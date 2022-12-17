趙彭博︱瑞利營收雙增

美國聯準會（Fed）主席鮑爾「放鷹」，再度嚇趴台美兩地股市，啟發投顧分析師趙彭博指出，台股多空於月線附近交戰，惟半年線及季線仍有守，研判台股走升趨勢未變。本周投資組合前兩大為瑞利（1512）、大宇資（6111），再選入山富（2743）、精剛（1584）、強生（4747）與台耀（4746）。

美國11月消費者物價指數（CPI）年增率7.1％，低於市場預期的7.3％與前月的7.7％，顯示通膨確實有降溫趨勢，Fed升息已獲得一定成效。但主席鮑爾卻暗示通膨壓力仍大，終端利率將高於原先預期，且直至2024年才會開始降息。

此鷹派言論一出，使美股四大指數應聲大跌，台股加權指數也受到壓抑，上周下跌176.88點，跌幅1.2％，收在14,528.55元；櫃買指數也同樣下跌1.58點，跌幅0.84％。

展望後市，美股雖在鮑爾鷹派言論後產生重挫，但聖誕節及新年即將到來，加上元月效應的加持，研判美股連續重挫的機率不易發生。

台股多空雙方在月線14,701.39點附近激烈爭奪，不過，在加權指數尚未跌破半年線及季線前，研判走升趨勢未變，投資人可在個股下跌整理遇支撐時，擇優布局。

選股方面，則可分為兩面向，產業選股方面，焦點落在觀光、生技、軍工及太陽能等，航運、鋼鐵、半導體類股也偶有佳作；財務選股方面，則可鎖定11月營收高於前月、年增逾50％且本益比低於15倍者，如精確、神準、營邦、高橋、華電、虹堡、菱光等。

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