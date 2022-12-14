汽車類股轉強 抗生素題材股籌碼凌亂
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|12/9收盤價(元)
|12/14收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2929
|淘帝-KY
|353
|13.75
|16.60
|20.73
|100.61
|3686
|達能
|348
|14.35
|15.00
|4.53
|22.62
|1513
|中興電
|1
|63.70
|66.50
|4.40
|0.28
|2482
|連宇
|1
|25.80
|26.70
|3.49
|0.09
|4931
|新盛力
|1
|50.60
|50.80
|0.40
|0.02
|12.36
|123.62
投組表現：
淘帝-KY（2929）表現最佳，股價14日以平盤作收，日K出現十字星，研判後市仍有上漲空間。
新盛力（4931）表現最差，股價在季線及半年線之上量縮盤整已久，後續反彈可期。
盤勢預測 ：
美國11月消費者物價指數（CPI）年增率7.1％，低於市場預期，激勵美股四大指數13日全面上漲，台股大盤14日同樣開高走高，加權指數終場上漲216.4點，收最高14,739.36點，重新站上月線位置，上漲趨勢未變。
展望後市，美國聯準會（Fed）即將決定12月升息幅度，市場預期，宣布升息2碼機率高，若升息幅度符合預期，且主席鮑爾也未發表過度鷹派的言論，料美股將擴大上漲幅度，台股也可望因此受益。
選股方面，汽車類股明顯轉強，和泰車、裕車、裕隆、為升等股，投資人均可特別留意。
◎ 統一投顧分析師陳杰瑞
|代號
|公司
|張數
|12/9收盤價(元)
|12/14收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1513
|中興電
|30
|63.70
|66.50
|4.40
|8.40
|8050
|廣積
|24
|84.00
|86.00
|2.38
|4.80
|2748
|雲品
|33
|60.50
|58.50
|-3.31
|-6.60
|6443
|元晶
|53
|36.80
|35.40
|-3.80
|-7.42
|8436
|大江
|12
|172.50
|162.00
|-6.09
|-12.60
|-1.34
|-13.42
投組表現：
中興電（1513）表現最佳，受惠台電「強化電網韌性建設計畫」加持，長線看好，股價整理後再攻，有機會再創新高。
大江（8436）表現最差，股價回測年線，不過基期偏低，籌碼尚未鬆動，整理過後仍有機會重新向上。
盤勢預測：
台股14日上漲216點，站上月線及5日線，多頭火種得以延續，且盤面不再是生技族群一枝獨秀，隨電子族群人氣回溫，個股多點開花，有助大盤攻勢延續。只要聯準會（Fed）12月的利率決策會議沒有意外的鷹派言論，預期美股及台股都有機會放量上攻，年底作帳行情不看淡。
從類股角度，生技股最強的還是抗生素的股票，但台康生技因美國食品藥物管理局（FDA）查廠有缺失，14日跌停鎖死，抗生素題材的南光也在高檔震盪，籌碼較為凌亂，操作上不建議再追價。至於矽智財（IP）族群在大陸扶植半導體的帶動下，成為台廠在大陸晶片自主趨勢下最受惠的族群，M31、晶心科、智原、創意等都有所表現。顯卡族群庫存去化告段落，加上輝達及AMD推出新品，華擎、技嘉也有機會受此利多激勵。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|12/9收盤價(元)
|12/14收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3443
|創意
|2
|794.00
|790.00
|-0.50
|-0.80
|00665L
|富邦恒生國企正2
|180
|8.85
|8.80
|-0.56
|-0.90
|1760
|寶齡富錦
|10
|180.00
|178.50
|-0.83
|-1.50
|2388
|威盛
|23
|76.80
|74.50
|-2.99
|-5.29
|6443
|元晶
|43
|36.80
|35.40
|-3.80
|-6.02
|4763
|材料-KY
|9
|185.00
|177.00
|-4.32
|-7.20
|-2.17
|-21.71
投組表現：
創意（3443）表現最佳，矽智財（IP）族群重新上攻，股價14日再創歷史新高。
材料-KY（4763）表現最差，股價反彈溫吞，本周力拚先下後上。
盤勢預測：
美國公布11月消費者物價指數（CPI）年增率7.1％，低於市場預期的7.3％，也遠低於前月的7.7％，台股14日股、匯齊揚，12月行情重新加溫，加權指數後續可望一步步朝「萬五」邁進，根據前兩年的經驗判斷，12月下旬的行情往往比上旬更熱，今年也有機會複製這樣的走勢。
選股方面，半導體由IP類股領軍，族群氣焰正旺，此外，威盛、華新、裕隆等集團股，也都有機會在內資資金力捧下向上攻堅，11月營收績優股亦可偏多操作。
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|12/9收盤價(元)
|12/14收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4743
|合一
|7
|260.00
|259.00
|-0.38
|-0.70
|00669R
|國泰美國道瓊反1
|253
|7.88
|7.79
|-1.14
|-2.28
|1736
|喬山
|24
|81.00
|78.80
|-2.72
|-5.28
|3680
|家登
|7
|270.00
|262.00
|-2.96
|-5.60
|6589
|台康生技
|12
|154.00
|131.00
|-14.94
|-27.60
|-4.15
|-41.46
投組表現：
合一（4743）表現最佳，回測季線，支撐若進一步確認將能重啟漲勢。
台康生（6589）表現最差，測試關鍵支撐127元，只要守穩短線仍有轉強機會。
盤勢預測：
美國11月消費者物價指數（CPI）年增7.1％不只低於市場預期，且增幅明顯趨緩，激勵美股主要指數13日盤中衝高，甚至創下波段新高，但高位賣壓強過追價買盤，指數自高檔回落。
全球股市迎來今年最後一個「超級央行周」，繼聯準會後，歐元區、英國、瑞士和台灣等地區央行也將陸續揭曉其決定；目前市場預期聯準會升息兩碼的機率約79％，至2023年6月終點利率為4.75％～5％。
台股14日落後補漲，一口氣大漲216點，收在14,739點，成功收復月線，短線多方扭轉盤勢，整體看法不變，只要加權指數不破11月15日多方跳空低點14,278點，一旦賣壓減輕，年底前仍有上攻年線的機會。台積電領漲收在480.5元、聯發科站穩700元大關，矽智財（IP）漲聲又起，至於生技原料藥族群多數拉回，但尾盤上漲收紅，突顯整體族群依然強勢，持續看好先進製程設備及生技原料新藥相關個股回檔量縮買進機會。
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