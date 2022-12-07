美科技股賣壓重 外資買盤回籠看這點
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|12/2收盤價(元)
|12/7收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1736
|喬山
|25
|77.40
|83.10
|7.36
|14.25
|00669R
|國泰美國道瓊反1
|255
|7.76
|7.92
|2.06
|4.08
|3680
|家登
|7
|254.50
|259.50
|1.96
|3.50
|6589
|台康生技
|13
|151.00
|151.00
|0.00
|0.00
|4743
|合一
|6
|294.50
|275.00
|-6.62
|-11.70
|1.01
|10.13
投組表現：
喬山（1736）表現最佳，股價帶量突破前高82.5元，續創波段新高。
合一（4743）表現最差，衝高拉回測試月線，若能守穩，走勢有望轉強。
盤勢預測 ：
美國11月ISM非製造業指數報56.5，高於市場預期，表明美國經濟占比最大的服務業仍具彈性；美國聯準會（Fed）官員雖已暗示下周升息兩碼，但投資人考量美國終端利率可能升到5％以上，在升息環境與股市續漲空間對比下，帶動美元指數自低點反彈，美股主要指數則持續自高位回落。
台股攻占萬五未果，賣壓湧現，加權指數7日再度隨美股下跌，漲多個股拉高出貨明顯，終場收在當日最低14,630點，惟多方結構並未出現高位轉折訊號。盤面上權王台積電撐盤失利，金融股扮演撐盤要角，生技股下洗收高逆勢抗跌，看好後續拉回再次買進的時機點，另外航運股股價基期偏低，也可多加留意。
操作方面，漲多股不宜追高，拉回量縮確定支撐才切入，同時還要善設防守價位為宜。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|12/2收盤價(元)
|12/7收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6712
|長聖
|1
|207.50
|218.50
|5.30
|1.10
|6568
|宏觀
|27
|176.00
|182.00
|3.41
|16.20
|4977
|眾達-KY
|1
|108.00
|110.50
|2.31
|0.25
|2402
|毅嘉
|1
|19.85
|19.10
|-3.78
|-0.08
|6558
|興能高
|185
|26.50
|24.70
|-6.79
|-33.30
|-1.58
|-15.83
投組表現：
長聖（6712）表現最佳，股價7日上漲3.8％，股價站穩於月、季線之上，後續仍有上漲空間。
興能高（6558）表現最差，股價7日下跌5.54％，惟預期24.5元附近將有支撐，後市反彈可期。
盤勢預測：
美股四大指數6日全盤皆墨，台積電ADR也下跌2.52％，台股加權指數7日大幅震盪，最高雖一度上攻至14,823.15點，惟仍不敵賣壓湧現，終場下跌98.87點，收在全日最低點14,630.01點，跌幅0.67％。
展望後市，加權指數受美股下挫影響，已連續兩日走跌，尋找支撐位置將至關重要，就技術面分析，下檔月線14,572.1點附近將有較強支撐，不過，仍需特別留意外資是否會持續賣超，以及美股能否止跌回穩。
選股方面，11月營收增長，且本益比低於15倍之個股，如所羅門、生泰、勤益控、亞泰、明安等，投資人可特別關注。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|12/2收盤價(元)
|12/7收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2406
|國碩
|87
|19.90
|19.60
|-1.51
|-2.61
|6477
|安集
|32
|48.55
|47.45
|-2.27
|-3.52
|6443
|元晶
|45
|34.05
|32.80
|-3.67
|-5.63
|3443
|創意
|4
|776.00
|742.00
|-4.38
|-13.60
|6643
|M31
|4
|518.00
|488.00
|-5.79
|-12.00
|-3.74
|-37.36
投組表現：
國碩（2406）表現最佳，股價7日下挫2％，惟受惠集團股題材加持，後續走勢仍可望相對抗跌。
M31（6643）表現最差，股價5日攻上549元歷史新高後回檔，7日大跌7.22％，賣壓相對沉重。
盤勢預測：
華爾街大型投行對明年經濟感到憂慮，引發美股科技股賣壓，四大指數走弱，加上新台幣由升轉貶，拖累台股加權指數連兩日回檔，後續要斷定外資買盤能否再度回籠，仍需觀察新台幣走勢。
台股進入震盪期，資金在族群間輪動快速，抗跌族群可能隔日就會面臨賣壓，因此，操作上建議盡量以短打為主，並善設停利、停損點。
選股方面，有鑑於12月多頭行情仍有機會延續，伴隨上市櫃公司11月營收陸續公布，投資人現階段可找尋業績面繳出亮眼成績之個股，以提高操作勝率。
◎ 統一投顧分析師陳杰瑞
|代號
|公司
|張數
|12/2收盤價(元)
|12/7收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2497
|怡利電
|23
|83.00
|82.00
|-1.20
|-2.30
|6205
|詮欣
|23
|80.10
|75.70
|-5.49
|-10.12
|8261
|富鼎
|18
|117.50
|110.00
|-6.38
|-13.50
|2455
|全新
|26
|78.80
|72.20
|-8.38
|-17.16
|6138
|茂達
|14
|147.00
|133.50
|-9.18
|-18.90
|-6.20
|-61.98
投組表現：
怡利電（2497）表現最佳，大陸抬頭顯示器（HUD）滲透率在2025年有機會達到25％，受惠大陸車市政策及產業趨勢，近期股價轉強站上所有均線。
茂達（6138）表現最差，半導體利空衝擊，短線回檔，不過DDR5模組電源管理IC在2023年上半年出貨看增，營運有望轉佳。
盤勢預測：
加權指數7日續跌98點，收在14,630點，距離月線14,572點僅剩不到百點距離，技術指標MACD柱狀體翻綠，多頭氣勢遭到破壞，台股面臨背水一戰；惟月線仍呈上揚，且扣抵值處在低檔，預期將是指數下檔的有力支撐位置。
從族群角度，生技類股受保瑞拖累，矽晶圓族群表現也差強人意，櫃買指數下跌1.46％，中小型股賣壓沉重。除此之外，景碩因11月營收不如預期，外資調降評等，股價重挫。盤面輪動快速，投資人可暫作觀望，投信積極布局的個股及集團作帳股可以趁近期拉回找買點，逢低擇優布局，大盤若能重新站回5日線，將是較好的進場時間。
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