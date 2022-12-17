劉烱德︱國泰美國道瓊反1資金避險

美國聯準會（Fed）澆熄明年降息希望後，台股連兩周收黑，全周下跌178點，華冠投顧分析師劉烱德指出，大盤只要11月15日低點14,278點不破，後續都有往上挑戰年線的可能；本周投資組合前兩大為國泰美國道瓊反1（00669R）、寶齡富錦（1760），再選入合（4743）、大江（8436）與家登（3680）。

在Fed上周宣布升息兩碼，並暗示2023年終端利率可能突破5％，且要等到2024年才會降息後，英國和歐洲央行也跟進延長升息周期，經濟衰退疑慮漸濃，VIX恐慌指數飆高，美股四大指數15日全盤皆墨，道瓊指數收盤暴跌764點。

美股拉回主要原因，還是投資人在面對升息環境下，現階段股市位階明顯吸引不了市場買氣，反而還要面對前波解套及當波獲利賣壓。

台股16日盤中一度下跌286點至14,447點，盤中震盪跌點收斂，最終收盤下跌205點，以14,528點作收，呈現價跌量增帶下影T字型黑K線，特定資金趁低承接；法人方面，外資賣超156.33億元，投信賣超0.17億元，自營商賣超64.09億元，三大法人合計賣超220.65億元。

盤面上電子股成下跌重心，成交比重僅逼近5成，觀光股更是爆量翻黑殺聲隆隆，資金轉進航運及生技族群。展望本周，加權指數將面對11月15日14,278點保衛戰，台積電及鴻海同樣面臨關鍵支撐，盤勢即將面對轉折考驗，短線資金是要回頭接電子助攻大盤挑戰年線，抑或航運、生技股短線出頭天，本周初便能分曉。

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