摘下個人循環第4座周冠軍，並以9.66％的累計績效居領先地位、奠定勝基； 劉烱德 、趙彭博、陳杰瑞則分別繳出4.39％、1.44％、-1.34％績效，表現均優於大盤，位居第二至四名。

達人本周選股方面，卓楷偉首周看好政策加持股、後疫情時代受惠股，選入工業電腦廠安勤與磐儀、醫材廠訊映、微創醫療器材廠鐿鈦、無塵室設備大廠亞翔；整體持股比重99.1％。

容逸燊投組則選入6檔個股，看好年底購物、旅遊旺季來臨，概念股有望受惠，投組納入物流業者宅配通、旅行業雄獅、條鋼廠威致、抗生素供應商松瑞藥、遊戲廠大宇資，及期元大S&P原油反1；整體持股比重99.9％。

衛冕者張貽程則看好年底投信、集團作帳行情發酵，選入部分內資積極點火個股，包括生技股寶齡富錦、工業電腦廠安勤、熱處理廠高力、半導體檢測大廠閎康、集團指標股威盛；整體持股比例99.9％。

另一位晉級者趙彭博，投組則首重甫減資換發新股的紡織股佳和，單1檔占比高達49.9％，再加上南光、強生2檔「正夯」的製藥股，以及綠能概念股中興電、3D感測模組大廠所羅門；整體持股比例99.8％。

延伸閱讀

張貽程︱寶齡富錦喜迎內資行情

趙彭博︱佳和股價創16個月新高

卓楷偉︱訊映血糖機業績復甦

容逸燊︱宅配通進入貨運巔峰