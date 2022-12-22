抗生素族群買盤趨緩 資金在這3族群輪動

工商時報

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號公司張數12/16收盤價(元)12/22收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4747強生10944.95 50.20 11.68 57.23
4746台耀6774.30 75.20 1.21 6.03
2618長榮航128.60 28.70 0.35 0.01
2610華航119.30 19.30 0.00 0.00
2388威盛173.10 69.40 -5.06 -0.37
　　　　　6.29 62.90

投組表現：

強生（4747）表現最佳，買盤推升、盤中一度觸及漲停，雖後續漲幅收斂，惟生技製藥股人氣不滅。

威盛（2388）表現最差，年底集團作帳行情延後，投資人可持續留意其後續量能發動態勢。

盤勢預測

在美股連續反彈的帶動下，聖誕行情重新發酵，不過，在外資放假之際，研判台股量能也相對不容易放大，即便如此，外資在台指期結算過後的淨多單放大至1萬口以上，仍暗示了指數偏多回升的方向，預期台股有望一步步收復12月上旬的跌點。

選股方面，大型股回溫、加入戰局，電子權值股、航運及鋼鐵等人氣股，均開始有買盤推動，與此同時，中小型股的行情也並未熄滅，反倒是大中小型股同步反彈，投資人可多留意12月來熱度持續高漲的族群，包括生技製藥、網通設備、物流內需、紡織、製鞋等，股價均有表現空間。

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號公司張數12/16收盤價(元)12/22收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
8436大江12157.50 180.50 14.60 27.60
4743合一8243.00 262.50 8.02 15.60
00669R國泰美國道瓊反12478.05 7.96 -1.12 -2.22
3680家登7257.00 252.50 -1.75 -3.15
1760寶齡富錦11179.50 175.00 -2.51 -4.95
　　　　　3.29 32.88

投組表現：

大江（8436）表現最佳，股價創波段新高，量價不會同步到頂的慣性下，預期漲勢還未結束。

寶齡富錦（1760）表現最差，止跌站穩月線支撐，只要守穩仍有轉強機會。

盤勢預測：

美國原油庫存降幅超出預期，油價走高促成能源類股領漲外，Nike及聯邦快遞財報告捷，加上消費者信心和通膨預期改善，美股主要指數21日延續反彈態勢，道瓊終場上漲526點，漲幅1.6％，台積電及聯電ADR也分別上漲2.01％、2.95％。

台股22日開高走高，收在當日最高點14,442點，重返半年線上，漲幅1.47％，單日成交值2,136億元，呈現價漲量縮實體紅K棒；外資回頭買超93.5億元、投信續買5.96億元，自營商賣超3.59億元，合計三大法人買超95.87億元。從外資現貨及衍生性商品進出觀察，以及近期新台幣匯率趨堅走勢，外資短線並無明顯偏空。

電子成交比重持續下降，所幸電子權值三雄22日同步衝鋒，台積電勁揚1.96％，日月光投控、聯電漲幅亦超過2％；預期短線資金將在航運，鋼鐵及生技類股間持續輪動，操作不看波段僅以價差為主。

啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數12/16收盤價(元)12/22收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4747強生3444.95 50.20 11.68 17.85
4746台耀2074.30 75.20 1.21 1.80
1512瑞利3674.85 4.75 -2.06 -3.67
2743山富2960.10 58.80 -2.16 -3.77
6111大宇資2960.60 59.10 -2.48 -4.35
1584精剛6924.65 23.25 -5.68 -9.66
　　　　　-0.18 -1.80

投組表現：

強生（4747）表現最佳，股價22日衝高後漲幅收斂、成交量放大，研判整理完成後仍有上漲空間。

精剛（1584）表現最差，股價22日尾盤買單急拉、上漲1.09％，守穩於半年線、季線之上，反彈仍可望持續。

盤勢預測：

美股四大指數21日全數上漲，助攻台股大盤開高走高、出現像樣反彈，終場上漲208.54點，漲幅1.47％，收在當日高最高點14,442.94點。

展望後市，台股大盤隨美股反彈，在測試14,200點支撐成功後，再度攻克半年線14,312.95點，向月線14,646.22點發起攻擊，預計在外資聖誕節至元旦休假期間，台股將會「走自己的路」，有利多頭走勢。

選股方面，航運、鋼鐵、紡織纖維、造紙等傳產族群近期的走強，暗示投資人必須分散投資組合，不可偏廢。

 統一投顧分析師陳杰瑞

代號公司張數12/16收盤價(元)12/22收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4746台耀2074.30 75.20 1.21 1.80
4129聯合3049.55 49.30 -0.50 -0.75
1605華新4048.20 47.55 -1.35 -2.60
2376技嘉15107.00 105.00 -1.87 -3.00
6111大宇資2560.60 59.10 -2.48 -3.75
3515華擎12148.50 136.50 -8.08 -14.40
　　　　　-2.27 -22.70

投組表現：

台耀（4746）表現最佳，原料藥業務產能持續擴充，適逢解封後處方藥需求強勁，激勵股價創波段新高。

華擎（3515）表現最差，股價遭遇年線反壓，短線回檔，但顯卡市況好轉，震盪過後仍有機會走揚。

盤勢預測：

美股四大指數21日重新站回5日線，初步止跌，激勵台股22日人氣增溫，台積電、聯發科及聯電等大型權值股小漲，加上矽智財（IP）及載板三雄跌勢趨緩，支撐指數開高後一路上攻，終場上漲208點，收在14,442點，成功收復半年線及5日線，且留下多方跳空缺口14,323點，在缺口封閉前，短多行情可期，投資人可以布局年底作帳行情，但要留意上檔月線壓力。

盤面上科技股相對弱勢，以傳產股表現最佳，鋼市迎春燕加上海運運價止跌回升，貨櫃三雄、散裝航運及鋼鐵族群表現不俗；反觀生技股表現較為分歧，抗生素族群買盤趨緩，資金轉進其他生技題材，包括中鋼、中鴻、華新、新鋼、萬海、裕民、慧洋-KY等個股短線看好。

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工商時報 柯宗沅

證券組