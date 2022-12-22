抗生素族群買盤趨緩 資金在這3族群輪動
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|12/16收盤價(元)
|12/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4747
|強生
|109
|44.95
|50.20
|11.68
|57.23
|4746
|台耀
|67
|74.30
|75.20
|1.21
|6.03
|2618
|長榮航
|1
|28.60
|28.70
|0.35
|0.01
|2610
|華航
|1
|19.30
|19.30
|0.00
|0.00
|2388
|威盛
|1
|73.10
|69.40
|-5.06
|-0.37
|6.29
|62.90
投組表現：
強生（4747）表現最佳，買盤推升、盤中一度觸及漲停，雖後續漲幅收斂，惟生技製藥股人氣不滅。
威盛（2388）表現最差，年底集團作帳行情延後，投資人可持續留意其後續量能發動態勢。
盤勢預測 ：
在美股連續反彈的帶動下，聖誕行情重新發酵，不過，在外資放假之際，研判台股量能也相對不容易放大，即便如此，外資在台指期結算過後的淨多單放大至1萬口以上，仍暗示了指數偏多回升的方向，預期台股有望一步步收復12月上旬的跌點。
選股方面，大型股回溫、加入戰局，電子權值股、航運及鋼鐵等人氣股，均開始有買盤推動，與此同時，中小型股的行情也並未熄滅，反倒是大中小型股同步反彈，投資人可多留意12月來熱度持續高漲的族群，包括生技製藥、網通設備、物流內需、紡織、製鞋等，股價均有表現空間。
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|12/16收盤價(元)
|12/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|8436
|大江
|12
|157.50
|180.50
|14.60
|27.60
|4743
|合一
|8
|243.00
|262.50
|8.02
|15.60
|00669R
|國泰美國道瓊反1
|247
|8.05
|7.96
|-1.12
|-2.22
|3680
|家登
|7
|257.00
|252.50
|-1.75
|-3.15
|1760
|寶齡富錦
|11
|179.50
|175.00
|-2.51
|-4.95
|3.29
|32.88
投組表現：
大江（8436）表現最佳，股價創波段新高，量價不會同步到頂的慣性下，預期漲勢還未結束。
寶齡富錦（1760）表現最差，止跌站穩月線支撐，只要守穩仍有轉強機會。
盤勢預測：
美國原油庫存降幅超出預期，油價走高促成能源類股領漲外，Nike及聯邦快遞財報告捷，加上消費者信心和通膨預期改善，美股主要指數21日延續反彈態勢，道瓊終場上漲526點，漲幅1.6％，台積電及聯電ADR也分別上漲2.01％、2.95％。
台股22日開高走高，收在當日最高點14,442點，重返半年線上，漲幅1.47％，單日成交值2,136億元，呈現價漲量縮實體紅K棒；外資回頭買超93.5億元、投信續買5.96億元，自營商賣超3.59億元，合計三大法人買超95.87億元。從外資現貨及衍生性商品進出觀察，以及近期新台幣匯率趨堅走勢，外資短線並無明顯偏空。
電子成交比重持續下降，所幸電子權值三雄22日同步衝鋒，台積電勁揚1.96％，日月光投控、聯電漲幅亦超過2％；預期短線資金將在航運，鋼鐵及生技類股間持續輪動，操作不看波段僅以價差為主。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|12/16收盤價(元)
|12/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4747
|強生
|34
|44.95
|50.20
|11.68
|17.85
|4746
|台耀
|20
|74.30
|75.20
|1.21
|1.80
|1512
|瑞利
|367
|4.85
|4.75
|-2.06
|-3.67
|2743
|山富
|29
|60.10
|58.80
|-2.16
|-3.77
|6111
|大宇資
|29
|60.60
|59.10
|-2.48
|-4.35
|1584
|精剛
|69
|24.65
|23.25
|-5.68
|-9.66
|-0.18
|-1.80
投組表現：
強生（4747）表現最佳，股價22日衝高後漲幅收斂、成交量放大，研判整理完成後仍有上漲空間。
精剛（1584）表現最差，股價22日尾盤買單急拉、上漲1.09％，守穩於半年線、季線之上，反彈仍可望持續。
盤勢預測：
美股四大指數21日全數上漲，助攻台股大盤開高走高、出現像樣反彈，終場上漲208.54點，漲幅1.47％，收在當日高最高點14,442.94點。
展望後市，台股大盤隨美股反彈，在測試14,200點支撐成功後，再度攻克半年線14,312.95點，向月線14,646.22點發起攻擊，預計在外資聖誕節至元旦休假期間，台股將會「走自己的路」，有利多頭走勢。
選股方面，航運、鋼鐵、紡織纖維、造紙等傳產族群近期的走強，暗示投資人必須分散投資組合，不可偏廢。
◎ 統一投顧分析師陳杰瑞
|代號
|公司
|張數
|12/16收盤價(元)
|12/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4746
|台耀
|20
|74.30
|75.20
|1.21
|1.80
|4129
|聯合
|30
|49.55
|49.30
|-0.50
|-0.75
|1605
|華新
|40
|48.20
|47.55
|-1.35
|-2.60
|2376
|技嘉
|15
|107.00
|105.00
|-1.87
|-3.00
|6111
|大宇資
|25
|60.60
|59.10
|-2.48
|-3.75
|3515
|華擎
|12
|148.50
|136.50
|-8.08
|-14.40
|-2.27
|-22.70
投組表現：
台耀（4746）表現最佳，原料藥業務產能持續擴充，適逢解封後處方藥需求強勁，激勵股價創波段新高。
華擎（3515）表現最差，股價遭遇年線反壓，短線回檔，但顯卡市況好轉，震盪過後仍有機會走揚。
盤勢預測：
美股四大指數21日重新站回5日線，初步止跌，激勵台股22日人氣增溫，台積電、聯發科及聯電等大型權值股小漲，加上矽智財（IP）及載板三雄跌勢趨緩，支撐指數開高後一路上攻，終場上漲208點，收在14,442點，成功收復半年線及5日線，且留下多方跳空缺口14,323點，在缺口封閉前，短多行情可期，投資人可以布局年底作帳行情，但要留意上檔月線壓力。
盤面上科技股相對弱勢，以傳產股表現最佳，鋼市迎春燕加上海運運價止跌回升，貨櫃三雄、散裝航運及鋼鐵族群表現不俗；反觀生技股表現較為分歧，抗生素族群買盤趨緩，資金轉進其他生技題材，包括中鋼、中鴻、華新、新鋼、萬海、裕民、慧洋-KY等個股短線看好。
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