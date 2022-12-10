張貽程︱寶齡富錦內資資金點火

台股上周回檔，惟摩爾投顧分析師張貽程指出，行情仍未見到反轉，美國11月通膨率若低於市場預期，則股市有望強彈，11月營收績優股、集團及投信作帳股將成焦點。本周投資組合前兩大為寶齡富錦（1760）、威盛（2388），再選入材料-KY（4763）、富邦恒生國企正2（00665L）、創意（3443）與元晶（6443）。

美股電子股上周連續拉回、新台幣升值趨勢也暫歇、外資單周呈現賣超，終止連四周買超紀錄，導致台股上周雖一度站上15,000點整數大關，又隨即拉回，單周下跌265.25點，周線連五紅紀錄畫下句點。

但台股行情尚未看到反轉，13日晚間將公布美國11月消費者物價指數（CPI）可望成為12月的多頭催化劑，目前市場預期CPI年增率7.3％，最終公布數據若低於預期，全球股市有望重演前次的大強彈。若年增率接近7％，或見到6字頭，資金行情就會讓台股上漲更猛烈，新台幣也可望重回升值軌道，進而帶動外資回頭買超。

選股方面，近期資金在族群輪動的速度相當快速，不分電子或非電，都有機會獲得買盤的眷顧，惟上周表現最亮眼的莫過於矽智財（IP）及太陽能族群，兩大類股跳出來撐盤，也代表著11月營收績優股正崛起，若有拉回都是布局機會。

亦可留意年底集團股，在外資放耶誕節長假後，上檔賣壓將相對減輕，內資作帳資金可望進場，包括華新麗華、裕隆、台積電、潤泰、永豐餘等均為焦點；至於投信作帳股，可鎖定12月上半月投信積極進場的標的，下半月有望再戰。

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