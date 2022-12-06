台積尾盤狂殺 電子股資金主力鎖定這族群

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 12/2收盤價(元) 12/6收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6568 宏觀 27 176.00 188.00 6.82 32.40 4977 眾達-KY 1 108.00 115.00 6.48 0.70 6712 長聖 1 207.50 210.50 1.45 0.30 6558 興能高 185 26.50 26.15 -1.32 -6.48 2402 毅嘉 1 19.85 19.05 -4.03 -0.08 2.68 26.85

投組表現：

宏觀（6568）表現最佳，股價6日量縮回檔、下跌0.27％，待整理完成後，仍有上攻機會。

毅嘉（2402）表現最差，股價6日下跌0.78％，仍守穩於5日線之上，且短中期均線呈現多頭排列，後市反彈可期。

盤勢預測 ：

美股四大指數5日全數下跌，台股加權指數6日開低走低，權王台積電（2330）最後一盤更重挫7元，拖累台股終場大跌251.86點，收在全日最低點14,728.88點。

台股加權指數6日大跌1.68％，創下10月26日展開波段反彈以來單日最大跌幅，短線進行回檔修正在所難免，預期短線支撐將落在月線14,500點附近，建議投資人賣出已獲利持股，並等待布局技術線型上已獲得支撐之個股。

此外，11月營收年增長、月增長個股，包括德英、鈺緯、聯亞、生泰及貿聯-KY等，皆可特別關注。

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 12/2收盤價(元) 12/6收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1736 喬山 25 77.40 84.80 9.56 18.50 3680 家登 7 254.50 271.50 6.68 11.90 00669R 國泰美國道瓊反1 255 7.76 7.84 1.03 2.04 6589 台康生技 13 151.00 150.50 -0.33 -0.65 4743 合一 6 294.50 279.00 -5.26 -9.30 2.25 22.49

投組表現：

喬山（1736）表現最佳，股價帶量突破前高82.5元，續創波段新高。

合一（4743）表現最差，衝高拉回測試月線，若能守穩，走勢有望轉強。

盤勢預測：

美國11月ISM非製造業指數報56.5、10月工廠訂單月增1％，表現均優於預期，引發市場對於聯準會（Fed）政策進一步緊縮的擔憂，加上三大投行齊聲唱空美股，以及傳出俄國空軍基地遭烏克蘭襲擊，眾多利空影響，美股5日主要指數普跌，科技股「空軍」出沒，油價大幅回落，能源股哀鴻遍野。

台股6日在美股拉回影響下，短線漲多獲利賣壓出籠，早盤開低25點後雖有小幅拉升，但指數高位震盪卻越走越低，收盤下跌251點，收在當日最低14,728點，短線賣壓持續消化，族群上看好生技股再次拉回得買進時機點。

展望後市，美元指數創下波段新低的同時，恰逢來到年線位置，第一時間技術面出現止跌反彈，造就新台幣6日同步回貶；短線若是美元指數持續反彈，外資短線或將轉買為賣，指數拉回幅度恐將擴大。操作上，漲多股不宜追高，拉回量縮確定支撐才切入，同時還要善設防守價位。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 12/2收盤價(元) 12/6收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6643 M31 4 518.00 526.00 1.54 3.20 2406 國碩 87 19.90 20.00 0.50 0.87 6443 元晶 45 34.05 33.60 -1.32 -2.02 3443 創意 4 776.00 764.00 -1.55 -4.80 6477 安集 32 48.55 47.30 -2.57 -4.00 -0.68 -6.75

投組表現：

M31（6643）表現最佳，矽智財（IP）有營收支撐，有望成為本周最抗跌族群之一。

安集（6477）表現最差，太陽能股5日狹幅震盪，後續仍有落後補漲空間。

盤勢預測：

俄烏戰事進一步升溫，美股四大指數5日震盪拉回，台股跟著反應下跌，不過，成交量並沒有進一步放大，研判台股後續仍會在尋求支撐後，再度往上攻。

展望後市，投資人仍須留意新台幣升值趨勢，以及代表內資心態的櫃買指數走勢，上述兩點將攸關12月行情。

選股方面，IP概念股6日表現抗跌，創意11月營收再刷新歷史新高，也帶動股價同步攻高至791元，再改寫新天價，後續M31亦可能公布強勁的營收數字，在業績加持下，IP族群表現可望成為本周電子股的資金核心主力。

◎ 統一投顧分析師陳杰瑞

代號 公司 張數 12/2收盤價(元) 12/6收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2497 怡利電 23 83.00 85.40 2.89 5.52 6205 詮欣 23 80.10 78.70 -1.75 -3.22 8261 富鼎 18 117.50 114.50 -2.55 -5.40 2455 全新 26 78.80 75.00 -4.82 -9.88 6138 茂達 14 147.00 139.50 -5.10 -10.50 -2.35 -23.48

投組表現：

怡利電（2497）表現最佳，大陸抬頭顯示器（HUD）滲透率在2025年有機會達到25％，受惠大陸車市政策及產業趨勢，近期股價轉強站上所有均線。

茂達（6138）表現最差，半導體利空衝擊，短線回檔，不過DDR5模組電源管理IC在2023年上半年出貨看增，營運有望轉佳。

盤勢預測：

加權指數6日漲多回檔，雖跌破5日及10日線，仍力守月線之上，且技術指標MACD柱狀體維持翻紅姿態，惟指標股台積電及聯發科趨勢轉弱，預期大盤近期將在高檔橫盤整理，翻揚得月線有望提供強力支撐，回檔建議投資人站在買方，逢低擇優布局。

族群方面，生技股在保瑞跌停拖累下，合一、台康生技皆見到獲利了結賣壓，生技族群籌碼凌亂，操作難度加大；半導體股也傳出利空消息，英特爾預計2023年下半年生產3奈米晶片，市場擔憂台積電受到衝擊，加上研調機構預測SSD報價第四季還會下跌兩成，賣壓湧現。至於車用相關、風電及綠能儲能相關族群表現則相對抗跌。