陳杰瑞︱大江大陸防疫鬆綁

台股漲多遇壓，上周周線終止連五紅走勢，轉跌265點，統一投顧分析師陳杰瑞認為，指數高檔震盪，在籌碼稍作沉澱後，大盤9日再度轉強，收復月線，預期本周行情相對可期；本周投資組合前兩大為大江（8436）、廣積（8050），再選入雲品（2748）、元晶（6443）與中興電（1513）。

台股上周表現較弱勢，美股主要指數9日走跌，標普500指數周跌3.37％，費半指數周跌1.18％，台股周跌1.77％。

利多的部分有大陸的防疫新十條出爐後，不再要求跨區流動掃健康碼及核酸檢測，以及確診輕症可居家隔離等，基本等同解封，港股上周強彈6.56％，預期供應鏈問題緩解後，年底消費回溫，港股續強將驅策台股年底作帳行情。

選股方面，本周半導體先進製程、矽智財（IP）、太陽能、塑化等族群皆可留意，指標股包括宜特、閎康、創意、智原、元晶、茂迪、國碩、華夏等。其中半導體先進製程的股票受惠台積電赴美設廠的利多，投資總額上看400億美元，檢測、廠務、光罩盒、晶圓盒、再生晶圓、特殊氣體等相關業者都有望受惠，惟部分個股短線漲多，暫時不建議追高，但拉回不破5日線都可以逢低布局。

另外，行政院會上周通過《再生能源發展條例》修正草案，增訂符合條件建物屋頂應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備，太陽能與儲能族群可多加留意；至於大陸解封，除PVC外，相關美容、藥品、餐飲、旅行社、航空等個股也都有機會向上表態。

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