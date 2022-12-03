趙彭博︱興能高短均多頭排列

美國聯準會（Fed）主席鮑爾「放鴿」，啟發投顧分析師趙彭博指出，台股成交量逐步放大、外資資金也開始回籠，預期加權指數短線在「萬五」震盪後，仍有續漲機會。本周投資組合前兩大為興能高（6558）、宏觀（6568），再選入長聖（6712）、眾達-KY（4977）與毅嘉（2402）。

Fed 11月30日公布的褐皮書提到，企業受到高通膨、高利率的衝擊，10月中旬到11月下旬期間，美國經濟成長幅度非常有限，物價漲幅雖有減緩，但減緩速度可能不如預期。

而鮑爾在11月30日發表的演說中，透露雖然近期通膨出現一些緩解，要恢復物價穩定還有很長的一段路要走，並強調未來還會持續升息。不過，讓市場高度關注的是，他透露Fed最快可能在12月放緩升息步伐。

台股大盤上周漲多跌少，單周最高點來到15,152.38點，上漲192.17點，漲幅1.3％，收在14,970.68點，周線拉出連五紅；至於櫃買指數，全周也上漲7.54點，漲幅4.09％。

展望後市，台股大盤在美股大漲激勵下，在攻克半年線後，上周一度站上15,000點重要關卡，且成交量也逐步放大，顯見市場人氣已逐步回升，而外資近期連連回補，更是上漲的動力及信心來源，故台股短線在「萬五」附近震盪整理後，仍有上漲空間。

選股方面，觀光、貿易百貨、生技、元宇宙、軍工及半導體類股，為目前市場焦點，而12月初上市櫃公司將陸續公布11月營收，繳出年月雙增成績者，更易獲市場資金青睞。

延伸閱讀

第10洞︱台股震盪 集團作帳股吸睛

劉烱德︱國泰美國道瓊反1資金避險

陳杰瑞︱富鼎電動車產業夯

張貽程︱創意營收創高可期