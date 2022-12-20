矽智財賣壓沉重 散裝航運撿到槍

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 12/16收盤價(元) 12/20收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4746 台耀 67 74.30 77.50 4.31 21.44 4747 強生 109 44.95 44.50 -1.00 -4.91 2388 威盛 1 73.10 69.80 -4.51 -0.33 2618 長榮航 1 28.60 27.05 -5.42 -0.16 2610 華航 1 19.30 18.15 -5.96 -0.12 1.59 15.94

投組表現：

台耀（4746）表現最佳，股價20日下跌2.15％，惟內資大戶仍可望持續撐場，有助股價表現相對抗跌。

華航（2610）表現最差，觀光旅遊類股連續拉回，待整理過後有望再上。

盤勢預測 ：

日本央行20日在台股盤中，宣布調高債券殖利率區間，意外轉鷹、暗示緊縮的系統性利空消息，拖累亞股走勢，覆巢之下無完卵，台股加權指數重挫263.29點，惟急跌之下，也有機會迎來有強勁反彈，未來就端看美股能否盡速止跌。

選股方面，近期台股類股輪動相當快速，19日強勢的生技製藥股，20日馬上就反轉大跌，其他族群也是一再重演類似情況，故操作上仍建議投資人以搶短為主，並嚴設停利、停損點，並選擇近期股價跌深，但基本面仍優的族群，包括矽智財（IP）、網通、內需概念股等。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 12/16收盤價(元) 12/20收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4746 台耀 20 74.30 77.50 4.31 6.40 6111 大宇資 29 60.60 61.70 1.82 3.19 4747 強生 34 44.95 44.50 -1.00 -1.53 1512 瑞利 367 4.85 4.80 -1.03 -1.83 2743 山富 29 60.10 56.20 -6.49 -11.31 1584 精剛 69 24.65 22.30 -9.53 -16.22 -2.13 -21.30

投組表現：

台耀（4746）表現最佳，股價20日下跌2.15％，呈量縮整理格局，後市仍有上漲空間。

精剛（1584）表現最差，股價20日下跌4.9％，跌破月線，建議賣出。

盤勢預測：

美股四大指數19日全數下跌，台股大盤20日開盤後在平盤附近遊走，惟盤中卻受到日本央行意外調高殖利率曲線控制上限影響，導致亞股同步跳水，加權指數終場大跌263.29點，跌幅1.82％，成交值放大至2,600億元之上。

展望後市，美股那斯達克指數已連續五日下跌，19日收在10,546.03點，距離1萬點重要支撐僅500點左右的距離，隨時有反彈的可能。

至於台股方面，大盤20日也跌破半年線14,312.03點，有明顯轉弱跡象，台股後續何時能止跌，仍須視美股那斯達克指數表現而定，建議投資人暫時降低持股比例，靜待加權指數明確支撐出現後，再重新做布局。

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 12/16收盤價(元) 12/20收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 00669R 國泰美國道瓊反1 247 8.05 8.20 1.86 3.70 8436 大江 12 157.50 155.00 -1.59 -3.00 4743 合一 8 243.00 236.50 -2.67 -5.20 3680 家登 7 257.00 247.00 -3.89 -7.00 1760 寶齡富錦 11 179.50 170.00 -5.29 -10.45 -2.19 -21.95

投組表現：

國泰美國道瓊反1（00669R）表現最佳，站穩月線後續朝年線發起挑戰。

寶齡富錦（1760）表現最差，拉出長黑K棒跌破月線後，靜待守穩轉強機會。

盤勢預測：

美股主要指數19日全面收跌，主因市場對於經濟衰退擔憂升溫，指數關鍵支撐遭到跌破，年底反彈希望破滅；摩根士丹利策略師威爾森（Michael Wilson）認為，利率和通膨可能已見頂，但企業盈利能力的衰退恐如同2008年的金融海嘯時期，並進一步引發股市跌至新低。

台股20日受美股影響開低，盤中又遭遇日本央行調升公債殖利率，加權指數瞬間跌破半年線支撐，收盤時跌點擴大至263點，收在14,170點，成交值2,663億元，短線跌勢加重。盤面上類股普跌，強勢的生醫製藥也未能倖免，續航力道最強的矽智財（IP）亦出現沉重賣壓，僅航運類股成為資金短線避風港。自大陸宣布放鬆防疫措施後，近期當局特別強調明年將專注於提振經濟，短線散裝航運撿到槍，預期後續仍有續漲空間，近日多看少做，靜觀後勢變化。

◎ 統一投顧分析師陳杰瑞

代號 公司 張數 12/16收盤價(元) 12/20收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4746 台耀 20 74.30 77.50 4.31 6.40 6111 大宇資 25 60.60 61.70 1.82 2.75 4129 聯合 30 49.55 48.90 -1.31 -1.95 1605 華新 40 48.20 46.10 -4.36 -8.40 2376 技嘉 15 107.00 100.00 -6.54 -10.50 3515 華擎 12 148.50 135.50 -8.75 -15.60 -2.73 -27.30

投組表現：

台耀（4746）表現最佳，原料藥業務產能持續擴充，適逢解封後處方藥需求強勁，激勵股價再創波段新高。

華擎（3515）表現最差，股價遭遇年線反壓，短線回檔，但顯卡市況好轉，震盪過後仍有機會走揚。

盤勢預測：

台股20日早盤雖有資金自強勢生技股回流電子的跡象，但載板三雄同步重挫，多頭始終無效進攻，且盤中創意急殺，矽智財（IP）賣壓湧現，加上日本央行提高2023年首季公債購買規模，殖利率目標區間上限提高至0.5％，引發市場對通膨的擔憂及資金緊縮的疑慮，新一波賣壓湧現，大盤終場收在14,170點，同時跌破前低14,449點與半年線，回測季線13,853點支撐。

目前季線微幅上揚且扣抵低檔，預估季線附近將形成強力支撐，技術面偏弱，所以建議指數止跌、季線不破，並至少站回5日線後，再逢低承接。

類股方面，先前強勢的矽智財及抗生素族群都已拉回，短線持續修正的機率偏高；反觀傳產族群表現相對強勢，包括儲能的森威能源、高力，以及航運的裕民、彗洋-KY、萬海皆可多加留意。