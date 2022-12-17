美國11月通膨率7.1％，低於預期，美國聯準會（Fed）雖宣布升息2碼，卻透露明年終點利率將更高，使台美兩地股市都承受巨大壓力，台股周線苦吞連二黑，惟仍力守14,500點大關。法人指出，外資即將「放假去」，意味短線盤勢將由內資主導，可留意投信、集團作帳及政策作多股。

本循環逐洞賽進入「最後一役」，目前4位達人戰況仍膠著，達人投組個股精銳盡出、背水一戰，力拚獲得最終的晉級席次。

統一投顧分析師陳杰瑞投組增為6檔，選入投資冰鎳廠的華新、板卡廠華擎與技嘉、遊戲廠商大宇資、骨科器材公司聯合、原料藥廠台耀，投組前兩大為華新、華擎，占比分別達19.3％、17.8％，另4檔則介於14～17％；整體持股比例98％。

摩爾投顧分析師張貽程看好大陸「搶藥潮」尚未結束，相關效應仍可望持續發酵，本周投組著重原料藥廠台耀、化學製藥廠，占比為49.8％、49％，再加上集團指標股威盛，及航空雙雄長榮航、華航，均僅占1％以下；整體持股比例為100％。

華冠投顧分析師劉烱德本周也做出些微調整，續留避險用的國泰美國道瓊反1、生技股合一、極紫外光光罩盒供應商家登，再選入製藥廠寶齡富錦、中概生技股大江，持續看好生技族群之表現，5檔個股占比平均落在18～20％；整體持股比例96％。

啟發投顧分析師趙彭博「最終戰」同樣推出6檔個股應戰，包括車輛配件製造廠商瑞利、遊戲股大宇資、旅行業者山富、軍工概念股精剛，及2檔生技股強生、台耀，全為近期市場偏愛之強勢族群，個股資金占比介於14～18％；整體持股比例100％。

全球上周經歷「超級央行周」，各國央行升息風四起，Fed更透露2023年將不會降息，並透露對經濟衰退的擔憂，美股四大指數走勢疲弱，台股單周也下挫176.88點，月線周間雖一度失而復得，惟最終又得而復失。

逐洞賽第11洞賽事結束，趙彭博上周績效衝上23.2％，取得壓倒性勝利，奪下個人在本循環的第二座周冠軍，陳杰瑞、張貽程、劉烱德則分別以-2.91％、-3.57％及-5.69％的績效，位居第二至四名。

達人上周投組方面，趙彭博投組中達能、淘帝-KY兩檔個股均講出20％以上的周漲幅；其中，太陽能廠達能單周勁揚24.04％，在政策加持下，近期再生能源話題不斷，外資在12～15日連續站買方，16日最高攻上漲停價18.15元，創今年4月1日以來新高。

延伸閱讀

趙彭博︱瑞利營收雙增

陳杰瑞︱華新鎳礦概念股

張貽程︱台耀大陸解封受惠股

劉烱德︱國泰美國道瓊反1資金避險