張貽程︱台耀大陸解封受惠股

台股周線連兩周收黑，摩爾投顧分析師張貽程指出，台股12月下旬行情往往優於上旬，研判台股後市仍有望轉強，建議鎖定政策加持、集團作帳焦點股。本周投資組合前兩大為台耀（4746）、強生（4747），再選入威盛（2388）、長榮航（2618）與華航（2610）。

美國11月消費者物價指數（CPI）通膨率7.1％，雖低於市場預期，惟全球市場同時經歷超級央行周，各主要經濟體的央行「升升不息」，即便美國聯準會（Fed）如預期宣布升息2碼，但主席鮑爾仍表示明年沒有降息空間。

此外，歐洲央行（ECB）行長拉加德更強調明年會屢次升息一段時間，並公布明年的縮表計畫，導致歐美股市近日連續回檔，台股上周加權指數也下跌176.88點，周線苦吞連二黑。

展望後市，即便後續外資法人將進入耶誕長假，預估台股單日成交量恐會減少約300～500億元，但按照前兩年的經驗，12月下半月往往比上半月更會上漲，研判待市場利空消化完畢後，行情仍可望回歸正常。

選股操作方面，因目前正值財報空、總經空窗期，各族群都有作夢、作帳行情可期，且資金在類股間輪動快速，不建議投資人對短線漲多的生技、旅遊股追高。

反觀位階相對偏低，或有政策加持的主流股，行情將更有機會延續至明年；此外，集團股作帳也力道也將更強勁，包括華新麗華、威盛、裕隆、台積電，均有機會成為下一波領頭羊。

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