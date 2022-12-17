陳杰瑞︱華新鎳礦概念股

美國聯準會（Fed）拉長抗通膨戰線，造成台股連兩周收黑，全周下跌176點，統一投顧分析師陳杰瑞認為，年底操作難度加大，投資人以少量資金做短為主外，投信及集團年底作帳股也將是未來兩周布局重點；本周投資組合前兩大為華新（1605）、華擎（3515），再選入技嘉（2376）、大宇資（6111）、聯合（4129）與台耀（4746）。

Fed上周宣布升息2碼，基準利率來到4.25％～4.5％，創2007年以來新高，多數決策官員並預估2023年終端利率中位數將達5.1％，且要等到2024年才會開始降息，英國、歐洲及台灣央行跟進升息，市場開始擔憂經濟衰退風險。

台股16日盤中雖小破14,450點，但收盤成功收腳，收在14,528點，顯示大盤仍維持在14,450～15,150點箱型區間的整理格局，型態還未轉空，但這種震盪盤並不好操作，因為缺乏明確的多空方向，不僅指數容易忽漲忽跌，股票也易追高殺低，建議降低資金部位。

類股方面，歐洲地區傳出抗生素供應短缺，加上大陸防疫放寬，引發民眾囤藥風潮，生技族群強者恆強，包含中化、松瑞藥、台耀等個股表現都相當強勁。除生技、顯示卡、不鏽鋼等技術面強勢的族群外，海岬型船運價大漲激勵波羅的海乾散貨指數（BDI）15日上漲逾9％，散裝航運的裕民、慧洋-KY也成為盤面焦點。

時序進入年底，集團作帳股亦是資金布局的方向，華新、國巨、裕隆、長榮、台積電及台塑是往年作帳機率高集團。

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