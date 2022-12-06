台積尾盤狂殺 電子股資金主力鎖定這族群
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|12/2收盤價(元)
|12/6收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6568
|宏觀
|27
|176.00
|188.00
|6.82
|32.40
|4977
|眾達-KY
|1
|108.00
|115.00
|6.48
|0.70
|6712
|長聖
|1
|207.50
|210.50
|1.45
|0.30
|6558
|興能高
|185
|26.50
|26.15
|-1.32
|-6.48
|2402
|毅嘉
|1
|19.85
|19.05
|-4.03
|-0.08
|2.68
|26.85
投組表現：
宏觀（6568）表現最佳，股價6日量縮回檔、下跌0.27％，待整理完成後，仍有上攻機會。
毅嘉（2402）表現最差，股價6日下跌0.78％，仍守穩於5日線之上，且短中期均線呈現多頭排列，後市反彈可期。
盤勢預測 ：
美股四大指數5日全數下跌，台股加權指數6日開低走低，權王台積電（2330）最後一盤更重挫7元，拖累台股終場大跌251.86點，收在全日最低點14,728.88點。
台股加權指數6日大跌1.68％，創下10月26日展開波段反彈以來單日最大跌幅，短線進行回檔修正在所難免，預期短線支撐將落在月線14,500點附近，建議投資人賣出已獲利持股，並等待布局技術線型上已獲得支撐之個股。
此外，11月營收年增長、月增長個股，包括德英、鈺緯、聯亞、生泰及貿聯-KY等，皆可特別關注。
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|12/2收盤價(元)
|12/6收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1736
|喬山
|25
|77.40
|84.80
|9.56
|18.50
|3680
|家登
|7
|254.50
|271.50
|6.68
|11.90
|00669R
|國泰美國道瓊反1
|255
|7.76
|7.84
|1.03
|2.04
|6589
|台康生技
|13
|151.00
|150.50
|-0.33
|-0.65
|4743
|合一
|6
|294.50
|279.00
|-5.26
|-9.30
|2.25
|22.49
投組表現：
喬山（1736）表現最佳，股價帶量突破前高82.5元，續創波段新高。
合一（4743）表現最差，衝高拉回測試月線，若能守穩，走勢有望轉強。
盤勢預測：
美國11月ISM非製造業指數報56.5、10月工廠訂單月增1％，表現均優於預期，引發市場對於聯準會（Fed）政策進一步緊縮的擔憂，加上三大投行齊聲唱空美股，以及傳出俄國空軍基地遭烏克蘭襲擊，眾多利空影響，美股5日主要指數普跌，科技股「空軍」出沒，油價大幅回落，能源股哀鴻遍野。
台股6日在美股拉回影響下，短線漲多獲利賣壓出籠，早盤開低25點後雖有小幅拉升，但指數高位震盪卻越走越低，收盤下跌251點，收在當日最低14,728點，短線賣壓持續消化，族群上看好生技股再次拉回得買進時機點。
展望後市，美元指數創下波段新低的同時，恰逢來到年線位置，第一時間技術面出現止跌反彈，造就新台幣6日同步回貶；短線若是美元指數持續反彈，外資短線或將轉買為賣，指數拉回幅度恐將擴大。操作上，漲多股不宜追高，拉回量縮確定支撐才切入，同時還要善設防守價位。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|12/2收盤價(元)
|12/6收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6643
|M31
|4
|518.00
|526.00
|1.54
|3.20
|2406
|國碩
|87
|19.90
|20.00
|0.50
|0.87
|6443
|元晶
|45
|34.05
|33.60
|-1.32
|-2.02
|3443
|創意
|4
|776.00
|764.00
|-1.55
|-4.80
|6477
|安集
|32
|48.55
|47.30
|-2.57
|-4.00
|-0.68
|-6.75
投組表現：
M31（6643）表現最佳，矽智財（IP）有營收支撐，有望成為本周最抗跌族群之一。
安集（6477）表現最差，太陽能股5日狹幅震盪，後續仍有落後補漲空間。
盤勢預測：
俄烏戰事進一步升溫，美股四大指數5日震盪拉回，台股跟著反應下跌，不過，成交量並沒有進一步放大，研判台股後續仍會在尋求支撐後，再度往上攻。
展望後市，投資人仍須留意新台幣升值趨勢，以及代表內資心態的櫃買指數走勢，上述兩點將攸關12月行情。
選股方面，IP概念股6日表現抗跌，創意11月營收再刷新歷史新高，也帶動股價同步攻高至791元，再改寫新天價，後續M31亦可能公布強勁的營收數字，在業績加持下，IP族群表現可望成為本周電子股的資金核心主力。
◎ 統一投顧分析師陳杰瑞
|代號
|公司
|張數
|12/2收盤價(元)
|12/6收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2497
|怡利電
|23
|83.00
|85.40
|2.89
|5.52
|6205
|詮欣
|23
|80.10
|78.70
|-1.75
|-3.22
|8261
|富鼎
|18
|117.50
|114.50
|-2.55
|-5.40
|2455
|全新
|26
|78.80
|75.00
|-4.82
|-9.88
|6138
|茂達
|14
|147.00
|139.50
|-5.10
|-10.50
|-2.35
|-23.48
投組表現：
怡利電（2497）表現最佳，大陸抬頭顯示器（HUD）滲透率在2025年有機會達到25％，受惠大陸車市政策及產業趨勢，近期股價轉強站上所有均線。
茂達（6138）表現最差，半導體利空衝擊，短線回檔，不過DDR5模組電源管理IC在2023年上半年出貨看增，營運有望轉佳。
盤勢預測：
加權指數6日漲多回檔，雖跌破5日及10日線，仍力守月線之上，且技術指標MACD柱狀體維持翻紅姿態，惟指標股台積電及聯發科趨勢轉弱，預期大盤近期將在高檔橫盤整理，翻揚得月線有望提供強力支撐，回檔建議投資人站在買方，逢低擇優布局。
族群方面，生技股在保瑞跌停拖累下，合一、台康生技皆見到獲利了結賣壓，生技族群籌碼凌亂，操作難度加大；半導體股也傳出利空消息，英特爾預計2023年下半年生產3奈米晶片，市場擔憂台積電受到衝擊，加上研調機構預測SSD報價第四季還會下跌兩成，賣壓湧現。至於車用相關、風電及綠能儲能相關族群表現則相對抗跌。
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