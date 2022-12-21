族群輪動快 分析師曝操盤策略8字訣

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 12/16收盤價(元) 12/21收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4747 強生 109 44.95 48.95 8.90 43.60 4746 台耀 67 74.30 76.70 3.23 16.08 2610 華航 1 19.30 18.75 -2.85 -0.06 2618 長榮航 1 28.60 27.65 -3.32 -0.10 2388 威盛 1 73.10 69.60 -4.79 -0.35 5.92 59.18

投組表現：

強生（4747）表現最佳，股價21日帶量攻漲停，生技製藥股買盤相對強勁，後市可期。

威盛（2388）表現最差，年底集團作帳行情延後，投資人可持續留意其後續量能發動態勢。

盤勢預測 ：

市場消化日本央行鷹派訊息後，加權指數21日呈現偏多反應，後續美股若能止跌並連續上漲，則台股便有機會開始跟漲，距離年底已進入倒數兩周，就歷史經驗而言，行情易漲難跌，故投資人可維持偏多心態。

操作方面，族群輪動仍相當快，因此建議投資人「買黑不買紅」，並以短線操作、賺取價差為主要策略，有賺到就可以獲利入袋、積少成多。

至於選股邏輯，現階段非電子族群表現將有機會優於電子，在外資放假之際，行情轉由內資主導，年底投信作帳、集團作帳股，均有望乘機「冒出頭」。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 12/16收盤價(元) 12/21收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4747 強生 34 44.95 48.95 8.90 13.60 4746 台耀 20 74.30 76.70 3.23 4.80 6111 大宇資 29 60.60 60.50 -0.17 -0.29 1512 瑞利 367 4.85 4.80 -1.03 -1.83 2743 山富 29 60.10 58.10 -3.33 -5.80 1584 精剛 69 24.65 23.00 -6.69 -11.39 -0.09 -0.91

投組表現：

強生（4747）表現最佳，股價21日亮燈漲停，成交量放大，研判仍有續漲空間。

精剛（1584）表現最差，股價21日上漲3.14％，守穩於半年線、季線之上，持續反彈機會大。

盤勢預測：

美股四大指數20日漲跌互見，台股大盤21日反彈開高，盤中最高來到14,291.98點，終場上漲64.37點，漲幅0.45％，收在14,234.4點。

展望後市，台股大盤在日本央行虛驚一場後，14,200點經測試後已成為短線重要支撐，預期在聖誕節、元旦及農曆春節即將來臨前，將有望啟動新一波攻勢。

選股方面，資金目前仍持續在類股間快速輪動，形成百花齊放的局面，包括生技醫療、觀光、軍工、鋼鐵、航運、半導體等族群，若逢拉回遇支撐，都是投資人可考慮布局的時機。

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 12/16收盤價(元) 12/21收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 8436 大江 12 157.50 170.50 8.25 15.60 00669R 國泰美國道瓊反1 247 8.05 8.08 0.37 0.74 4743 合一 8 243.00 239.00 -1.65 -3.20 3680 家登 7 257.00 250.50 -2.53 -4.55 1760 寶齡富錦 11 179.50 170.00 -5.29 -10.45 -0.19 -1.86

投組表現：

大江（8436）表現最佳，回測支撐站穩後，股價21日強攻漲停。

寶齡富錦（1760）表現最差，拉出長黑K棒跌破月線後，靜待守穩轉強機會。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）及歐洲央行（ECB）上周升息後，日本央行20日也調高10年期公債殖利率目標區間上限至0.5％，投資人擔憂日銀的行動恐代表長達數年的寬鬆貨幣政策即將劃下句點，引發全球金融市場波動。美股主要指數20日震盪後小幅收高，雖回吐盤中漲幅，仍終止連四個交易日的跌勢。

加權指數21日早盤開高後，盤中一度攻抵半年線附近，但隨後震盪走低，收盤上漲64點，收在14,234點，呈現價漲量縮帶上影線紅K棒，高低價差波動僅94點。盤面上電子成交比重明顯下降，資金轉進航運、鋼鐵及生技等族群；在電子歇整期間，相關類股仍有上漲空間，以價差操作為主。

◎ 統一投顧分析師陳杰瑞

代號 公司 張數 12/16收盤價(元) 12/21收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4746 台耀 20 74.30 76.70 3.23 4.80 6111 大宇資 25 60.60 60.50 -0.17 -0.25 1605 華新 40 48.20 47.75 -0.93 -1.80 4129 聯合 30 49.55 49.00 -1.11 -1.65 2376 技嘉 15 107.00 101.00 -5.61 -9.00 3515 華擎 12 148.50 133.00 -10.44 -18.60 -2.65 -26.50

投組表現：

台耀（4746）表現最佳，原料藥業務產能持續擴充，適逢解封後處方藥需求強勁，激勵股價再創波段新高。

華擎（3515）表現最差，股價遭遇年線反壓，短線回檔，但顯卡市況好轉，震盪過後仍有機會走揚。

盤勢預測：

美股20日不受日本央行調高公債殖利率目標區間上限影響，道瓊指數重新站回年線，台股21日早盤氣氛轉佳，但弱勢的載板三雄持續下跌，削弱市場追價意願，從技術面角度，在大盤站回半年線及5日線前仍建議保守觀望，預期下檔支撐落在季線13,860點附近，近期可以留意相對抗跌甚至利空不跌的股票，一旦大盤止跌回升，都有機會成為盤面主流。

類股方面，電子股利空不斷，鋼鐵、不銹鋼族群持續強勢，主因中鋼法說指出，各國鋼廠2023年元月盤價重啟漲勢，近期接單明顯好轉，原先預估2023年第二季的鋼市反轉訊號有望提前到2、3 月就能看到。伴隨鋼市回溫，載運鐵礦砂的散裝航運也有機會成為資金聚焦的族群。