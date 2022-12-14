汽車類股轉強 抗生素題材股籌碼凌亂

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 12/9收盤價(元) 12/14收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2929 淘帝-KY 353 13.75 16.60 20.73 100.61 3686 達能 348 14.35 15.00 4.53 22.62 1513 中興電 1 63.70 66.50 4.40 0.28 2482 連宇 1 25.80 26.70 3.49 0.09 4931 新盛力 1 50.60 50.80 0.40 0.02 12.36 123.62

投組表現：

淘帝-KY（2929）表現最佳，股價14日以平盤作收，日K出現十字星，研判後市仍有上漲空間。

新盛力（4931）表現最差，股價在季線及半年線之上量縮盤整已久，後續反彈可期。

盤勢預測 ：

美國11月消費者物價指數（CPI）年增率7.1％，低於市場預期，激勵美股四大指數13日全面上漲，台股大盤14日同樣開高走高，加權指數終場上漲216.4點，收最高14,739.36點，重新站上月線位置，上漲趨勢未變。

展望後市，美國聯準會（Fed）即將決定12月升息幅度，市場預期，宣布升息2碼機率高，若升息幅度符合預期，且主席鮑爾也未發表過度鷹派的言論，料美股將擴大上漲幅度，台股也可望因此受益。

選股方面，汽車類股明顯轉強，和泰車、裕車、裕隆、為升等股，投資人均可特別留意。

◎ 統一投顧分析師陳杰瑞

代號 公司 張數 12/9收盤價(元) 12/14收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1513 中興電 30 63.70 66.50 4.40 8.40 8050 廣積 24 84.00 86.00 2.38 4.80 2748 雲品 33 60.50 58.50 -3.31 -6.60 6443 元晶 53 36.80 35.40 -3.80 -7.42 8436 大江 12 172.50 162.00 -6.09 -12.60 -1.34 -13.42

投組表現：

中興電（1513）表現最佳，受惠台電「強化電網韌性建設計畫」加持，長線看好，股價整理後再攻，有機會再創新高。

大江（8436）表現最差，股價回測年線，不過基期偏低，籌碼尚未鬆動，整理過後仍有機會重新向上。

盤勢預測：

台股14日上漲216點，站上月線及5日線，多頭火種得以延續，且盤面不再是生技族群一枝獨秀，隨電子族群人氣回溫，個股多點開花，有助大盤攻勢延續。只要聯準會（Fed）12月的利率決策會議沒有意外的鷹派言論，預期美股及台股都有機會放量上攻，年底作帳行情不看淡。

從類股角度，生技股最強的還是抗生素的股票，但台康生技因美國食品藥物管理局（FDA）查廠有缺失，14日跌停鎖死，抗生素題材的南光也在高檔震盪，籌碼較為凌亂，操作上不建議再追價。至於矽智財（IP）族群在大陸扶植半導體的帶動下，成為台廠在大陸晶片自主趨勢下最受惠的族群，M31、晶心科、智原、創意等都有所表現。顯卡族群庫存去化告段落，加上輝達及AMD推出新品，華擎、技嘉也有機會受此利多激勵。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 12/9收盤價(元) 12/14收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3443 創意 2 794.00 790.00 -0.50 -0.80 00665L 富邦恒生國企正2 180 8.85 8.80 -0.56 -0.90 1760 寶齡富錦 10 180.00 178.50 -0.83 -1.50 2388 威盛 23 76.80 74.50 -2.99 -5.29 6443 元晶 43 36.80 35.40 -3.80 -6.02 4763 材料-KY 9 185.00 177.00 -4.32 -7.20 -2.17 -21.71

投組表現：

創意（3443）表現最佳，矽智財（IP）族群重新上攻，股價14日再創歷史新高。

材料-KY（4763）表現最差，股價反彈溫吞，本周力拚先下後上。

盤勢預測：

美國公布11月消費者物價指數（CPI）年增率7.1％，低於市場預期的7.3％，也遠低於前月的7.7％，台股14日股、匯齊揚，12月行情重新加溫，加權指數後續可望一步步朝「萬五」邁進，根據前兩年的經驗判斷，12月下旬的行情往往比上旬更熱，今年也有機會複製這樣的走勢。

選股方面，半導體由IP類股領軍，族群氣焰正旺，此外，威盛、華新、裕隆等集團股，也都有機會在內資資金力捧下向上攻堅，11月營收績優股亦可偏多操作。

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 12/9收盤價(元) 12/14收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4743 合一 7 260.00 259.00 -0.38 -0.70 00669R 國泰美國道瓊反1 253 7.88 7.79 -1.14 -2.28 1736 喬山 24 81.00 78.80 -2.72 -5.28 3680 家登 7 270.00 262.00 -2.96 -5.60 6589 台康生技 12 154.00 131.00 -14.94 -27.60 -4.15 -41.46

投組表現：

合一（4743）表現最佳，回測季線，支撐若進一步確認將能重啟漲勢。

台康生（6589）表現最差，測試關鍵支撐127元，只要守穩短線仍有轉強機會。

盤勢預測：

美國11月消費者物價指數（CPI）年增7.1％不只低於市場預期，且增幅明顯趨緩，激勵美股主要指數13日盤中衝高，甚至創下波段新高，但高位賣壓強過追價買盤，指數自高檔回落。

全球股市迎來今年最後一個「超級央行周」，繼聯準會後，歐元區、英國、瑞士和台灣等地區央行也將陸續揭曉其決定；目前市場預期聯準會升息兩碼的機率約79％，至2023年6月終點利率為4.75％～5％。

台股14日落後補漲，一口氣大漲216點，收在14,739點，成功收復月線，短線多方扭轉盤勢，整體看法不變，只要加權指數不破11月15日多方跳空低點14,278點，一旦賣壓減輕，年底前仍有上攻年線的機會。台積電領漲收在480.5元、聯發科站穩700元大關，矽智財（IP）漲聲又起，至於生技原料藥族群多數拉回，但尾盤上漲收紅，突顯整體族群依然強勢，持續看好先進製程設備及生技原料新藥相關個股回檔量縮買進機會。