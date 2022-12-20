矽智財賣壓沉重 散裝航運撿到槍
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|12/16收盤價(元)
|12/20收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4746
|台耀
|67
|74.30
|77.50
|4.31
|21.44
|4747
|強生
|109
|44.95
|44.50
|-1.00
|-4.91
|2388
|威盛
|1
|73.10
|69.80
|-4.51
|-0.33
|2618
|長榮航
|1
|28.60
|27.05
|-5.42
|-0.16
|2610
|華航
|1
|19.30
|18.15
|-5.96
|-0.12
|1.59
|15.94
投組表現：
台耀（4746）表現最佳，股價20日下跌2.15％，惟內資大戶仍可望持續撐場，有助股價表現相對抗跌。
華航（2610）表現最差，觀光旅遊類股連續拉回，待整理過後有望再上。
盤勢預測 ：
日本央行20日在台股盤中，宣布調高債券殖利率區間，意外轉鷹、暗示緊縮的系統性利空消息，拖累亞股走勢，覆巢之下無完卵，台股加權指數重挫263.29點，惟急跌之下，也有機會迎來有強勁反彈，未來就端看美股能否盡速止跌。
選股方面，近期台股類股輪動相當快速，19日強勢的生技製藥股，20日馬上就反轉大跌，其他族群也是一再重演類似情況，故操作上仍建議投資人以搶短為主，並嚴設停利、停損點，並選擇近期股價跌深，但基本面仍優的族群，包括矽智財（IP）、網通、內需概念股等。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|12/16收盤價(元)
|12/20收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4746
|台耀
|20
|74.30
|77.50
|4.31
|6.40
|6111
|大宇資
|29
|60.60
|61.70
|1.82
|3.19
|4747
|強生
|34
|44.95
|44.50
|-1.00
|-1.53
|1512
|瑞利
|367
|4.85
|4.80
|-1.03
|-1.83
|2743
|山富
|29
|60.10
|56.20
|-6.49
|-11.31
|1584
|精剛
|69
|24.65
|22.30
|-9.53
|-16.22
|-2.13
|-21.30
投組表現：
台耀（4746）表現最佳，股價20日下跌2.15％，呈量縮整理格局，後市仍有上漲空間。
精剛（1584）表現最差，股價20日下跌4.9％，跌破月線，建議賣出。
盤勢預測：
美股四大指數19日全數下跌，台股大盤20日開盤後在平盤附近遊走，惟盤中卻受到日本央行意外調高殖利率曲線控制上限影響，導致亞股同步跳水，加權指數終場大跌263.29點，跌幅1.82％，成交值放大至2,600億元之上。
展望後市，美股那斯達克指數已連續五日下跌，19日收在10,546.03點，距離1萬點重要支撐僅500點左右的距離，隨時有反彈的可能。
至於台股方面，大盤20日也跌破半年線14,312.03點，有明顯轉弱跡象，台股後續何時能止跌，仍須視美股那斯達克指數表現而定，建議投資人暫時降低持股比例，靜待加權指數明確支撐出現後，再重新做布局。
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|12/16收盤價(元)
|12/20收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|00669R
|國泰美國道瓊反1
|247
|8.05
|8.20
|1.86
|3.70
|8436
|大江
|12
|157.50
|155.00
|-1.59
|-3.00
|4743
|合一
|8
|243.00
|236.50
|-2.67
|-5.20
|3680
|家登
|7
|257.00
|247.00
|-3.89
|-7.00
|1760
|寶齡富錦
|11
|179.50
|170.00
|-5.29
|-10.45
|-2.19
|-21.95
投組表現：
國泰美國道瓊反1（00669R）表現最佳，站穩月線後續朝年線發起挑戰。
寶齡富錦（1760）表現最差，拉出長黑K棒跌破月線後，靜待守穩轉強機會。
盤勢預測：
美股主要指數19日全面收跌，主因市場對於經濟衰退擔憂升溫，指數關鍵支撐遭到跌破，年底反彈希望破滅；摩根士丹利策略師威爾森（Michael Wilson）認為，利率和通膨可能已見頂，但企業盈利能力的衰退恐如同2008年的金融海嘯時期，並進一步引發股市跌至新低。
台股20日受美股影響開低，盤中又遭遇日本央行調升公債殖利率，加權指數瞬間跌破半年線支撐，收盤時跌點擴大至263點，收在14,170點，成交值2,663億元，短線跌勢加重。盤面上類股普跌，強勢的生醫製藥也未能倖免，續航力道最強的矽智財（IP）亦出現沉重賣壓，僅航運類股成為資金短線避風港。自大陸宣布放鬆防疫措施後，近期當局特別強調明年將專注於提振經濟，短線散裝航運撿到槍，預期後續仍有續漲空間，近日多看少做，靜觀後勢變化。
◎ 統一投顧分析師陳杰瑞
|代號
|公司
|張數
|12/16收盤價(元)
|12/20收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4746
|台耀
|20
|74.30
|77.50
|4.31
|6.40
|6111
|大宇資
|25
|60.60
|61.70
|1.82
|2.75
|4129
|聯合
|30
|49.55
|48.90
|-1.31
|-1.95
|1605
|華新
|40
|48.20
|46.10
|-4.36
|-8.40
|2376
|技嘉
|15
|107.00
|100.00
|-6.54
|-10.50
|3515
|華擎
|12
|148.50
|135.50
|-8.75
|-15.60
|-2.73
|-27.30
投組表現：
台耀（4746）表現最佳，原料藥業務產能持續擴充，適逢解封後處方藥需求強勁，激勵股價再創波段新高。
華擎（3515）表現最差，股價遭遇年線反壓，短線回檔，但顯卡市況好轉，震盪過後仍有機會走揚。
盤勢預測：
台股20日早盤雖有資金自強勢生技股回流電子的跡象，但載板三雄同步重挫，多頭始終無效進攻，且盤中創意急殺，矽智財（IP）賣壓湧現，加上日本央行提高2023年首季公債購買規模，殖利率目標區間上限提高至0.5％，引發市場對通膨的擔憂及資金緊縮的疑慮，新一波賣壓湧現，大盤終場收在14,170點，同時跌破前低14,449點與半年線，回測季線13,853點支撐。
目前季線微幅上揚且扣抵低檔，預估季線附近將形成強力支撐，技術面偏弱，所以建議指數止跌、季線不破，並至少站回5日線後，再逢低承接。
類股方面，先前強勢的矽智財及抗生素族群都已拉回，短線持續修正的機率偏高；反觀傳產族群表現相對強勢，包括儲能的森威能源、高力，以及航運的裕民、彗洋-KY、萬海皆可多加留意。
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