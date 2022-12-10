即便有台積電（2330）赴美設廠利多加持，惟受華爾街投行看衰經濟影響，台股上周回檔，「萬五」關卡仍未能攻克，所幸最終仍守穩月線，法人指出，本周將迎來美國11月通膨率、美國聯準會（Fed）12月利率決策的兩大關鍵事件，若能釋出正面消息，有望再為12月多頭行情添柴火。

統一投顧分析師陳杰瑞本周鎖定多檔11月營收績優股，以及大陸鬆綁防疫措施受惠股，包括中概生技股大江生醫、工業電腦廠廣積、觀光股雲品、綠能概念股元晶及中興電；整體持股比率99.4％。

摩爾投顧分析師張貽程本周投組增為6檔，續留股價近期持續創高的矽智財股創意，及上周表現最佳的元晶，再加入生技股寶齡富錦、元宇宙指標股威盛、香菸濾嘴材料廠材料-KY、富邦恒生國企正2；整體持股比率99.9％。

華冠投顧分析師劉烱德本周投組內容仍完全不變，仍維持原先陣型，包括避險用的國泰美國道瓊反1、健身用品大廠喬山、11月營收創新高的家登、生技股台康生技及合一；整體持股比率微幅回升至95％。

啟發投顧分析師趙彭博本周投機、投資並重，首重太陽能廠達能、處分資產帶動第三季轉盈的淘帝-KY，占比49.9％、48.5％，重電業者中興電、電池模組廠新盛力、電子支付系統廠連宇則僅占不到1％；整體持股比率99.9％。

台股11月絕地大反攻，惟12月走勢相對震盪，上周受美國投行示警經濟衰退風險、美科技股大跌衝擊，加上「萬五」壓力沉重，加權指數單周下挫265.25點，周間更一度失守月線位置，所幸在9日止穩反彈激勵下，指數重返月線之上，惟周線仍吞黑、終止連五紅。

本循環逐洞賽進入最後衝刺期，台股上周震盪走跌，惟達人在精準選股下仍有不俗表現，第十洞結果出爐，張貽程單周繳出2.63％的正報酬，完勝大盤，拿下個人在本循環的第三座周冠軍，而劉烱德、趙彭博分別以0.61％、0.43％取得二、三名，陳杰瑞則以-7.78％位居第四。

上周達人投組方面，鎖定行政院8日通過《再生能源發展條例》修正草案題材，其中增訂新建、增建與改建符合一定條件之建築物，屋頂應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備，太陽能族群應聲大漲，張貽程投組中的元晶11月營收創高，推升其股價單周勁揚8.08％。

此外，趙彭博投組中的射頻IC廠宏觀，11月營收1.8億元，年增78.64％，表現遠優於市場預期，隨著電視庫存調節告捷，客戶端也已見到小幅拉或動能，股價單周表現同樣亮眼、周漲幅達9.38％。

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