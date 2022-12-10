趙彭博︱達能上漲空間可期

台股大盤上周月線失而復得，啟發投顧分析師趙彭博指出，美國11月通膨率、升息決策本周將出爐，可望促使台美兩地股市同步走揚，投資人宜採逢回布局策略。本周投資組合前兩大為達能（3686）、淘帝-KY（2929），再選入中興電（1513）、新盛力（4931）與連宇（2482）。

美國5日公布11月ISM非製造業指數，意外升至56.5，超越市場預期的53.1，代表通膨已由製造業轉接給服務業；11月製造業採購經理人指數（PMI）46.4，創八個月來新低。

美國企業界對經濟前景不甚樂觀，無論是零售業、汽車、航空或金融咸認為消費支出減緩、利率上升及美中角力等因素，經濟持續衰退在所難免，導致美股上周漲少跌多。台股大盤受美股影響，單周也下跌265.25點，跌幅1.77％，收在14,705.43點，周K連五紅畫下句點；櫃買指數則下跌3.74點，跌幅1.95％。

以技術面研判，台股8日最低下探至14,464.2點後，9日強力反彈、月線失而復得，顯示大盤上升趨勢並未改變。

展望後市，美股即將公布11月消費者物價指數（CPI），美國聯準會（Fed）也將決定12月升息幅度，兩項重大事件可能促進美股在耶誕節前夕一路上攻，台股也將隨美股有持續反彈機會，故建議投資人採取逢回布局的策略。

選股方面，除綠能、軍工、生技醫療及觀光等熱門類股外，11月營收年增逾50％且本益比小於15倍的個股，如連宇、神準、華電、貿聯-KY、威強電、緯穎等也可特別留意。

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