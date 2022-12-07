美科技股賣壓重 外資買盤回籠看這點

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 12/2收盤價(元) 12/7收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1736 喬山 25 77.40 83.10 7.36 14.25 00669R 國泰美國道瓊反1 255 7.76 7.92 2.06 4.08 3680 家登 7 254.50 259.50 1.96 3.50 6589 台康生技 13 151.00 151.00 0.00 0.00 4743 合一 6 294.50 275.00 -6.62 -11.70 1.01 10.13

投組表現：

喬山（1736）表現最佳，股價帶量突破前高82.5元，續創波段新高。

合一（4743）表現最差，衝高拉回測試月線，若能守穩，走勢有望轉強。

盤勢預測 ：

美國11月ISM非製造業指數報56.5，高於市場預期，表明美國經濟占比最大的服務業仍具彈性；美國聯準會（Fed）官員雖已暗示下周升息兩碼，但投資人考量美國終端利率可能升到5％以上，在升息環境與股市續漲空間對比下，帶動美元指數自低點反彈，美股主要指數則持續自高位回落。

台股攻占萬五未果，賣壓湧現，加權指數7日再度隨美股下跌，漲多個股拉高出貨明顯，終場收在當日最低14,630點，惟多方結構並未出現高位轉折訊號。盤面上權王台積電撐盤失利，金融股扮演撐盤要角，生技股下洗收高逆勢抗跌，看好後續拉回再次買進的時機點，另外航運股股價基期偏低，也可多加留意。

操作方面，漲多股不宜追高，拉回量縮確定支撐才切入，同時還要善設防守價位為宜。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 12/2收盤價(元) 12/7收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6712 長聖 1 207.50 218.50 5.30 1.10 6568 宏觀 27 176.00 182.00 3.41 16.20 4977 眾達-KY 1 108.00 110.50 2.31 0.25 2402 毅嘉 1 19.85 19.10 -3.78 -0.08 6558 興能高 185 26.50 24.70 -6.79 -33.30 -1.58 -15.83

投組表現：

長聖（6712）表現最佳，股價7日上漲3.8％，股價站穩於月、季線之上，後續仍有上漲空間。

興能高（6558）表現最差，股價7日下跌5.54％，惟預期24.5元附近將有支撐，後市反彈可期。

盤勢預測：

美股四大指數6日全盤皆墨，台積電ADR也下跌2.52％，台股加權指數7日大幅震盪，最高雖一度上攻至14,823.15點，惟仍不敵賣壓湧現，終場下跌98.87點，收在全日最低點14,630.01點，跌幅0.67％。

展望後市，加權指數受美股下挫影響，已連續兩日走跌，尋找支撐位置將至關重要，就技術面分析，下檔月線14,572.1點附近將有較強支撐，不過，仍需特別留意外資是否會持續賣超，以及美股能否止跌回穩。

選股方面，11月營收增長，且本益比低於15倍之個股，如所羅門、生泰、勤益控、亞泰、明安等，投資人可特別關注。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 12/2收盤價(元) 12/7收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2406 國碩 87 19.90 19.60 -1.51 -2.61 6477 安集 32 48.55 47.45 -2.27 -3.52 6443 元晶 45 34.05 32.80 -3.67 -5.63 3443 創意 4 776.00 742.00 -4.38 -13.60 6643 M31 4 518.00 488.00 -5.79 -12.00 -3.74 -37.36

投組表現：

國碩（2406）表現最佳，股價7日下挫2％，惟受惠集團股題材加持，後續走勢仍可望相對抗跌。

M31（6643）表現最差，股價5日攻上549元歷史新高後回檔，7日大跌7.22％，賣壓相對沉重。

盤勢預測：

華爾街大型投行對明年經濟感到憂慮，引發美股科技股賣壓，四大指數走弱，加上新台幣由升轉貶，拖累台股加權指數連兩日回檔，後續要斷定外資買盤能否再度回籠，仍需觀察新台幣走勢。

台股進入震盪期，資金在族群間輪動快速，抗跌族群可能隔日就會面臨賣壓，因此，操作上建議盡量以短打為主，並善設停利、停損點。

選股方面，有鑑於12月多頭行情仍有機會延續，伴隨上市櫃公司11月營收陸續公布，投資人現階段可找尋業績面繳出亮眼成績之個股，以提高操作勝率。

◎ 統一投顧分析師陳杰瑞

代號 公司 張數 12/2收盤價(元) 12/7收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2497 怡利電 23 83.00 82.00 -1.20 -2.30 6205 詮欣 23 80.10 75.70 -5.49 -10.12 8261 富鼎 18 117.50 110.00 -6.38 -13.50 2455 全新 26 78.80 72.20 -8.38 -17.16 6138 茂達 14 147.00 133.50 -9.18 -18.90 -6.20 -61.98

投組表現：

怡利電（2497）表現最佳，大陸抬頭顯示器（HUD）滲透率在2025年有機會達到25％，受惠大陸車市政策及產業趨勢，近期股價轉強站上所有均線。

茂達（6138）表現最差，半導體利空衝擊，短線回檔，不過DDR5模組電源管理IC在2023年上半年出貨看增，營運有望轉佳。

盤勢預測：

加權指數7日續跌98點，收在14,630點，距離月線14,572點僅剩不到百點距離，技術指標MACD柱狀體翻綠，多頭氣勢遭到破壞，台股面臨背水一戰；惟月線仍呈上揚，且扣抵值處在低檔，預期將是指數下檔的有力支撐位置。

從族群角度，生技類股受保瑞拖累，矽晶圓族群表現也差強人意，櫃買指數下跌1.46％，中小型股賣壓沉重。除此之外，景碩因11月營收不如預期，外資調降評等，股價重挫。盤面輪動快速，投資人可暫作觀望，投信積極布局的個股及集團作帳股可以趁近期拉回找買點，逢低擇優布局，大盤若能重新站回5日線，將是較好的進場時間。