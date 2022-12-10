劉烱德︱國泰美國道瓊反1資金避險

台股自12,629點反彈以來，最大漲點一度來到2,522點，上周漲勢稍歇。華冠投顧分析師劉烱德指出，大盤強彈一段後，勢必會遭遇前波解套及當波獲利賣壓，短線震盪難免，相關漲多股應留意成為出貨標的，現階段精簡持股為宜；本周投資組合前兩大為國泰美國道瓊反1（00669R）、喬山（1736），再選入家登（3680）、台康生技（6589）與合一（4743）。

關鍵通膨數據公布前，股市反映大陸防疫鬆綁、美國就業出現降溫跡象，逢低買盤介入，美股主要指數8日開高後震盪收紅，科技股強彈，成功擺脫10年期美債殖利率攀升影響。不過，美國11月生產者物價指數（PPI）9日出爐，年增7.4％高於市場預期，該數據將是聯準會（Fed）本周貨幣政策會議前看到的最後數據。

台股9日受美股反彈激勵，終場上漲152點，以14,705點作收，重新站回月線，本周若能收復5日及10日線，有望重啟漲勢。從籌碼面，外資9日買超61.97億元，投信買超則不足1億元，自營商賣超11.05億元。

台積電9日盤後公布11月營收達2,227.06億元，月增5.92％、年增50.21％，再創單月新高，主因受惠蘋果新處理器與高效運算對5奈米需求持續增加所致，股價在回測半年線後，10日順利轉強收高。與此同時，相關供應鏈漲聲再起，家登及帆宣作為台積電先進製程主要供應商，股價10日均來到波段高點附近，預期後續仍有上漲空間，投資人可多加留意。

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